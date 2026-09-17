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Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham'ın sosyal medyada paylaştığı eğlenceli klipte Southampton'ın 'Spygate' skandalıyla dalga geçti
Hollywood yıldızları antrenman sahasındaki krizi tiye aldı
Wrexham'ın A listesi sahipleri Reynolds ve Mac, platformlarını biraz psikolojik oyun için kullanma konusunda hiçbir zaman çekingen olmadı ve sosyal medyadaki son skeçleri hararetli bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Wrexham'ın resmî X hesabında paylaşılan videoda ikili, Southampton'ın antrenman sahası casusluğuna dair yakın dönem geçmişiyle dalga geçti; stajyerlerden birinin Middlesbrough'nun antrenmanını gözetlerken yakalanmasının ardından Saints'in play-off finalinden çıkarıldığı ve dört puanının silindiği olaya gönderme yaptı.
Video, Reynolds'un bir ağacın arkasından çıkmasıyla başlıyor ve gizli gözlem temasını işliyor. Görünüşte forma sponsorları Firefox için bir tanıtım olan videoda Deadpool yıldızı şu espriyi yaptı: "Bugün, özel bir sebep olmaksızın, mahremiyetin önemi hakkında konuşmak istiyoruz." It's Always Sunny in Philadelphia'nın yaratıcısı Mac de kısa süre sonra katılıp şunu ekledi: "Özellikle de casusların ne yaptığınızı görmesini nasıl engelleyebileceğinizi."
- Istimewa
Spygate skandalının sonuçlarına yapılan atıflar
Sohbet internet güvenliği ve kulüp yönetimine kayarken Reynolds, ikilinin gizliliğin "her yerde insanlar için" önemli olduğunu söylemesinden önce, "bir futbol kulübü nasıl yönetilir" diye arama yapması hakkında şaka yaptı. Ayrıca özellikle Middlesbrough, Oxford United ve Ipswich Town'ın adını andılar; bu kulüpler önceki sezondaki casusluk olaylarında hedef alınmıştı.
Reynolds, hiciv dolu bölümü şu sözlerle noktaladı: "Ferahlatıcı, değil mi? Gizliliğinize gerçekten saygı duyan bir kuruluş." 59 saniyelik klip, ikilinin bir cep telefonuna bakmasıyla komik bir zirveye ulaştı; telefonda güya antrenman yapan bir Southampton pickleball takımı gösteriliyordu.
Parkinson tartışmayı geride bıraktı
Sahiplerden gelen mizahi yaklaşıma rağmen, Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson bu konuda daha profesyonel bir tavır benimsiyor. Wrexham geçen sezonu yedinci sırada tamamladı ve Saints'in diskalifiye edilmesinin ardından play-off sıralamasının yeniden şekillendirilmesinden teknik olarak en çok etkilenen takım oldu. Ancak teknik direktör, oyuncularının geçmişteki kırgınlıklardan ziyade önlerindeki göreve odaklanmayı sürdürmesini istiyor.
Durumu değerlendiren Parkinson, takımının EFL'nin önceki kararlarına ilişkin tutumunu net şekilde ortaya koydu. Parkinson, "Yedinci olduğumuz için bundan etkilenen takımın açıkça biz olduğumuzu söyleyebilirim ama EFL'nin bu konudaki kararını kabul ettik" dedi. "Southampton bunun cezasını aldı ve onlar da cezalarını kabul edip yollarına devam etmek zorunda kaldı. Bu konuda gerçekten söyleyebileceğim tek şey bu, artık geride kaldı. Biz yapmamız gereken şeye odaklanıyoruz ve onlar için de durum aynı."
- Getty Images Sport
Kritik Championship karşılaşması kapıda
Southampton, cumartesi günü Racecourse Ground'a 10 puanla ve ligde dokuzuncu sırada gidiyor; 19. sıradaki Wrexham'ın üç puan önünde bulunuyor. İki takımın son karşılaşmasının hatırası Kuzey Galler ekibi için hâlâ tazeliğini koruyor; zira Southampton, nisan ayında Racecourse'ta 5-1'lik net bir galibiyet almıştı.
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