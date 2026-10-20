Borussia Dortmund, Bakü’de Sabah FK karşısında zorlu geçme potansiyeli taşıyan Şampiyonlar Ligi deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Niko Kovac’ın ekibi için maç, Serhou Guirassy’nin Felix Nmecha’nın hazırladığı pozisyonu 10. dakikada gole çevirmesiyle ideal şekilde başladı. Ancak ev sahibi ekip, güçlü rakibinin baskısı altında dağılmadı. Aden McCarthy, 39. dakikada Tymoteusz Puchacz’ın gönderdiği toptan yararlanarak skora denge getirdi. Dortmund’un topa daha fazla sahip olduğu ancak fırsatları değerlendirmede yeterince etkili olamadığı ilk yarı, iki takımın da kazanma şansını koruduğu bir skorla sona erdi.
İkinci yarıda Alman ekibi yeniden üstünlüğü ele geçirirken belirleyici golün hazırlayıcısı Joey Veerman oldu. Guirassy, Veerman’ın asistiyle 53. dakikada kendisinin ikinci golünü atarak BVB’yi yeniden öne geçirdi. Toplam 23 şut çeken ve 3,06 gibi etkileyici bir beklenen gol (xG) değerine ulaşan Dortmund, taktiksel esnekliğini ortaya koyarak maçın son bölümünün büyük kısmında Azerbaycan şampiyonuna fazla fırsat tanımadı. Sabah FK mücadeleden kopmayıp Gregor Kobel’i üç kurtarış yapmaya zorlasa da Dortmund, sağlam takım yapısı ve üstün bireysel kalitesi sayesinde galibiyeti koruyarak grup aşamasında altı puana ulaştı.