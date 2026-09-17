Wrexham'in A listesindeki sahipleri Reynolds ve McElhenney, platformlarını küçük psikolojik oyunlar için kullanmaktan hiç çekinmedi ve sosyal medyadaki son skeçleri hararetli bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Wrexham'in resmî X hesabında paylaşılan bir videoda ikili, Southampton'ın antrenman sahası casusluğuyla ilgili yakın geçmişiyle dalga geçti; bir stajyer Middlesbrough'nun antrenmanını gözetlerken yakalandıktan sonra Saints'in play-off finalinden çıkarıldığı ve dört puanının silindiği olaya atıfta bulunuldu.

Video, Reynolds'ın bir ağacın arkasından çıkmasıyla başlıyor ve gizli gözlem temasına oynuyor. Görünüşte forma sponsorları Firefox için bir tanıtım olan videoda Deadpool yıldızı, "Bugün, özel bir neden olmaksızın, mahremiyetin önemi hakkında konuşmak istiyoruz" diye espri yaptı. It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı McElhenney de kısa süre sonra ona katılarak, "Özellikle de casusların ne yaptığınızı görmesini nasıl engelleyebileceğinizi" diye ekledi.