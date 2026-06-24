Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham’ın Premier Lig hayaline hâlâ bağlı mı? Red Dragons’ın CEO’su, Hollywood’lu ortak sahiplerin gelecek planları hakkında son gelişmeleri aktarıyor

Reynolds ve Mac’in 2021’de kulübün yönetimini devralmasından bu yana, belirlenen hedef Kuzey Galler kulübünü en üst lige çıkarmak olmuştur. Championship’e ulaşmak için arka arkaya üç kez üst lige yükselmeyi başaran Kırmızı Ejderhalar, geçen sezon son derece saygın bir yedinci sırada bitirmiş ve Premier League’e yükselme şansı sunan play-off pozisyonuna sadece iki puan farkla ulaşamamıştı.

İlk altı sırayı kaçırmanın üzüntüsüne rağmen Williamson, kulüp sahiplerinin azimlerinden hiçbir şey kaybetmediklerini vurguluyor. İkili'nin Premier Lig'e yükselme hedeflerine "tamamen odaklanmış" olduğunu doğruladı. Yol haritası sadece sahadaki sonuçları değil, kulübün altyapısının bu yüksek hedefleri destekleyebilmesini sağlamak için stadyumun genişletilmesi ve iyileştirilmesini de içeriyor.