Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham’ın Premier Lig’e yükselme mücadelesinde neden ‘favori olmayanlar’ haline geldi?

Kuzey Galler'deki önde gelen kulüp başkanlarının bu sezon kaydedilen ilerlemeden memnun olup olmayacakları sorulduğunda, eski EFL yıldızı ve şu anki yorumcu Goodman – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: "Evet, bence rekabetçi olmak istiyorlardı. Ve tabii ki Ocak ayı geldiğinde de bu yarışın içindeydiler. Dürüst olmak gerekirse, dört maç geride kaldı ve hala yarışın içindeler, ancak önlerinde zorlu maçlar var.

“Yani onlar dışardan gelenler olacak. Hull ile aralarında, bence onlar zayıf taraf olacak. Çünkü bence ilk beş artık belli. Ama Hull'un Wrexham'a karşı dört puan farkı var ve bunun ne kadar önemli olabileceğini merak ediyorum.

“Ancak bu lig tablosunun bir anlık görüntüsünü alıp bunu dört veya beş yıl önce, hatta 10 ay önce bile olsa herhangi bir Wrexham taraftarına gösterseniz, bence çok mutlu olurlardı.

“Şimdi, bu kadar yaklaşmışken, çizgiyi geçmeye çalışmak istersiniz. Ama dürüst olmak gerekirse, ben onların konsolidasyon sezonu geçirmelerini bekliyordum, yani 10. ile 16. sıralar arasında yer alan kulüpler grubu olmalarını, belki küme düşme mücadelesinde olmasa da sadece Championship'teki yerlerini sağlamlaştırmalarını. Ve onlar bundan fazlasını başardılar.

“Phil Parkinson adına gerçekten çok mutluyum çünkü aslında pek çok kişi şüpheciydi. Bu sezon öncesinde Championship seviyesinde pek iyi bir sicili yoktu. Ama bence Wrexham, başarı hikayelerinden biri oldu. Play-off'lara girip girmemelerine bakılmaksızın, yine de harika bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum.”