Ball Raw Images
Çeviri:
“S*ktiğimin rezaleti, söyleyecek söz bulamıyorum!” Amad Diallo, Atletico Madrid yenilgisinin ardından Manchester United kadrosundaki huzursuzluk doruğa çıkarken küfürlü sözlerle öfkesini dışa vurdu
Erken gelen aksilik ve Yoro'nun kırmızı kartı çöküşü tetikledi
Michael Carrick'in öğrencileri, duraklama dönemine giren sezonlarına ivme kazandırmak için Metropolitano'ya gitti ancak daha başında ağır bir darbe aldı. İlk 50 saniye içinde gol yemeleri, Avrupa'da geçirdikleri kötü gecenin habercisi oldu.
Konuk ekip, erken gelen gole rağmen beraberliği yakalamak için birkaç fırsat buldu. Ancak Leny Yoro'ya gösterilen tartışmalı kırmızı kart, yakaladıkları ivmeyi kesti. Sayısal üstünlüğünü değerlendiren Atletico'da Ademola Lookman, bitime 11 dakika kala attığı golle galibiyeti perçinledi.
Tartışmalı hakem kararları United cephesini öfkelendirdi. Maçın ardından Snapchat'te paylaşım yapan kanat oyuncusu Amad, hakem yönetimine yönelik tepkisini gizlemedi: "Lanet olası bir rezalet, söyleyecek sözüm yok."Snapchat/@coloelpopo
- Alterphotos
Martinez, Manchester United yönetimini sert sözlerle eleştirdi
Hayal kırıklığı hakem kararlarının çok ötesine geçti. Lisandro Martinez, maç sonrasında sert bir röportaj verdi. Arjantinli savunmacı, kulübün yaz transfer dönemindeki faaliyetleri nedeniyle doğrudan futbol direktörü Jason Wilcox’u hedef aldı.
Öfkeli Martinez, “Gerçekten çok kötü [bir performans], gerçekten çok kötü,” dedi. “Kendimi çok fazla kontrol etmem gerekiyor ama bazen bu, kulübümüzün şu anki durumunun bir yansıması oluyor. Geçen sezon harika bir sezon geçirdik ve şimdi rekabet edebilmek için üst yönetimden, yukarıdan daha fazla oyuncu bekliyoruz çünkü pek çok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico’nun müthiş bir takımı var ve bugün kazanmayı hak ettiler.”
United’ın şu anda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilecek bir kadroya sahip olup olmadığı sorulduğunda stoper, yönetime yönelik eleştirilerini yineledi.
Şunları ekledi: “Açıkçası daha fazlasını bekliyorum. Daha fazla [yatırım] bekliyorum. Evet, yüzde 100. Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyız; oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak da önemli.”
Soyunma odasındaki gerginlik sürerken yeni transferler baskı altında
Martinez'in sert değerlendirmesi, tamamı İspanya'nın başkentindeki maça ilk 11'de başlayan yaz transferleri Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba üzerindeki baskıyı kaçınılmaz olarak artıracak. Takım içindeki genel hava son dönemde yoğun biçimde mercek altına alınırken kaptan Bruno Fernandes'in tavırları da eleştirildi.
Martinez'in sert sözleri sorulan Tielemans, tartışmaya girmekten kaçındı. Orta saha oyuncusu, "Bu konuda yorumum yok. Bilmiyorum," dedi.
Santos ise soyunma odasının teknik direktörünün arkasında durmaya devam ettiğini vurgulayarak takımı desteklemek için deplasmana giden taraftarlardan özür diledi. Santos, "İspanya'ya gelen herkesten özür dilemek istiyorum. Elbette, daha önce de söylediğim gibi, her maçı kazanmak istiyoruz. Şimdi sıkı çalışıp galibiyetlerle geri dönme zamanı," dedi.
Carrick'e desteğini de dile getiren Santos, "Elbette teknik direktörümüze, ekibimize ve oyuncularımıza inanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, kötü bir dönemden geçiyoruz ama bunu değiştirmek için çalışmalıyız," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Elland Road'da büyük bir sınav bekliyor
Bu yıpratıcı Avrupa seyahatinin yankıları, kritik bir hafta sonu öncesinde Carrick'i giderek daha zehirli bir atmosferle karşı karşıya bırakıyor. United, Elland Road'a giderek ezeli rakibi Leeds United ile pazar günü karşılaşmadan önce hızla toparlanmalı.
Yorkshire'da galibiyet dışında alınacak her sonuç, mevcut teknik ekip için felaket anlamına gelebilir. Takımdaki ayrışmanın işaretleri kamuoyuna yansımaya başlamışken Carrick, oyuncularını kenetlemenin ve hızla kontrolden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan sezonu kurtarmanın bir yolunu bulmalı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun