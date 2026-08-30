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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Saatler kaldı, hikaye bitiyor mu? Benzema, Şabab'ı zor durumda bıraktı ve Hilal'i zor bir karara sürüklüyor

Transfers
K. Benzema
J. Brownhill
Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
Al Hazem - Al Shabab
Al Hazem
Al Shabab
Fransa
İngiltere
Suudi Arabistan

330 milyon riyal: Sınırlı seçenekler ve karmaşık bir mali denklem

Karim Benzema'nın Hilal ile yaşadığı kriz, Fransız golcünün mavili kulüple ilişkisinin sona ermesi halinde geleceğine dair olası bir seçeneğin ortaya çıkmasının ardından yeni bir yöne doğru ilerliyor.

Oyuncunun şimdiye kadarki isteği ise farklı bir yol çiziyor; zira Benzema, Hilal ile yaşadığı krizle ilgili herhangi bir çözümü, maddi taleplerinin kabul edilmesi ya da kalan tüm alacaklarının kendisine verilmesiyle karşılıklı rızaya dayalı olarak sözleşmesinin feshedilmesi dışında reddeden tutumundan taviz vermiyor.

  • Transfer işlemlerini kolaylaştırma talebi: Benzema, Al Shabab'ı reddediyor

    Konuya yakın kaynakların pazar günü "El-Şarku'l-Avsat" gazetesine aktardığına göre Al-Shabab kulübü, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katma isteğini ortaya koyarak Benzema krizine dahil oldu.

    Al-Shabab, Fransız forvetin transferine onay verdikten sonra Suudi Profesyonel Ligi Birliği'nden Benzema transferinin işlemlerini kolaylaştırma konusunda yardım talep etti; ancak oyuncu, Al-Shabab'a transfer olmayı reddeden tutumunu hâlâ sürdürüyor.

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    Aynı kaynağa göre Benzema, Al-Hilal yönetimine ya takımda kalmaya devam etmeyi ya da karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetmeye yönelik bir mutabakata varmayı istediğini bildirdi; bu durumda ise 30 Haziran 2027'de sona ermesi planlanan sözleşmesinin bitimine kadar kalan tüm mali alacaklarını almasını şart koştu.

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  • Benzema'nın Hilal ile sırları: İki sözleşme ve ilişkiyi sonlandırmak için karmaşık bir şart

    "Şarku'l Avsat"ın haberine göre Benzema, aralarındaki doğrudan sözleşme gereği Al Hilal'den yıllık 25 milyon dolar kazanıyor.

    Fransız golcünün eylül ayından 2030 haziranının sonuna kadar kalan alacaklarının değeri, yaklaşık 78,1 milyon Suudi riyaline denk gelen 20,8 milyon dolar civarında.

    Benzema'nın mali bağlantısı Al Hilal'le olan sözleşmesiyle sınırlı değil. Gazete aynı raporda, değeri yıllık 23 milyon dolar olan ve 2030 yılına kadar süren, Suudi Profesyonel Lig Birliği'ne bağlı cezbetme programı aracılığıyla finanse edilen bağımsız bir başka sözleşmenin varlığını da ortaya koydu.

    İkinci sözleşme, Benzema'nın Suudi futbolunun ve buna bağlı etkinliklerin tanıtımında üstlendiği rollerle bağlantılı. Sözleşmenin 30 haziran 2030'a kadar devam ettiği varsayıldığında kalan alacaklarının değeri yaklaşık 330,6 milyon riyale ulaşıyor.

    Bu sözleşme, geçerli olduğu süre boyunca Benzema'nın Suudi Arabistan dışında oynamasını yasaklayan bir madde içeriyor. Zira krallık dışındaki bir kulübe geçmesi ve o kulüple sahaya çıkması, sözleşmenin anında feshedilmesine yol açıyor.

    Bu detaylar, Benzema'nın Suudi Ligi içindeki bir başka kulübe transferine sözleşme açısından üstünlük kazandırıyor; çünkü bu, 2030'a kadar uzanan sözleşmesini korumasına imkân tanıyor. Ancak Al Shabab'ın girişimi şimdiye kadar Fransız golcünün reddiyle karşılaştı.

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  • Şabab'ın önünde bir engel daha

    Al-Shabab, Benzema'nın onayını almadan önce, Fransız forvete yönelebilmek için 30 yaşındaki İngiliz oyuncusu Josh Brownhill'den kurtulmaya ihtiyaç duyuyor.

    Aynı zamanda kaynaklar, Benzema'nın Al-Shabab forması giyme fikrine sert bir şekilde karşı çıkması nedeniyle, tavrının şu ana kadar transferin önündeki en büyük engeli temsil ettiğini vurguluyor.

    Benzema ayrıca, yalnızca Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmak amacıyla Hilal'in Asya listesine dahil edilmesi seçeneğini de reddediyor.

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  • Son gelişmeler: Hikâye bugün son bulacak mı?

    Krizin son gelişmelerinde Suudi Arabistan'ın "El Yaum" gazetesi, Hilal'in bugün pazar günü Benzema ile mali olarak anlaşarak Fransız golcüyle bağını resmen sona erdirebileceğini, öte yandan oyuncunun bir sonraki adresinin ise belirsizliğini koruduğunu yazdı.

    Gazete, Hilal'in şu anda teknik direktör Simeone Inzaghi'nin ondan kurtulma isteği doğrultusunda Karim Benzema ile sözleşmesini feshetmeyi değerlendirdiğini doğruladı.

    Ayrıca Hilal'in, Karim Benzema'nın ayrılığını telafi etmek amacıyla Arsenal'in yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli ile sözleşme imzalamaya yaklaştığına dikkat çekti.

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