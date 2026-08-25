Azerbaycan temsilcisi Sabah FK Bakü, İsrail ekibi Be'er Sheva'yı uzatmalarda 5-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmesinin ardından kulüpler düzeyindeki kıtanın bir numaralı organizasyonunun lig aşamasına yükseldi. Bugünkü maç, 13 bin seyirci kapasiteli küçük bir stat olan Masazır'daki Bank Respublika Arena'da oynandı.
İsrail temsilcisi maça iyi başladı ve 10 dakika sonra Zlatanovic'in golüyle öne geçti, ancak ilk yarının sonlarında Nwachukwu skora dengeyi getirdi. İkinci yarı, 61. dakikada Mizrahi'nin Be'er Sheva'yı yeniden öne geçirmesiyle başladı; 74. dakikada ise ev sahibi ekip Rakhmonaliyev'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Ancak maçın son bölümünde konuk ekip için büyük yıkım geldi: uzatma dakikalarında Mutallimov'un attığı gol, iki takımı uzatmalara taşıdı. Burada İsrail ekibi dağıldı ve Azerbaycan temsilcisi Mbina ile Mickels'in golleriyle farkı açarak maçı 5-2 tamamladı.