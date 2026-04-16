Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham’ın Premier Lig’e yükselme mücadelesinde neden ‘favori olmayanlar’ haline geldi?
Ulusal Lig'den Şampiyonluk Ligi'ne: Tarihi bir yükselme serisi
Racecourse Ground'da yıldırım hızında bir yükseliş yaşandı; Wrexham, National League'den çıkıp Championship'e yükseldi. Takım, önlerine çıkan her engeli aştı; Hollywood'lu ortak sahiplerinin yaptığı büyük harcamalar, tarihe geçecek bir ivmenin oluşmasını sağladı.
Genel kanı, ikinci lig futbolunun Wrexham'ın yeteneklerini sınayacak en büyük test olacağı yönündeydi ve yoğun geçen birkaç transfer dönemi boyunca yapılan kapsamlı transferlere rağmen, durumun böyle olduğu ortaya çıktı.
Play-off kura çekilişi için bilet almaya yönelik çabalarda yaşanan aksilikler
Kırmızı Ejderhalar, 2025-26 sezonunun başlarında kötü bir başlangıç yapınca erkenden gözden düşmüştü; ancak kendilerine özgü bir çıkışla play-off yarışına yeniden dahil oldular. Son zamanlarda, olabilecek en kötü zamanda bir başka sarsıntı daha yaşandı; son dört maçlık seride, ilk altı ile aradaki dört puanlık farkı kapatmaları gerekiyor.
Bu, üst ligdeki "Vaat Edilen Topraklar"a giden daha dolambaçlı bir yol izleneceği için çok zor bir görev olabilir, ancak Reynolds, Mac ve uzun süredir görevde olan teknik direktör Phil Parkinson için, "Welcome to Wrexham" belgesel dizisine bolca drama katan bu sezondan çıkarılacak pek çok olumlu nokta var.
Reynolds ve Mac, Wrexham'ın 2025-26 sezonundaki performansından memnun kalacak mı?
Kuzey Galler'deki önde gelen kulüp başkanlarının bu sezon kaydedilen ilerlemeden memnun olup olmayacakları sorulduğunda, eski EFL yıldızı ve şu anki yorumcu Goodman – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: "Evet, bence rekabetçi olmak istiyorlardı. Ve tabii ki Ocak ayı geldiğinde de bu yarışın içindeydiler. Dürüst olmak gerekirse, dört maç geride kaldı ve hala yarışın içindeler, ancak önlerinde zorlu maçlar var.
“Yani onlar dışardan gelenler olacak. Hull ile aralarında, bence onlar zayıf taraf olacak. Çünkü bence ilk beş artık belli. Ama Hull'un Wrexham'a karşı dört puan farkı var ve bunun ne kadar önemli olabileceğini merak ediyorum.
“Ancak bu lig tablosunun bir anlık görüntüsünü alıp bunu dört veya beş yıl önce, hatta 10 ay önce bile olsa herhangi bir Wrexham taraftarına gösterseniz, bence çok mutlu olurlardı.
“Şimdi, bu kadar yaklaşmışken, çizgiyi geçmeye çalışmak istersiniz. Ama dürüst olmak gerekirse, ben onların konsolidasyon sezonu geçirmelerini bekliyordum, yani 10. ile 16. sıralar arasında yer alan kulüpler grubu olmalarını, belki küme düşme mücadelesinde olmasa da sadece Championship'teki yerlerini sağlamlaştırmalarını. Ve onlar bundan fazlasını başardılar.
“Phil Parkinson adına gerçekten çok mutluyum çünkü aslında pek çok kişi şüpheciydi. Bu sezon öncesinde Championship seviyesinde pek iyi bir sicili yoktu. Ama bence Wrexham, başarı hikayelerinden biri oldu. Play-off'lara girip girmemelerine bakılmaksızın, yine de harika bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum.”
Bir sonraki transfer dönemi başlamadan önce hazırlık çalışmaları
Arka arkaya iki mağlubiyet alan ve son dokuz maçtan sadece bir puan toplayabilen Wrexham, Cumartesi günü Stoke'u ağırlayarak sahalara geri dönecek. Ardından Oxford deplasmanına çıkacak olan takım, sezonu Premier Lig'e yükselen Coventry ve ilk iki sırayı hedefleyen Middlesbrough ile oynayacağı zorlu maçlarla tamamlayacak.
Kısa sürede elde ettikleri başarılar göz önüne alındığında, Red Dragons için istikrarlı ve düşünceli bir yıl geçirmek fena olmayabilir. Reynolds ve Mac'in yaz aylarında daha fazla fon ayırarak 2026-27 sezonunda takımın hayallerini yeniden kovalamasına olanak sağlaması bekleniyor.