Azeri ekibi Sabah FK Bakü, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Be'er Sheva'yı uzatmalarda 5-2 mağlup etti ve ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen kulüpler düzeyindeki kıtanın bir numaralı organizasyonunun lig aşamasına yükseldi. Sabah, maçlarını genellikle Masazır'daki 13 bin seyirci kapasiteli küçük bir stat olan Bank Respublika Arena'da oynuyor. Ancak bugünkü karşılaşma, Bakü'deki Tofiq Bahramov Republican Stadyumu'nda 30 bin taraftar önünde oynandı.





İsrail ekibi maça iyi başladı ve 10. dakikada Zlatanovic'in golüyle öne geçti, ancak ilk yarının sonlarına doğru Nwachukwu skora denge getirdi. İkinci yarı, 61. dakikada Mizrahi'nin Be'er Sheva'yı yeniden öne geçiren golüyle başladı; 74. dakikada ise ev sahibi ekip Rakhmonaliyev'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Ancak maçın son bölümünde konuk ekip için büyük bir yıkım yaşandı: uzatma dakikalarında Mutallimov'un attığı gol iki takımı uzatmalara taşıdı. Burada İsrail temsilcisi çöktü ve Azeriler, Mbina ile Mickels'in golleriyle farkı açarak maçı 5-2 bitirdi.