Getty Images Sport
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"Saçıma hafif bir temas hissettim" - Hırvatistan'ın yıldızı, Portekiz maçında son anda verilen VAR kararı karşısında öfkelendi; teknik direktör Zlatko Dalic ise hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi
VAR’ın son anda yaptığı müdahale Hırvatistan’ın kalbini kırdı
Hırvatistan, Portekiz karşısında uzatma dakikalarında dramatik bir beraberlik golü attığını sanmıştı, ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karar anı, top ağlara ulaşmadan önce Matanovic’in yaptığı en ufak bir dokunuşun teknoloji tarafından tespit edilmesiyle yaşandı.
Forvet, topa temas edip etmediğinden emin olmadığını itiraf etti, ancak hakem tarafından topun izlediği yörüngenin bunu doğruladığı söylendi. Renato Veiga'nın dokunuşu kasıtlı bir hareket değil, bir yön değiştirme olarak değerlendirildiğinden, ilk ofsayt kararı geçerliliğini korudu. Portekiz maçı 2-1 kazanırken, Hırvatistan bir golünün daha iptal edilmesini izledikten sonra hayal kırıklığına uğradı.
- AFP
Matanovic bu kararı sorguladı
Matanovic, maçın ardından bu olayla ilgili düşüncelerini paylaşarak, başlangıçta topa dokunup dokunmadığını bilmediğini açıkladı. Hakemin, topun içindeki çipin hafif bir teması algıladığını ve bunun da ofsayt kararına yol açtığını kendisine bildirdiğini söyledi.
A Bola'nın aktardığına göre Matanovic, "Dürüst olmak gerekirse, saçlarımla hafif bir temas hissettiğimi sanıyorum," diye itiraf etti. "Hakeme sordum, ona dokunup dokunmadığımdan yüzde 100 emin değildim. Bana topun içinde bir çip olduğunu, hafif bir temas olduğunu ve bu nedenle ofsayt kararı verildiğini söyledi.
"Maçtan sonra doğru kelimeleri bulmak zor. İkinci yarıda çok iyi oynadık ve daha fazlasını hak ettik. Penaltıyı henüz izlemedim, ama eğer o penaltıyı verirseniz... Üç gol, ofsayt, bir direk... Söyleyecek sözüm yok, bugün çok şanssızdık.
"Oyuna girdiğimde sahada iyi bir hisse kapıldım. Çok iyi bir maç çıkardık, ama bu sonuç canımızı yakacak. Önümüze bakmalı, hücum etmeye devam etmeli ve Avrupa Şampiyonası’nı düşünmeliyiz."
Dalic, ‘çok kötü’ hakem performansını sert bir şekilde eleştirdi
Matanovic şaşkınlık içindeyken, Dalic ise resmen öfkeliydi. Baş antrenör, hakemlerin performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve hakem ekibinin takımına hiçbir koruma veya adalet sağlamadığını öne sürdü. Turnuvadan elenmelerine rağmen Dalic, takımının ikinci yarıda sergilediği mücadele ruhundan gurur duyuyordu.
"Hakemlik çok kötüydü. Bizim lehimize tek bir faul, tek bir oyun durdurma bile olmadı," diyen Dalic, "Kötü bir hakemlikti ama Hırvatistan kaybetti ve fazla yorum yapma hakkımız yok. Üzgünüm.
"Öncelikle Portekiz'i tebrik ediyorum ve turnuvanın geri kalanında onlara başarılar diliyorum. İkinci yarıda maçı lehimize çevirdik, birçok fırsat yarattık ve sonuçta bu sonucu hak etmedik. Oyuncularımı tebrik etmekten başka bir şey yapamam, ama, şey, önceki iki maçta da belirli anlarda şanslıydık."
- Getty Images Sport
Hırvatistan elenirken, Portekiz son 16 turuna yükseldi
Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası'ndan elendi ve şimdi bir sonraki uluslararası maçına hazırlanıyor. Eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde bir maç oynamaları planlanıyor. Bu arada Portekiz, Pazartesi günü Dallas Stadyumu'nda İspanya ile son 16 turunda karşılaşacak.
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