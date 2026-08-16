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‘Sabah kovulacaksın’ - Arsenal taraftarları, Riccardo Calafiori tarihe geçerken Enzo Maresca’yla acımasızca dalga geçti
Calafiori yeni rekorlara imza attı
Maresca, Manchester City kariyerine felaket bir başlangıç yaptı. Arsenal, santra vuruşundan itibaren öne fırladı ve Myles Lewis-Skelly harika bir ara pası verdi. Top, Calafiori'yi buldu; o da henüz 24. saniyede topu Gianluigi Donnarumma'nın yanından ağlara gönderdi.
Bu yıldırım hızındaki gol, resmen Community Shield tarihinin en hızlı golü oldu ve Arsenal tarihinin tamamında da en hızlı dördüncü gol olarak yer aldı.
- Getty Images Sport
Havertz farkı açtı
Arsenal topa sahip olmada üstünlüğünü sürdürdü ve baskısını artırdı; bunun sonucunda 28. dakikada ikinci gol geldi. Martin Odegaard, sağ kanattan savunmayı aşan tehlikeli bir içe kavisli orta yaptı. İlk maçına çıkan Christos Tzolis, arka direkte topu akıllıca yere indirdi ve Havertz'in altı yarda içinden rahat bir kafa vuruşuyla ağları bulmasını sağladı.
Londra ekibi, hakemin düdüğü çalmasına kadar maçın kontrolünü tamamen elinde tuttu ve ilk yarıyı rahat bir 2-0'lık üstünlükle kapattı. 75 milyon sterlinlik transfer Bruno Guimaraes'in güç kattığı orta saha, City'yi tamamen ezdi ve Mikel Arteta'nın elindeki etkileyici hücum derinliğini gözler önüne serdi.
Taraftarlar, zorlanan Maresca ile acımasızca alay ediyor
Manchester ekibinin gözle görülür sıkıntıları, stadyumdaki coşkulu Arsenal taraftarlarının gözünden kaçmadı. Maç Maresca'nın takımının aleyhine daha da dönerken, deplasman taraftarları rakip yedek kulübesiyle acımasızca alay etmeye başladı.
31. dakikada ise "Sabah görevden alınacaksın" tezahüratları yüksek sesle ve hep bir ağızdan statta yankılandı ve doğrudan Maresca'yı hedef aldı. City, eski günlerinden bir gölge gibi görünürken, pas yaparak oyunu kurmakta ya da David Raya için tehdit yaratmakta zorlandı. Kilit isimlerin yokluğunda takım tamamen fikirsiz görünürken, yeni teknik direktör de aşağılayıcı ve düşmanca bir karşılamaya maruz kaldı.
- Getty Images Sport
Her iki kulüp için de ileriye bakıldığında
İkinci yarı yaklaşırken Maresca, geri dönüşe ilham vermek ve Premier League sezonu başlamadan önce takımının paramparça olmuş moralini yeniden toparlamak için çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya. Sezonun erken bölümünde bir kriz yaşamamak için taktik planını hızla oturtması gerekiyor. Buna karşılık Arsenal, kalan 45 dakikada işi bitirmeye ve bu ezici ivmeyi Premier League şampiyonluğunu başarıyla savunacağı bir sezona taşımaya çalışacak.
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