Manchester City
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Sacha Lewis kim? Manchester City'nin Kızlar Akademisi mezunu, Next Gen takımındaki Sezonun Oyuncusu performansının ardından ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
Manchester'ta gerçekleşen bir rüya
Manchester City, gelecek vadeden genç savunmacı Sacha Lewis'in uzun vadeli geleceğini resmen güvence altına aldı. Kulüp, 18 yaşındaki oyuncuyla ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bury doğumlu ve çocukluğundan beri kulübün taraftarı olan bek oyuncusu, altyapı sistemindeki dikkat çekici yolculuğunu tamamladı.
İlk olarak 14 Yaş Altı seviyesinde yapıya katılan Lewis, City Football Academy'de istikrarlı şekilde basamakları tırmandı. Genç oyuncu, şimdi Kızlar Akademisi'nden çıkan son başarı hikâyesi oldu ve savunmadaki ekip arkadaşı Gracie Prior'ın kısa süre önce A takıma yükselmesini takip etti. Lewis, kalıcı olarak birinci takım ortamına geçerken 47 numaralı formayı giymeyi sürdürecek.
Bu önemli anlaşma, genç oyuncunun 2025-26 sezonundaki yıldız bireysel performansının ardından geldi. Lewis, takımın ilk sezonunda ligi beşinci sırada tamamlamasında itici güç olurken City'nin Next Gen takımında sezonun oyuncusu seçildi.
"City taraftarı olduğum için bu benim için daha da fazla anlam ifade ediyor"
A takıma yükselmek her zaman son derece zorlu bir görevdir, ancak bunu 2025-26 sezonunda hem Barclays Women’s Super League şampiyonluğunu hem de Women's FA Cup'ı kazanarak yerel duble yapan bir kulüpte başarmak, genç oyuncunun muazzam potansiyelini ortaya koyuyor.
Kariyerinin henüz başındaki bu dönüm noktası hakkında konuşan Lewis, Man City erkek takımının yıldızı Rico Lewis'in kız kardeşi olarak, kulüple olan derin bağının bu anı kendisi için özellikle duygusal hale getirdiğini kabul etti.
Duyurunun ardından, "İnanılmaz. Bunun için çok emek verildi ve bu çok büyük bir başarı" dedi. "Gururluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor, City'yi desteklediğim için daha da fazla anlam taşıyor. Akademi'de burada olmak, pek fazla insana nasip olan bir fırsat değil, bu yüzden çok minnettarım."
- Manchester City
Sjögran, genç oyuncular için “parlayan örneği” övdü
Kulübün kendi altyapısından yetişen bir yeteneğin daha A takıma yükselmesi, kulübün gelişim yolu açısından önemli bir destek niteliği taşıyor. Bu görüşü Manchester City Futbol Direktörü Therese Sjögran da coşkuyla dile getirdi.
Sjögran, 18 yaşındaki oyuncunun olgunluğunu övdü ve oyuncuları üst düzey futbolun gereklerine hazırlamanın iş birliği gerektiren bir süreç olduğunun altını çizdi.
"Bu, Sacha için özel bir an ve bunu sonuna kadar hak etti," diyen Sjögran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun gelişimi, genç oyuncularımızın A takıma uzanan ne kadar etkileyici bir yola sahip olduğunun bir başka göstergesi. Henüz sadece 18 yaşında olmasına rağmen takım arkadaşları için parlayan bir örnek oldu."
Futbol Direktörü ayrıca, Lewis'in Next Gen kademelerinde gelişiminde oynadıkları kritik roller nedeniyle Kız Akademisi Başkanı Hannah Dingley ile Başantrenör Izzy Christiansen'ı da övme fırsatı buldu. Sjögran, "Yeteneği ve tavrıyla oyunda kesinlikle parlak bir geleceği var" diye ekledi.
Düzenli olarak A takımda forma giymenin yolu
Bu Lewis'in ilk profesyonel sözleşmesi olsa da, Andrée Jeglertz'in A takım düzeninin yoğun ortamına zaten yabancı değil. Genç oyuncuya geçen sezon yüksek önem taşıyan maçlarda kadroda yer verildi; bunlar arasında City'nin şampiyonluk yarışındaki rakipleri Chelsea ve Brighton & Hove Albion'a karşı oynadığı ilk iki WSL karşılaşması da vardı. Ayrıca ocak ayındaki Chelsea'ye karşı gergin geçen Lig Kupası yarı finali için de kadroya alınarak değerli bir deneyim kazandı.
Bunun yanı sıra, İngiltere 19 Yaş Altı milli oyuncusu yurt dışında da A takım formasını tatmış durumda. City'nin 2024 Avustralya sezon öncesi turunda Perth'te oyuna sonradan giren Lewis, takımının Leicester City'yi penaltı atışları sonunda yenmesine yardımcı oldu.
Manchester City, yaklaşan sezonda WSL şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken, Lewis gibi akademi yıldızlarının resmen A takıma entegre edilmesi, kulübün bugünü domine ederken geleceği de inşa etme konusundaki kararlılığını koruduğunu gösteriyor.
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