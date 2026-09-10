O unutulmaz gecesini değerlendiren Torres, Paris ekibiyle Avrupa'daki ilk maçını adeta rüya gibi bir senaryo olarak tanımladı. İspanyol forvet, takım içindeki sıcak atmosferi övdü ve Parc des Princes'teki yaşama bu kadar hızlı uyum sağlamasına şaşırdığını söyledi.

Torres, tutkulu ev sahibi taraftara kritik anlar yaşatmayı sürdürme arzusunu vurguladı.

"Bir rüya gibiydi, inanılmaz bir geceydi" dedi Torres. "PSG ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımdı, kazandık ve ben hat-trick yaptım. Böylesine tutkulu taraftarlar görmek, keşke bu gün hiç bitmese! Muhtemelen beklediğimden daha çabuk uyum sağladım."