"Şarku'l Avsat"ın haberine göre Benzema, aralarındaki doğrudan sözleşme gereği Al Hilal'den yıllık 25 milyon dolar kazanıyor.

Fransız golcünün eylül ayından 2030 haziranının sonuna kadar kalan alacaklarının değeri, yaklaşık 78,1 milyon Suudi riyaline denk gelen 20,8 milyon dolar civarında.

Benzema'nın mali bağlantısı Al Hilal'le olan sözleşmesiyle sınırlı değil. Gazete aynı raporda, değeri yıllık 23 milyon dolar olan ve 2030 yılına kadar süren, Suudi Profesyonel Lig Birliği'ne bağlı cezbetme programı aracılığıyla finanse edilen bağımsız bir başka sözleşmenin varlığını da ortaya koydu.

İkinci sözleşme, Benzema'nın Suudi futbolunun ve buna bağlı etkinliklerin tanıtımında üstlendiği rollerle bağlantılı. Sözleşmenin 30 haziran 2030'a kadar devam ettiği varsayıldığında kalan alacaklarının değeri yaklaşık 330,6 milyon riyale ulaşıyor.

Bu sözleşme, geçerli olduğu süre boyunca Benzema'nın Suudi Arabistan dışında oynamasını yasaklayan bir madde içeriyor. Zira krallık dışındaki bir kulübe geçmesi ve o kulüple sahaya çıkması, sözleşmenin anında feshedilmesine yol açıyor.

Bu detaylar, Benzema'nın Suudi Ligi içindeki bir başka kulübe transferine sözleşme açısından üstünlük kazandırıyor; çünkü bu, 2030'a kadar uzanan sözleşmesini korumasına imkân tanıyor. Ancak Al Shabab'ın girişimi şimdiye kadar Fransız golcünün reddiyle karşılaştı.

Ayrıca oku: La Masia altın madeni: 120 milyon euro Barcelona'nın kasasına yaklaşıyor

