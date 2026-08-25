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The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Sabah FK: İlk kez Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’na yükselen genç Azerbaycan kulübünün hikâyesi ve profili

Sabah FK
Sabah FK - Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva
Champions League Qualification

Be’er Sheva’yı 5-2 mağlup ettikten sonra tarihinde ilk kez

Azeri ekibi Sabah FK Bakü, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Be'er Sheva'yı uzatmalarda 5-2 mağlup etti ve ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen kulüpler düzeyindeki kıtanın bir numaralı organizasyonunun lig aşamasına yükseldi. Sabah, maçlarını genellikle Masazır'daki 13 bin seyirci kapasiteli küçük bir stat olan Bank Respublika Arena'da oynuyor. Ancak bugünkü karşılaşma, Bakü'deki Tofiq Bahramov Republican Stadyumu'nda 30 bin taraftar önünde oynandı.


İsrail ekibi maça iyi başladı ve 10. dakikada Zlatanovic'in golüyle öne geçti, ancak ilk yarının sonlarına doğru Nwachukwu skora denge getirdi. İkinci yarı, 61. dakikada Mizrahi'nin Be'er Sheva'yı yeniden öne geçiren golüyle başladı; 74. dakikada ise ev sahibi ekip Rakhmonaliyev'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Ancak maçın son bölümünde konuk ekip için büyük bir yıkım yaşandı: uzatma dakikalarında Mutallimov'un attığı gol iki takımı uzatmalara taşıdı. Burada İsrail temsilcisi çöktü ve Azeriler, Mbina ile Mickels'in golleriyle farkı açarak maçı 5-2 bitirdi.

  • SABAH FK: Kulübün profili

    2017 yılında Bakü'de kurulan Sabah, Azerbaycan futbolunun yükselen kulüplerinden biri. İkinci ligden Premyer Liqası'ya kısa sürede yükselen kulüp, 2025-26 sezonunda ilk ulusal şampiyonluğunu kazanıp üst üste iki Azerbaycan Kupası alarak başrol oyuncularından biri hâline gelmeye başladı.


    Dönüm noktası tam da son yıllarda geldi; Sabah, Qarabağ'ın hakimiyetine son vermeyi başararak hem ligde hem de kupada zafere ulaştı. Kulübün büyümesini pekiştiren bu başarı, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti.


    Bakü ekibi UEFA organizasyonlarında da şimdiden tecrübe kazandı ve iki kez Konferans Ligi'nde yer aldı. Seviye atladığı gün ise bugün, tarihe geçecek 25 Ağustos 2026 oldu; Sabah, genç tarihinin en önemli sayfasını yazarak ön eleme turlarında The New Saints, KuPS ve Aarhus'u, play-off'ta ise Hapoel Be’er Sheva'yı geçip tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başardı.


    Henüz dokuz yıl önce kurulmuş bir kulüp için etkileyici bir yükseliş; Sabah artık Avrupa futbolunun en prestijli sahnesine ilk kez çıkmaya hazır.


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