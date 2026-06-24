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Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham’ın Premier Lig hayaline hâlâ bağlı mı? Red Dragons’ın CEO’su, Hollywood’lu ortak sahiplerin gelecek planları hakkında son gelişmeleri aktarıyor
Premier Lig, hâlâ en büyük hedef olarak kalıyor
Reynolds ve Mac’in 2021’de kulübün yönetimini devralmasından bu yana, belirlenen hedef Kuzey Galler kulübünü en üst lige çıkarmak olmuştur. Championship’e ulaşmak için arka arkaya üç kez üst lige yükselmeyi başaran Kırmızı Ejderhalar, geçen sezon son derece saygın bir yedinci sırada bitirmiş ve Premier League’e yükselme şansı sunan play-off pozisyonuna sadece iki puan farkla ulaşamamıştı.
İlk altı sırayı kaçırmanın üzüntüsüne rağmen Williamson, kulüp sahiplerinin azimlerinden hiçbir şey kaybetmediklerini vurguluyor. İkili'nin Premier Lig'e yükselme hedeflerine "tamamen odaklanmış" olduğunu doğruladı. Yol haritası sadece sahadaki sonuçları değil, kulübün altyapısının bu yüksek hedefleri destekleyebilmesini sağlamak için stadyumun genişletilmesi ve iyileştirilmesini de içeriyor.
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Hipodrom ile duygusal bir bağ kurmak
Wrexham’ın Hollywood’lu sahipleri, Championship’te yaşanan her türlü duygusal iniş ve çıkışları yaşamaya devam ederken, teknik direktör Phil Parkinson kadro takviyesine odaklanmış durumda. Geçen sezon play-off’lara sadece iki puan farkla giremeyen kulüp, küme düşen Premier Lig takımlarının mali gücüne ayak uydurmak amacıyla bir kaleci, bir orta saha oyuncusu ve bir forvet transfer etmeyi planlıyor.Bu duygusal bağlılığı Williamson da doğruluyor. Williamson, The Leader gazetesine şunları söyledi: “Bence inanılmaz derecede gurur duyuyorlar. Hiçbir şekilde rehavete kapılmıyorlar; bunu onlardan her hafta duyuyorum. Futbol kulübüne duygusal olarak son derece bağlılar. Büyük başarı anlarının tadını çıkarıyorlar, iyi performans gösteremediğimizde acı çekiyorlar ve olağanüstü işler başardığımızda heyecanlanıyorlar. Hem onlar hem de bizim için şanslıyız ki, son birkaç yılda kötü performans sergilediğimizden çok olağanüstü başarılar elde ettik."
Saha sınırlarının ötesine uzanan bir vizyon
Birinci takımın sonuçları manşetlere taşınırken ve popüler Disney+ belgesel dizisine ilham verirken, Wrexham yönetimi, etkilerinin şehrin her yerinde hissedilmesi gerektiğini vurgulamaya özen gösteriyor. Kulübün devralınması sırasında belirlenen "temel temalar ve ilkeler", kulübün bir sonraki gelişim aşamasına girerken karar alma sürecine rehberlik etmeye devam ediyor. Ayrıca, dizinin küresel başarısı sayesinde yerel oyuncular bir gecede ünlü hale geldiğinden, Reynolds ve Mac kendi eğlence sektöründeki deneyimlerini kullanarak, ani şöhretin getirdiği benzersiz zorluklar karşısında takıma kişisel olarak rehberlik ediyorlar.
Williamson, kulüp sahiplerinin odağının iki yönlü olduğunu ve hem sportif başarıya hem de bölgenin kültürel mirasına baktıklarını vurguladı. O şöyle konuştu: “Ancak onlar, Premier Lig’e yükselme, stadyumu iyileştirme ve kulübün uzun vadeli başarısına yatırım yapma hedeflerine kesinlikle odaklanmış durumdalar; aynı zamanda daha geniş Wrexham topluluğunda olumlu bir fark yaratmaya çalışıyorlar. Mirasın korunması, topluluk değerlerinin pekiştirilmesi ve kulübün küresel görünürlüğünün artırılması konusunda temel taahhütler var; ancak aynı zamanda, hiç sarsılmayan kurucu temalar ve ilkeler gibi bir kazanma kültürü de yaratılacağı taahhüt ediliyor."
- Getty Images Sport
Başarı, taraftarlara ve şehre fayda sağlamalıdır
Reynolds ve Mac’in sağladığı küresel görünürlük, Wrexham’ı herkesin bildiği bir isim haline getirdi; ancak CEO, kulüp sahiplerinin başarılarını yalnızca uluslararası forma satışlarıyla ölçmediklerine inanıyor. Kulüp, profesyonel futbolda yükselişini sürdürürken, yerel topluluğun geride kalmamasını sağlamak hâlâ öncelikli hedef olarak kalıyor.
Hollywood kökenli sahipliğin daha geniş kapsamlı etkisini değerlendiren Williamson, şu sonuca vardı: “Onların coşkusu ve kulüple kurdukları duygusal bağ hiç azalmadı; ancak bence onlar için en önemli olan şey, sadece futbol kulübünün başarısı değil, kulübün başarısının sadece kulübe değil, taraftarlara, şehre ve topluma da fayda sağlamasıdır. Bu, tüm bu süreçteki değerlerinin tam da özünü oluşturuyor ve onlar, sahada kazanmanın getirdiği duyguların kendilerini heyecanlandırdığını ve futbol kulübüyle başarıya ulaşabileceklerini kabul etseler de, kulübün bu yolculuğunda diğer her şeyin de yolunda gitmediği sürece bunun gerçek bir başarı olmadığını ilk kabul edenler de kendileridir."