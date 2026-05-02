Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham'ın Premier Lig'e yükselmeyi başaramaması halinde kulüpte 'çok büyük bir sorun' yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu

OLBG'ye konuşan Wilson, play-off'lara katılamamanın bile başlı başına önemli bir mali darbe anlamına geldiğini açıkladı. Bu maçlarla bağlantılı ek maç günü gelirleri ve ticari fırsatlar, Championship kulüpleri için bu maçları son derece değerli kılıyor. Wilson, yükselme yarışında başarısız olmanın doğrudan mali sonuçlarına dikkat çekti.

Profesör Wilson, "Bir kulüp play-off'lara katılamazsa, bu ek maçlara katılarak elde edeceği bilet ve ticari gelirler nedeniyle 15 milyon sterlinlik bir gelir kaybı yaşar" dedi.

"Play-off'lara katılamazlar ve Premier League'e yükselemezlerse, 120 milyon sterlin değerinde bir fırsatı kaçırmış olurlar ve bu oldukça önemli bir rakamdır. Wrexham'ın harcadığı para ve son birkaç yıldır üstlendiği harcamalar göz önüne alındığında, bu durum özellikle onlar için geçerli. Ayrıca yeni bir antrenman sahası ve stadyumlarının genişletilmesi için planları var, bu yüzden durum gerçekten çok, çok zorlaşıyor."

Profesör Wilson, "Wrexham için bu sezon, play-off'ları kaçırmaları halinde Premier Lig'e yükselme fırsatını kaçırmaktan bahsediyoruz," diye ekledi. Bu başarısızlık, 120 milyon sterlinlik gelir kaybına ek olarak, ek bir yükselme umuduyla Championship'te imzaladıkları tüm oyuncu sözleşmelerinin de kaybedilmesi anlamına gelir. Mevcut harcama alışkanlıklarına göre, 2027'de Premier Lig'e yükselmeyi başaramamak, Rob Mac ve Ryan Reynolds için çok büyük bir sorun teşkil edecektir."