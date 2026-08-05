Manchester City
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Sacha Lewis kimdir? Manchester City'nin Kız Akademisi mezunu, Next Gen takımındaki Sezonun Oyuncusu performansının ardından ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
Manchester'ta gerçekleşen bir rüya
Manchester City, gelecek vadeden genç savunmacı Sacha Lewis'in uzun vadeli geleceğini resmen güvence altına aldı. 18 yaşındaki bek oyuncusu, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bury doğumlu olan ve çocukluğundan beri kulübü destekleyen Lewis, altyapı sistemi içinde dikkat çekici bir yolculuğu tamamladı.
İlk olarak 14 Yaş Altı seviyesinde yapıya katılan Lewis, City Football Academy'de istikrarlı şekilde basamakları tırmandı. Böylece Kızlar Akademisi'nden çıkan son başarı hikâyesi oldu ve bir diğer savunmacı Gracie Prior'un yakın dönemde üst düzey profesyonel takıma yükselişini tekrarladı. Lewis, kalıcı olarak A takım ortamına geçiş yaparken 47 numaralı formasını koruyacak.
Bu önemli anlaşma, genç oyuncunun 2025-26 sezonundaki yıldız bireysel performansının ardından geldi. Lewis, takımın ilk sezonunda beşinciliği almasını sağlayan itici güçlerden biri olarak City'nin Next Gen ekibinde sezonun oyuncusu seçildi.
"City taraftarı olduğum için bu benim için daha da fazla şey ifade ediyor"
A takım kadrosuna girmek her zaman son derece zorlu bir görevdir, ancak 2025-26'da hem Barclays Women's Super League şampiyonluğunu hem de Women's FA Cup'ı kazanarak yerel duble yapan bir kulüpte bunu başarmak, genç oyuncunun muazzam potansiyelini ortaya koyuyor.
Kariyerinin henüz başındaki bu dönemdeki dönüm noktası hakkında konuşan Lewis, Manchester City erkek takımının yıldızı Rico Lewis'in kız kardeşi olarak, kulüple olan derin bağının bu anı kendisi için özellikle duygusal hâle getirdiğini kabul etti.
Duyurunun ardından, “Bu harika. Bunun için çok emek verildi ve bu çok büyük bir başarı” dedi. “Gururluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor, City taraftarı olduğum için daha da fazla şey ifade ediyor. Burada Akademi'de olmak, pek çok insanın elde edemediği bir fırsat, bu yüzden çok minnettarım.”
- Manchester City
Sjögran, genç oyuncular için "parlak örnek"i övdü
Kulübün altyapısından yetişen bir başka yeteneğin A takıma yükselmesi, kulübün gelişim yolunda önemli bir destek anlamına geliyor. Bu görüş, Manchester City Futbol Direktörü Therese Sjögran tarafından da büyük bir heyecanla dile getirildi.
Sjögran, 18 yaşındaki oyuncunun olgunluğunu övdü ve oyuncuları üst düzey futbolun gerekliliklerine hazırlamak için gereken ortak çabaya dikkat çekti.
“Bu, Sacha için özel bir an ve bunu sonuna kadar hak etti” diyen Sjögran, “Onun gelişimi, genç oyuncularımızın A takıma uzanan inanılmaz yolunun bir başka göstergesi. Henüz sadece 18 yaşında olmasına rağmen takım arkadaşlarına da parlak bir örnek oldu” ifadelerini kullandı.
Futbol Direktörü, ayrıca Lewis’in Next Gen kademelerinde yetişmesinde kilit rol oynayan Kız Akademisi Sorumlusu Hannah Dingley ile Başantrenör Izzy Christiansen’i de övme fırsatı buldu. Sjögran, “Yeteneği ve tavrıyla oyunda kesinlikle parlak bir geleceği var” diye ekledi.
Düzenli olarak A takım futbolu oynama yolu
Bu, Lewis'in ilk profesyonel sözleşmesi olsa da, Andrée Jeglertz'in A takımındaki yoğun ortama yabancı değil. Genç oyuncuya geçen sezon, City'nin şampiyonluk rakipleri Chelsea ve Brighton & Hove Albion'a karşı oynadığı ilk iki WSL maçının da aralarında bulunduğu yüksek önem taşıyan karşılaşmalarda maç kadrosunda yer verildi. Ayrıca ocak ayında Chelsea'ye karşı oynanan gergin Lig Kupası yarı finali için de kadroya alınarak değerli deneyim kazandı.
Bunun yanı sıra, İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, yurt dışında da A takım deneyimi yaşadı. City'nin 2024 Avustralya sezon öncesi turunda Perth'te oyuna sonradan dahil oldu ve takımının Leicester City karşısında penaltı atışlarıyla galibiyet almasına yardımcı oldu.
Manchester City yeni sezonda WSL şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken, Lewis gibi akademiden yetişen yıldızların resmen A takıma entegre edilmesi, kulübün bugünü domine ederken geleceği de inşa etme konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor.
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