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Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, Wrexham'ın sosyal medya paylaşımındaki kahkaha attıran kliple Southampton'ın 'Spygate' skandalıyla dalga geçti
Hollywood yıldızları, antrenman sahasındaki dramla dalga geçti
Wrexham'in A listesindeki sahipleri Reynolds ve McElhenney, platformlarını küçük psikolojik oyunlar için kullanmaktan hiç çekinmedi ve sosyal medyadaki son skeçleri hararetli bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Wrexham'in resmî X hesabında paylaşılan bir videoda ikili, Southampton'ın antrenman sahası casusluğuyla ilgili yakın geçmişiyle dalga geçti; bir stajyer Middlesbrough'nun antrenmanını gözetlerken yakalandıktan sonra Saints'in play-off finalinden çıkarıldığı ve dört puanının silindiği olaya atıfta bulunuldu.
Video, Reynolds'ın bir ağacın arkasından çıkmasıyla başlıyor ve gizli gözlem temasına oynuyor. Görünüşte forma sponsorları Firefox için bir tanıtım olan videoda Deadpool yıldızı, "Bugün, özel bir neden olmaksızın, mahremiyetin önemi hakkında konuşmak istiyoruz" diye espri yaptı. It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı McElhenney de kısa süre sonra ona katılarak, "Özellikle de casusların ne yaptığınızı görmesini nasıl engelleyebileceğinizi" diye ekledi.
- Istimewa
Spygate skandalının yansımalarına yapılan atıflar
Sohbet internet güvenliği ve kulüp yönetimine kayarken, Reynolds ikilinin "bir futbol kulübü nasıl yönetilir" diye arama yaptığını söyleyerek şaka yaptı. Ardından ikili, gizliliğin "her yerdeki insanlar için önemli" olduğunu belirtti. Özellikle Middlesbrough, Oxford United ve Ipswich Town'ın adını andılar; bu kulüpler bir önceki sezondaki casusluk olaylarında hedef alınmıştı.
Reynolds, satirik bölümü şu sözlerle noktaladı: "Ferahlatıcı, değil mi? Gizliliğinize gerçekten saygı duyan bir kuruluş." 59 saniyelik klip, ikilinin bir cep telefonuna bakmasıyla komik bir zirveye ulaştı; telefonda sözde antrenman yapan bir Southampton pickleball takımının görüntülendiği belirtildi.
Parkinson tartışmayı geride bıraktı
Sahiplerinden gelen hafif üsluplu yaklaşıma rağmen, Wrexham Teknik Direktörü Phil Parkinson bu konuda daha profesyonel bir duruş sergiliyor. Wrexham geçen sezonu yedinci sırada tamamladı ve teknik olarak Southampton'ın diskalifiye edilmesinin ardından play-off düzenlemesinden en çok etkilenen takım oldu. Ancak teknik direktör, oyuncularının geçmişteki kırgınlıklardan ziyade önlerindeki göreve odaklanmasını sağlamakta kararlı.
Durumu değerlendirirken Parkinson, takımının EFL'nin önceki kararlarına ilişkin tutumunu net şekilde ortaya koydu. Parkinson, "Yedinci olduğumuz için bundan etkilenen takımın açıkça biz olduğu ortada, ama EFL'nin bu konudaki kararını kabul ettik" dedi. "Southampton bunun cezasını aldı ve onlar da cezalarını kabul edip yollarına devam etmek zorunda kaldı. Bu konuda gerçekten söyleyebileceğim tek şey bu, artık geride kaldı. Biz yapmamız gerekene odaklanıyoruz ve onlar için de durum aynı."
- Getty Images Sport
Kritik Championship maçı kapıda
Southampton, cumartesi günü Racecourse Ground'a ligde 10 puanla 9. sırada gidiyor; 19. sıradaki Wrexham'ın üç puan önünde bulunuyor. İki takımın son karşılaşmasının hatırası Kuzey Galler ekibinin hafızasında hâlâ tazeliğini koruyor, çünkü Saints nisan ayında Racecourse'da 5-1'lik net bir galibiyet almıştı.
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