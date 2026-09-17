Wrexham'ın A listesi sahipleri Reynolds ve Mac, platformlarını biraz psikolojik oyun için kullanma konusunda hiçbir zaman çekingen olmadı ve sosyal medyadaki son skeçleri hararetli bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Wrexham'ın resmî X hesabında paylaşılan videoda ikili, Southampton'ın antrenman sahası casusluğuna dair yakın dönem geçmişiyle dalga geçti; stajyerlerden birinin Middlesbrough'nun antrenmanını gözetlerken yakalanmasının ardından Saints'in play-off finalinden çıkarıldığı ve dört puanının silindiği olaya gönderme yaptı.

Video, Reynolds'un bir ağacın arkasından çıkmasıyla başlıyor ve gizli gözlem temasını işliyor. Görünüşte forma sponsorları Firefox için bir tanıtım olan videoda Deadpool yıldızı şu espriyi yaptı: "Bugün, özel bir sebep olmaksızın, mahremiyetin önemi hakkında konuşmak istiyoruz." It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı Mac de kısa süre sonra katılıp şunu ekledi: "Özellikle de casusların ne yaptığınızı görmesini nasıl engelleyebileceğinizi."