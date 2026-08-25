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The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Sabah FK: tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’na katılmaya hak kazanan genç Azerbaycan kulübünün hikâyesi ve profili

Sabah FK
Sabah FK - Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva
Champions League Qualification

Be'er Sheva’yı 5-2 mağlup ettikten sonra tarihinde ilk kez

Azerbaycan temsilcisi Sabah FK Bakü, İsrail ekibi Be'er Sheva'yı uzatmalarda 5-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmesinin ardından kulüpler düzeyindeki kıtanın bir numaralı organizasyonunun lig aşamasına yükseldi. Bugünkü maç, 13 bin seyirci kapasiteli küçük bir stat olan Masazır'daki Bank Respublika Arena'da oynandı.


İsrail temsilcisi maça iyi başladı ve 10 dakika sonra Zlatanovic'in golüyle öne geçti, ancak ilk yarının sonlarında Nwachukwu skora dengeyi getirdi. İkinci yarı, 61. dakikada Mizrahi'nin Be'er Sheva'yı yeniden öne geçirmesiyle başladı; 74. dakikada ise ev sahibi ekip Rakhmonaliyev'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Ancak maçın son bölümünde konuk ekip için büyük yıkım geldi: uzatma dakikalarında Mutallimov'un attığı gol, iki takımı uzatmalara taşıdı. Burada İsrail ekibi dağıldı ve Azerbaycan temsilcisi Mbina ile Mickels'in golleriyle farkı açarak maçı 5-2 tamamladı.

  • SABAH FK: Kulübün profili

    2017’de Bakü’de kurulan Sabah, Azerbaycan futbolunun yükselen değerlerinden biri. İkinci ligden Premyer Liqası’na kısa sürede yükselen kulüp, 2025-26 sezonunda ilk ulusal şampiyonluğunu kazanıp üst üste iki Azerbaycan Kupası elde ederek başrol oynayan ekiplerden biri hâline gelmeye başladı.


    Dönüm noktası ise tam da son yıllarda geldi; Sabah, Qarabağ’ın hakimiyetini sona erdirme ve hem ligde hem kupada öne çıkma başarısı gösterdi. Bu başarı, kulübün büyümesini pekiştirdiği gibi uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti.


    Bakü ekibi, UEFA organizasyonlarında şimdiden tecrübe kazandı ve iki kez Konferans Ligi’ne katıldı. Seviye atladığı gün ise bugün, tarihe geçecek 25 Ağustos 2026 oldu: Sabah, genç tarihinin en önemli sayfasını yazarak The New Saints, KuPS ve Aarhus’u ön eleme turlarında, Hapoel Be’er Sheva’yı ise play-off’ta geçtikten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başardı.


    Henüz dokuz yıl önce kurulmuş bir kulüp için etkileyici bir yükseliş; Sabah artık Avrupa futbolunun en prestijli sahnesine ilk kez çıkmaya hazır.


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