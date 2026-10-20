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FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Sabah FK karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Serhou Guirassy'nin iki golü Bakü'de kritik galibiyeti getirdi

Dortmund
Sabah FK
Sabah FK - Dortmund
Şampiyonlar Ligi

Azerbaycan'da iki gol atan Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'a 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Sabah FK dirençli bir performans sergilese de bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Bundesliga devinin bitiriciliği belirleyici oldu.

Borussia Dortmund, Bakü’de Sabah FK karşısında zorlu geçme potansiyeli taşıyan Şampiyonlar Ligi deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Niko Kovac’ın ekibi için maç, Serhou Guirassy’nin Felix Nmecha’nın hazırladığı pozisyonu 10. dakikada gole çevirmesiyle ideal şekilde başladı. Ancak ev sahibi ekip, güçlü rakibinin baskısı altında dağılmadı. Aden McCarthy, 39. dakikada Tymoteusz Puchacz’ın gönderdiği toptan yararlanarak skora denge getirdi. Dortmund’un topa daha fazla sahip olduğu ancak fırsatları değerlendirmede yeterince etkili olamadığı ilk yarı, iki takımın da kazanma şansını koruduğu bir skorla sona erdi.

İkinci yarıda Alman ekibi yeniden üstünlüğü ele geçirirken belirleyici golün hazırlayıcısı Joey Veerman oldu. Guirassy, Veerman’ın asistiyle 53. dakikada kendisinin ikinci golünü atarak BVB’yi yeniden öne geçirdi. Toplam 23 şut çeken ve 3,06 gibi etkileyici bir beklenen gol (xG) değerine ulaşan Dortmund, taktiksel esnekliğini ortaya koyarak maçın son bölümünün büyük kısmında Azerbaycan şampiyonuna fazla fırsat tanımadı. Sabah FK mücadeleden kopmayıp Gregor Kobel’i üç kurtarış yapmaya zorlasa da Dortmund, sağlam takım yapısı ve üstün bireysel kalitesi sayesinde galibiyeti koruyarak grup aşamasında altı puana ulaştı.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Kaleci ve savunma

    Gregor Kobel - 6/10

    İsviçreli kaleci nispeten sakin bir akşam geçirse de üç kurtarış yapmak zorunda kaldı. McCarthy'nin yakın mesafeden attığı beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokma becerisi BVB'nin %55 topa sahip olmasına yardımcı oldu. Sabah'ın 1,13 xG'lik üretimini yüksek kaliteli fırsatlara dönüştürmekte zorlanan hücumu karşısında ise nadiren sınandı.

    Waldemar Anton - 7/10

    Oyun kurulurken üçlü savunmanın parçası olan Anton, savunma görevlerini sağlam biçimde yerine getirdi. Takımının 44 uzaklaştırmasına katkı sağlayarak Sabah'ın seyrek gelişen kontra ataklarını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu. Pozisyon disiplinini koruyup savunma hattının sahayı daraltacak kadar önde kalmasını sağladı.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini, savunmanın solunda fiziksel gücünü ortaya koydu. Kovac'ın takıma taze enerji katmak için 71. dakikada oyundan aldığı oyuncu, devre arasından önce Sabah'ın kanatlardaki yer değişimleri karşısında zaman zaman zorlansa da görevlerini etkili biçimde yerine getirdi.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    Kaptan, savunma hattını yönlendirip takımının akıcı pas oyununa katkıda bulunarak örnek bir performans sergiledi. Dortmund'un hava toplarının çoğunu kazanmasında (4 kazanılan, 1 kaybedilen) önemli rol oynadı ve Sabah'ın maçın sonlarında baskı kurduğu anlarda gereken liderliği gösterdi.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson, kanatta her zamanki çalışkanlığını sergileyerek geniş alanlarda takımına pas seçeneği sundu. Sabah'ın Dortmund'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanmasını önlemek için özenle savunmaya döndü. Ancak son pasları, merkez orta saha oyuncularınınki kadar isabetli değildi.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson, 77. dakikada oyundan çıkana kadar işlevsel bir rol üstlendi. Takımının genişliğini korumasına yardımcı oldu ve Dortmund'un ceza sahasına gönderdiği 23 ortanın birkaçında payı vardı. Gösterişli olmasa da hatasız bir performans sergiledi.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Orta saha

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Merkezde başlayan Chukwuemeka, topu ileri taşıma becerisini zaman zaman gösterdi. Topun savunma bölgesinden hücum alanlarına taşınmasına yardımcı oldu. Skoru korumak için yapılan üçlü oyuncu değişikliği kapsamında 71. dakikada oyundan alındı.

    Joey Veerman - 8/10

    Hollandalı oyuncudan üst düzey bir performans. Veerman, 53. dakikada Guirassy'ye tam kararında bir asist yaparak galibiyet golünün başlıca hazırlayıcısı oldu. Oyun görüşü ve Sabah'ın orta blok savunmasını aşma becerisi, Dortmund'un hücum akıcılığı açısından kritik önemdeydi.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha, 10. dakikadaki açılış golüne yaptığı akıllıca asistle maçın başında takımına yön verdi. Tehlikeli boşluklarda pozisyon aldı ve oyun yükünü yönetmek amacıyla 71. dakikada oyundan alınana kadar takımın oyun bağlantısında kilit rol oynadı.

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    Hücum

    Fabio Silva - 6/10

    Silva, Sabah savunmacılarını yerlerinden çıkarıp Guirassy'ye alan açmak için kanallarda çok çalıştı. Kendisi gol atamasa da Dortmund'un 23 şuta ulaşmasında hareketliliği büyük rol oynadı. Uzatma dakikalarının sonlarında oyundan alındı.

    Serhou Guirassy - 9/10

    Tartışmasız maçın oyuncusuydu. Guirassy, 10. dakikada attığı golle takımını rahatlattı, 53. dakikada bir kez daha ağları bularak galibiyeti getirdi ve üst düzey golcülük sezgilerini gösterdi. Gol olasılığı yüksek pozisyonları gole çevirmesi, iki takım arasındaki farkı yarattı.

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  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Joane Gadou - 6/10

    71. dakikada Bensebaini'nin yerine oyuna girdi. Savunma düzenini korudu ve Sabah'ın son bölümde oyuna aldığı oyuncuların yarattığı fiziksel tehditle iyi başa çıktı.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Maçın son bölümünde orta sahada daha fazla kontrol ve savunma desteği sağlamak için 71. dakikada Chukwuemeka'nın yerine oyuna alındı.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    71. dakikada Nmecha'nın yerini aldı. Sabah son dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışırken topu takımında tutması ve oyunun temposunu düşürmesinde tecrübesi büyük önem taşıdı.

    Maximilian Beier - 5/10

    77. dakikada Svensson'ın yerine oyuna girdi. Dortmund üçüncü golü aramak yerine skoru korumaya odaklandığı için oyuna etki etme fırsatı pek bulamadı.

    Ethan Nwaneri - Değerlendirilmedi

    91. dakikada Fabio Silva'nın yerine oyuna girerek çok kısa süre sahada kaldı. Oyuna etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Niko Kovac - 7/10

    Kovac'ın taktik planı, Dortmund'un beklenen gol (xG) karşılaştırmasında 3,06'ya 1,13 üstünlük kurmasını sağladı. 71. dakikada yaptığı üç değişiklikle orta saha ve savunmayı tazeleme kararı, maçı iyi okuduğunu gösterdi. Bu hamle, Sabah'ın maça geri dönme çabalarını etkisiz kıldı.

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