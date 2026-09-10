ZUMA Press Wire
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'Saati durdurun, bu anın içinde sonsuza kadar yaşamak istiyorum!' Ferran Torres ve Ousmane Dembele'nin PSG ile yaşadığı çılgın rüya gecesinin içinde
Torres ve Dembele, PSG'nin şampiyonluk unvanı savunmasını ateşledi
Son Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine Parc des Princes'te FK Slovan Bratislava'yı 6-1'lik skorla ezici bir şekilde mağlup ederek başladı. Gecenin yıldızı, attığı müthiş hat-trickle Ferran Torres olurken, Ousmane Dembele iki gol kaydetti, Fabian Ruiz ise maçın sonlarında altıncı golü ekledi.
Bu baskın galibiyet, Luis Enrique'nin ekibi kupa savunmasına eksiksiz bir performansla başlarken Avrupa'ya da anında güçlü bir uyarı gönderdi.
İki ana golcü de kendi taraftarları önünde takımın durmak bilmeyen hücum temposundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
- Getty Images Sport
Torres, PSG formasıyla rüya gibi Avrupa debutunun tadını çıkarıyor
O unutulmaz gecesini değerlendiren Torres, Paris ekibiyle Avrupa'daki ilk maçını adeta rüya gibi bir senaryo olarak tanımladı. İspanyol forvet, takım içindeki sıcak atmosferi övdü ve Parc des Princes'teki yaşama bu kadar hızlı uyum sağlamasına şaşırdığını söyledi.
Torres, tutkulu ev sahibi taraftara kritik anlar yaşatmayı sürdürme arzusunu vurguladı.
"Bir rüya gibiydi, inanılmaz bir geceydi" dedi Torres. "PSG ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımdı, kazandık ve ben hat-trick yaptım. Böylesine tutkulu taraftarlar görmek, keşke bu gün hiç bitmese! Muhtemelen beklediğimden daha çabuk uyum sağladım."
Dembele, takımın tam anlamıyla ortaya koyduğu bağlılığı övdü
Dembele de gecenin sonucundan en az diğerleri kadar memnundu ve oyunun her iki yönünde de takımın ortak çabasına dikkat çekti. Fransız kanat oyuncusu, yeni lig aşamasında erken ivme yakalamanın takım için hayati önem taşıdığını belirtti.
Parisli taraftarların yarattığı yoğun atmosferi, takımın motivasyonunu artıran kilit unsurlardan biri olarak öne çıkardı.
Dembele, "Bu akşam kazanmak çok önemliydi" dedi. "Çok gol attık ve Şampiyonlar Ligi macerasına iyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledik ve hücumda da savunmada da tek bir takım gibi oynayarak bundan büyük keyif aldık."
- Ball Raw Images
PSG ivmesini korumaya odaklanıyor
Torres ve Dembele'nin toplam beş golüyle PSG, yüksek beklentileri karşıladı ve hücumdaki müthiş derinliğini ortaya koydu.
Fransız devi şimdi, açılış galibiyetinin üzerine koymayı hedeflerken dikkatini yaklaşan yerel ve Avrupa fikstürlerine çeviriyor.
Kamptaki havayı özetleyen Torres, şunları ekledi: "Gol atmak, iyi oynamak, takımın bu akşam gösterdiğini göstermek, beklentileri karşılamak her zaman önemlidir. Umarım taraftarlara daha da fazla sevinç yaşatırım."
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