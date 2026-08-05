A takım kadrosuna girmek her zaman son derece zorlu bir görevdir, ancak 2025-26'da hem Barclays Women's Super League şampiyonluğunu hem de Women's FA Cup'ı kazanarak yerel duble yapan bir kulüpte bunu başarmak, genç oyuncunun muazzam potansiyelini ortaya koyuyor.

Kariyerinin henüz başındaki bu dönemdeki dönüm noktası hakkında konuşan Lewis, Manchester City erkek takımının yıldızı Rico Lewis'in kız kardeşi olarak, kulüple olan derin bağının bu anı kendisi için özellikle duygusal hâle getirdiğini kabul etti.

Duyurunun ardından, “Bu harika. Bunun için çok emek verildi ve bu çok büyük bir başarı” dedi. “Gururluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor, City taraftarı olduğum için daha da fazla şey ifade ediyor. Burada Akademi'de olmak, pek çok insanın elde edemediği bir fırsat, bu yüzden çok minnettarım.”