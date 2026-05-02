Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham'ın Premier Lig'e yükselmeyi başaramaması halinde kulüpte 'çok büyük bir sorun' yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu
Wrexham’ın yükselme mücadelesine bağlı devasa mali çıkarlar
Wrexham’ın Premier Lig hayaline uzanan yolculuğu, kulübün Championship’te mücadele etmesiyle birlikte daha da büyük bir önem kazandı. Spor finansmanı uzmanı Dr. Rob Wilson’a göre, Kuzey Galler ekibi için yükselme yarışında başarı ile başarısızlık arasındaki mali fark çok büyük olabilir. Asıl mali kazanç, yükselmenin kendisinde yatıyor. Premier Lig’e yükselmek, yaklaşık 120 milyon sterlin değerinde bir gelir akışını sağlayacak; bu da, yükselmeyi başaramamanın kulübü dönüştürücü nitelikteki bir mali fırsattan mahrum bırakabileceği anlamına geliyor.
Finans uzmanı, kulübün karşı karşıya olduğu riskleri özetliyor
OLBG'ye konuşan Wilson, play-off'lara katılamamanın bile başlı başına önemli bir mali darbe anlamına geldiğini açıkladı. Bu maçlarla bağlantılı ek maç günü gelirleri ve ticari fırsatlar, Championship kulüpleri için bu maçları son derece değerli kılıyor. Wilson, yükselme yarışında başarısız olmanın doğrudan mali sonuçlarına dikkat çekti.
Profesör Wilson, "Bir kulüp play-off'lara katılamazsa, bu ek maçlara katılarak elde edeceği bilet ve ticari gelirler nedeniyle 15 milyon sterlinlik bir gelir kaybı yaşar" dedi.
"Play-off'lara katılamazlar ve Premier League'e yükselemezlerse, 120 milyon sterlin değerinde bir fırsatı kaçırmış olurlar ve bu oldukça önemli bir rakamdır. Wrexham'ın harcadığı para ve son birkaç yıldır üstlendiği harcamalar göz önüne alındığında, bu durum özellikle onlar için geçerli. Ayrıca yeni bir antrenman sahası ve stadyumlarının genişletilmesi için planları var, bu yüzden durum gerçekten çok, çok zorlaşıyor."
Profesör Wilson, "Wrexham için bu sezon, play-off'ları kaçırmaları halinde Premier Lig'e yükselme fırsatını kaçırmaktan bahsediyoruz," diye ekledi. Bu başarısızlık, 120 milyon sterlinlik gelir kaybına ek olarak, ek bir yükselme umuduyla Championship'te imzaladıkları tüm oyuncu sözleşmelerinin de kaybedilmesi anlamına gelir. Mevcut harcama alışkanlıklarına göre, 2027'de Premier Lig'e yükselmeyi başaramamak, Rob Mac ve Ryan Reynolds için çok büyük bir sorun teşkil edecektir."
Yatırım stratejisi, piramidi tırmanmaya bağlıdır
Wrexham’ın İngiliz futbol piramidinde yükselişi, kulüp sahipleri Reynolds ve Rob Mac’in yaptığı büyük yatırımlarla desteklenmiştir. Oyuncu transferlerinin yanı sıra kulüp, yeni bir antrenman sahası ve Racecourse Ground stadyumunun genişletilmesi planları da dahil olmak üzere büyük altyapı projelerine imza atmıştır. Wilson’a göre, Championship’teki gelirler artık 50 milyon sterline yaklaşabilir, ancak harcamaların devam etmesi, kulübün Premier League’e yükselene kadar dış desteğe bağımlı kalacağı anlamına geliyor.
"Cirolarına bakarsak, hesaplarını en son gördüğümüzde League One'da yaklaşık 33 milyon sterlin civarındaydı," dedi. "Maaşlar 20 milyon sterlinin üzerindeydi. Bu, bir önceki yılki 2,7 milyon sterlinlik zarardan yaklaşık 15 milyon sterlinlik bir zarara yol açtı. Yani Wrexham, bir kulüp olarak kazandığından çok daha fazlasını harcıyor ve bu tür harcamalar, piramidin çok daha üst sıralarında yer almalarını gerektiriyor."
"Wrexham'ın Championship'teki ortalama gelirleri, yaptıkları tüm ekstra faaliyetler göz önüne alındığında, muhtemelen 50 milyon sterline yakın olacaktır, ancak açıkça görülüyor ki ek oyuncular da kadroya katmışlardır."
Promosyon çalışmaları giderek daha da önem kazanıyor
Wrexham şu anda play-offlar yoluyla Premier Lig'e yükselme mücadelesini sürdürüyor ve Cumartesi günü Middlesbrough ile karşılaşacak. Phil Parkinson'ın takımı şu anda altıncı sırada yer alıyor ve son play-off biletini kapmak için Hull City ve Derby County ile kıyasıya bir mücadele veriyor.