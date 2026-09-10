24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1082719642.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Çeviri:

'Saati durdurun, bu anın içinde sonsuza kadar yaşamak istiyorum!' Ferran Torres ve Ousmane Dembele'nin PSG ile yaşadığı çılgın rüya gecesinin içinde

Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
O. Dembele
F. Torres

Ferran Torres müthiş bir hat-trick yaparken, Ousmane Dembele de iki gol attı ve Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruma mücadelesine Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup ederek başladı. Parc des Princes'i aydınlatan iki hücum yıldızı da maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

  • Torres ve Dembele, PSG'nin şampiyonluk unvanı savunmasını ateşledi

    Son Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine Parc des Princes'te FK Slovan Bratislava'yı 6-1'lik skorla ezici bir şekilde mağlup ederek başladı. Gecenin yıldızı, attığı müthiş hat-trickle Ferran Torres olurken, Ousmane Dembele iki gol kaydetti, Fabian Ruiz ise maçın sonlarında altıncı golü ekledi.

    Bu baskın galibiyet, Luis Enrique'nin ekibi kupa savunmasına eksiksiz bir performansla başlarken Avrupa'ya da anında güçlü bir uyarı gönderdi.

    İki ana golcü de kendi taraftarları önünde takımın durmak bilmeyen hücum temposundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    • Reklam
  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Torres, PSG formasıyla rüya gibi Avrupa debutunun tadını çıkarıyor

    O unutulmaz gecesini değerlendiren Torres, Paris ekibiyle Avrupa'daki ilk maçını adeta rüya gibi bir senaryo olarak tanımladı. İspanyol forvet, takım içindeki sıcak atmosferi övdü ve Parc des Princes'teki yaşama bu kadar hızlı uyum sağlamasına şaşırdığını söyledi.

    Torres, tutkulu ev sahibi taraftara kritik anlar yaşatmayı sürdürme arzusunu vurguladı.

    "Bir rüya gibiydi, inanılmaz bir geceydi" dedi Torres. "PSG ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımdı, kazandık ve ben hat-trick yaptım. Böylesine tutkulu taraftarlar görmek, keşke bu gün hiç bitmese! Muhtemelen beklediğimden daha çabuk uyum sağladım."

  • Dembele, takımın tam anlamıyla ortaya koyduğu bağlılığı övdü

    Dembele de gecenin sonucundan en az diğerleri kadar memnundu ve oyunun her iki yönünde de takımın ortak çabasına dikkat çekti. Fransız kanat oyuncusu, yeni lig aşamasında erken ivme yakalamanın takım için hayati önem taşıdığını belirtti.

    Parisli taraftarların yarattığı yoğun atmosferi, takımın motivasyonunu artıran kilit unsurlardan biri olarak öne çıkardı.

    Dembele, "Bu akşam kazanmak çok önemliydi" dedi. "Çok gol attık ve Şampiyonlar Ligi macerasına iyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledik ve hücumda da savunmada da tek bir takım gibi oynayarak bundan büyük keyif aldık."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082720516.jpgBall Raw Images

    PSG ivmesini korumaya odaklanıyor

    Torres ve Dembele'nin toplam beş golüyle PSG, yüksek beklentileri karşıladı ve hücumdaki müthiş derinliğini ortaya koydu.

    Fransız devi şimdi, açılış galibiyetinin üzerine koymayı hedeflerken dikkatini yaklaşan yerel ve Avrupa fikstürlerine çeviriyor.

    Kamptaki havayı özetleyen Torres, şunları ekledi: "Gol atmak, iyi oynamak, takımın bu akşam gösterdiğini göstermek, beklentileri karşılamak her zaman önemlidir. Umarım taraftarlara daha da fazla sevinç yaşatırım."

1. Lig
Brest crest
Brest
B29
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG