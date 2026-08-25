2017’de Bakü’de kurulan Sabah, Azerbaycan futbolunun yükselen değerlerinden biri. İkinci ligden Premyer Liqası’na kısa sürede yükselen kulüp, 2025-26 sezonunda ilk ulusal şampiyonluğunu kazanıp üst üste iki Azerbaycan Kupası elde ederek başrol oynayan ekiplerden biri hâline gelmeye başladı.





Dönüm noktası ise tam da son yıllarda geldi; Sabah, Qarabağ’ın hakimiyetini sona erdirme ve hem ligde hem kupada öne çıkma başarısı gösterdi. Bu başarı, kulübün büyümesini pekiştirdiği gibi uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti.





Bakü ekibi, UEFA organizasyonlarında şimdiden tecrübe kazandı ve iki kez Konferans Ligi’ne katıldı. Seviye atladığı gün ise bugün, tarihe geçecek 25 Ağustos 2026 oldu: Sabah, genç tarihinin en önemli sayfasını yazarak The New Saints, KuPS ve Aarhus’u ön eleme turlarında, Hapoel Be’er Sheva’yı ise play-off’ta geçtikten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başardı.





Henüz dokuz yıl önce kurulmuş bir kulüp için etkileyici bir yükseliş; Sabah artık Avrupa futbolunun en prestijli sahnesine ilk kez çıkmaya hazır.



