Hayal kırıklığı hakem kararlarının çok ötesine geçti. Lisandro Martinez, maç sonrasında sert bir röportaj verdi. Arjantinli savunmacı, kulübün yaz transfer dönemindeki faaliyetleri nedeniyle doğrudan futbol direktörü Jason Wilcox’u hedef aldı.

Öfkeli Martinez, “Gerçekten çok kötü [bir performans], gerçekten çok kötü,” dedi. “Kendimi çok fazla kontrol etmem gerekiyor ama bazen bu, kulübümüzün şu anki durumunun bir yansıması oluyor. Geçen sezon harika bir sezon geçirdik ve şimdi rekabet edebilmek için üst yönetimden, yukarıdan daha fazla oyuncu bekliyoruz çünkü pek çok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico’nun müthiş bir takımı var ve bugün kazanmayı hak ettiler.”

United’ın şu anda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilecek bir kadroya sahip olup olmadığı sorulduğunda stoper, yönetime yönelik eleştirilerini yineledi.

Şunları ekledi: “Açıkçası daha fazlasını bekliyorum. Daha fazla [yatırım] bekliyorum. Evet, yüzde 100. Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyız; oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak da önemli.”



