"Saçıma hafif bir temas hissettim" - Hırvatistan'ın yıldızı, Portekiz maçında son anda verilen VAR kararı karşısında öfkelendi; teknik direktör Zlatko Dalic ise hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi

Matanovic, maçın ardından bu olayla ilgili düşüncelerini paylaşarak, başlangıçta topa dokunup dokunmadığını bilmediğini açıkladı. Hakemin, topun içindeki çipin hafif bir teması algıladığını ve bunun da ofsayt kararına yol açtığını kendisine bildirdiğini söyledi.

A Bola'nın aktardığına göre Matanovic, "Dürüst olmak gerekirse, saçlarımla hafif bir temas hissettiğimi sanıyorum," diye itiraf etti. "Hakeme sordum, ona dokunup dokunmadığımdan yüzde 100 emin değildim. Bana topun içinde bir çip olduğunu, hafif bir temas olduğunu ve bu nedenle ofsayt kararı verildiğini söyledi.

"Maçtan sonra doğru kelimeleri bulmak zor. İkinci yarıda çok iyi oynadık ve daha fazlasını hak ettik. Penaltıyı henüz izlemedim, ama eğer o penaltıyı verirseniz... Üç gol, ofsayt, bir direk... Söyleyecek sözüm yok, bugün çok şanssızdık.

"Oyuna girdiğimde sahada iyi bir hisse kapıldım. Çok iyi bir maç çıkardık, ama bu sonuç canımızı yakacak. Önümüze bakmalı, hücum etmeye devam etmeli ve Avrupa Şampiyonası’nı düşünmeliyiz."