Gregor Kobel - 6/10

İsviçreli kaleci nispeten sakin bir akşam geçirse de üç kurtarış yapmak zorunda kaldı. McCarthy'nin yakın mesafeden attığı beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokma becerisi BVB'nin %55 topa sahip olmasına yardımcı oldu. Sabah'ın 1,13 xG'lik üretimini yüksek kaliteli fırsatlara dönüştürmekte zorlanan hücumu karşısında ise nadiren sınandı.

Waldemar Anton - 7/10

Oyun kurulurken üçlü savunmanın parçası olan Anton, savunma görevlerini sağlam biçimde yerine getirdi. Takımının 44 uzaklaştırmasına katkı sağlayarak Sabah'ın seyrek gelişen kontra ataklarını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu. Pozisyon disiplinini koruyup savunma hattının sahayı daraltacak kadar önde kalmasını sağladı.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini, savunmanın solunda fiziksel gücünü ortaya koydu. Kovac'ın takıma taze enerji katmak için 71. dakikada oyundan aldığı oyuncu, devre arasından önce Sabah'ın kanatlardaki yer değişimleri karşısında zaman zaman zorlansa da görevlerini etkili biçimde yerine getirdi.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Kaptan, savunma hattını yönlendirip takımının akıcı pas oyununa katkıda bulunarak örnek bir performans sergiledi. Dortmund'un hava toplarının çoğunu kazanmasında (4 kazanılan, 1 kaybedilen) önemli rol oynadı ve Sabah'ın maçın sonlarında baskı kurduğu anlarda gereken liderliği gösterdi.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson, kanatta her zamanki çalışkanlığını sergileyerek geniş alanlarda takımına pas seçeneği sundu. Sabah'ın Dortmund'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanmasını önlemek için özenle savunmaya döndü. Ancak son pasları, merkez orta saha oyuncularınınki kadar isabetli değildi.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson, 77. dakikada oyundan çıkana kadar işlevsel bir rol üstlendi. Takımının genişliğini korumasına yardımcı oldu ve Dortmund'un ceza sahasına gönderdiği 23 ortanın birkaçında payı vardı. Gösterişli olmasa da hatasız bir performans sergiledi.