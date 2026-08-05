A takıma yükselmek her zaman son derece zorlu bir görevdir, ancak bunu 2025-26 sezonunda hem Barclays Women’s Super League şampiyonluğunu hem de Women's FA Cup'ı kazanarak yerel duble yapan bir kulüpte başarmak, genç oyuncunun muazzam potansiyelini ortaya koyuyor.

Kariyerinin henüz başındaki bu dönüm noktası hakkında konuşan Lewis, Man City erkek takımının yıldızı Rico Lewis'in kız kardeşi olarak, kulüple olan derin bağının bu anı kendisi için özellikle duygusal hale getirdiğini kabul etti.

Duyurunun ardından, "İnanılmaz. Bunun için çok emek verildi ve bu çok büyük bir başarı" dedi. "Gururluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor, City'yi desteklediğim için daha da fazla anlam taşıyor. Akademi'de burada olmak, pek fazla insana nasip olan bir fırsat değil, bu yüzden çok minnettarım."