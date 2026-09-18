Getty/GOAL
Çeviri:
Ryan Reynolds ve Rob Mac kıl payı kaçırdı! Burnley'nin yeni transferinin 40 yaşının çok ötesinde de iyi oynayacağı söylenirken, Jamie Vardy'nin Wrexham'a transfer iddialarında ‘bir şeyler vardı’
Vardy, Reynolds & Mac yerine Burnley'de Watt'a katıldı
Premier League şampiyonu Vardy, Cremonese ile Serie A'dan düşmelerinin ardından yollarını ayırdıktan sonra 2026 yazında kulüpsüz kaldı. Evinden çok uzakta çıktığı İtalya macerasında sadece bir sezon geçirdi.
Eski İngiltere milli oyuncusunun gidebileceği birkaç adres üzerinde durulurken, bir noktada Leicester'a geri dönebileceği ve art arda gelen küme düşmelerin ardından League One'da sürünen kulübün yeniden yapılanmasına yardımcı olabileceği öne sürüldü.
Burada duygusallık devre dışı kaldı; Vardy beklemeye ve doğru teklifi almaya hazırdı. Birçok kişi onu “Welcome to Wrexham” için mükemmel bir uyum ve Racecourse Ground'daki Hollywood'lu iki ortak sahip için ideal isim olarak görüyordu.
Böyle bir hamle cazip gelmiş olabilir, ancak sonunda yatırımcıları arasında NFL efsanesi JJ Watt'ın da bulunduğu Burnley, 12 aylık sözleşmeyi masaya koyan taraf oldu. Vardy artık Championship'te Reynolds ve Mac'e karşı sahaya çıkacak.
- Getty/GOAL
Wrexham, Vardy'nin transferi için hiç devrede oldu mu?
Wrexham iddialarında gerçekten bir pay olup olmadığı sorulduğunda, Free Bets'in, yani en iyi bahis sitelerinin adresinin desteğiyle konuşan Vardy'nin Leicester'dan eski takım arkadaşı Simpson, GOAL'e şunları söyledi: “Bence ortada bir şey vardı. Ortada olan birkaç şey vardı. Onunla konuştum.
“Biliyor musunuz ben ne istiyordum? Bunun artık gerçekleştiğini biliyorum ama onun Everton'a gittiğini görmeyi isterdim. Bir santrfora ihtiyacınız var, maçta son 20 dakika, [Thierno] Barry'nin yerine oyuna giriyor. Neyse, bu olmadı. Benim düşündüğüm buydu.
“Hâlâ formda, hâlâ keskin, hâlâ size goller kazandıracak biri. Onun kilosu ve benzeri konularda hiçbir sorun yok. Umarım daha fazla maç oynamaya ve goller atmaya başlar çünkü Jamie Vardy bu. Onun her zaman anlatacak başka bir hikâyesi, yazacak başka bir bölümü vardır.”
Vardy, Ronaldo ve Ibrahimovic gibi 40 yaşından sonra da oynuyor
Vardy'nin Turf Moor'daki sözleşmesi, onu 11 Ocak'taki dikkat çekici bir yaş gününün de ötesine taşıyacak. O tarihte 40 yaşına girecek ve kendisini, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gianluigi Buffon ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin de yer aldığı, bu yaşın ötesinde üst seviyede mücadele etmiş oyunculardan oluşan seçkin bir grubun içinde bulacak.
Vardy masalında hâlâ yazılacak birkaç bölüm daha olup olmadığı sorulduğunda, YouTube dünyasına ve Bundesliga maç yayıncılığına da adım atan Simpson şöyle ekledi: “Bence onun içinde hâlâ daha fazlası var.
“Bence bu, salı ve cumartesi maçları arasında nasıl yönetileceğine bağlı olacak. Leicester'da bunu yaptığında, takımı Premier Lig'e çıkardığında da hatırlıyorum. 20'nin üzerinde gol atmıştı. Kendine iyi bakıyor ama doğru yönetilmesi gerekiyor çünkü bunu yapmak zor, özellikle de Championship'te. Bu, menajerin onu nasıl yöneteceğine bağlı. Açlığı sürdüğü sürece ki öyle, bundan sonra bir yıl daha oynayabilir.
“Ayrıca geleceğe de bakıyor ve kendi küçük işlerini yapıyor, ki bu arada bunu yapması da son derece normal. Umarım devam eder çünkü o [Leicester'ın şampiyonluk kazanan] takımdan hâlâ oynayan sadece birkaç kişi kaldık.”
- Getty
Burnley ve Wrexham, 2026-27 sezonunda Championship'te çıkış arıyor
Vardy'nin herhangi bir amaç uğruna yüzde 100'den daha azını vermesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Şu ana kadar Burnley formasıyla oyuna sonradan girip 25 dakikalık bir kez forma giydi; Clarets ise şaşırtıcı derecede kötü bir sezon başlangıcı yaparak henüz galibiyet alamadı ve Championship tablosunun dibine demir attı.
Wrexham da zor bir dönem geçirdi ve aynı sayıda maçtan yedi puan topladı; milli ara öncesinde iki kulüp de bir yerlerden ilham arayacak, bu ara da takım olarak yeniden toparlanma fırsatı sunacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun