Vardy'nin Turf Moor'daki sözleşmesi, onu 11 Ocak'taki dikkat çekici bir yaş gününün de ötesine taşıyacak. O tarihte 40 yaşına girecek ve kendisini, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gianluigi Buffon ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin de yer aldığı, bu yaşın ötesinde üst seviyede mücadele etmiş oyunculardan oluşan seçkin bir grubun içinde bulacak.

Vardy masalında hâlâ yazılacak birkaç bölüm daha olup olmadığı sorulduğunda, YouTube dünyasına ve Bundesliga maç yayıncılığına da adım atan Simpson şöyle ekledi: “Bence onun içinde hâlâ daha fazlası var.

“Bence bu, salı ve cumartesi maçları arasında nasıl yönetileceğine bağlı olacak. Leicester'da bunu yaptığında, takımı Premier Lig'e çıkardığında da hatırlıyorum. 20'nin üzerinde gol atmıştı. Kendine iyi bakıyor ama doğru yönetilmesi gerekiyor çünkü bunu yapmak zor, özellikle de Championship'te. Bu, menajerin onu nasıl yöneteceğine bağlı. Açlığı sürdüğü sürece ki öyle, bundan sonra bir yıl daha oynayabilir.

“Ayrıca geleceğe de bakıyor ve kendi küçük işlerini yapıyor, ki bu arada bunu yapması da son derece normal. Umarım devam eder çünkü o [Leicester'ın şampiyonluk kazanan] takımdan hâlâ oynayan sadece birkaç kişi kaldık.”