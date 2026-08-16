Maresca, Manchester City kariyerine felaket bir başlangıç yaptı. Arsenal, santra vuruşundan itibaren öne fırladı ve Myles Lewis-Skelly harika bir ara pası verdi. Top, Calafiori'yi buldu; o da henüz 24. saniyede topu Gianluigi Donnarumma'nın yanından ağlara gönderdi.

Bu yıldırım hızındaki gol, resmen Community Shield tarihinin en hızlı golü oldu ve Arsenal tarihinin tamamında da en hızlı dördüncü gol olarak yer aldı.