Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig hayallerini gerçekleştirmeleri halinde, Jack Grealish bu yaz Wrexham için "mükemmel transfer" olarak gösteriliyor
Grealish'in Kuzey Galler'e transfer olacağı söyleniyor
Reynolds ve Rob Mac yönetimindeki Wrexham’ın yükselişi, bu Kuzey Galler kulübünü küresel bir fenomene dönüştürdü. "Welcome to Wrexham" belgeselinin başarısından güç alan kulüp, National League'de zorlu mücadelelerden, hırslı yetenekler için gerçek bir cazibe merkezi haline geldi. Red Dragons şu anda Championship'in zorluklarını aşmaya çalışırken, uzun vadeli vizyonları Premier League'e ulaşmak. Bu ivmeyi sürdürmek için uzmanlar, kulübün sonunda A listesindeki sahiplerinin ihtişamına ve cazibesine uygun bir figüre ihtiyaç duyacağına inanıyor.
Barry, City'nin yıldızını Hollywood rolü için öneriyor
Barry, Racecourse Ground'u çevreleyen benzersiz medya ilgisinin, spot ışıklarının altında parlayan oyuncular için burayı cazip bir seçenek haline getirdiğini öne sürüyor. O, Grealish'i gelecekteki transfer çalışmalarının en değerli parçası olarak görüyor.
En son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Barry, "Hollywood bağlantısı kulübe ekstra bir çekicilik katıyor, oyuncular oraya gidip oynamaya daha fazla ilgi duyacaklar. Eğer ligden yükselmeyi başarırlarsa, bu kesinlikle harika bir hikaye olur ve ilgilendikleri oyuncuları da değiştirir, ancak bunun için henüz çok erken olabilir. Jack Grealish, Wrexham için kesinlikle Hollywood transferi olur. Eğer bunu başarabilirlerse, onlar için mükemmel bir transfer olur."
Büyük çaplı bir transferin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi
Grealish'in, Everton'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz City'den kalıcı olarak ayrılması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu, sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmadan önce bu sezon Toffees formasıyla birinci ligde 22 maça çıktı. Barry, kulübün üst sıralara doğru yükselişini sürdürmesi halinde Kuzey Galler'deki ortamın Grealish gibi bir karakterde bir oyuncuya cazip gelebileceğini belirtiyor.
"Jack'e ne olacağını kim bilir," diye ekledi Barry. "Everton'a transferi sadece bir kiralamaydı. Kontratının ne kadar süreceği konusunda pek emin değilim. Ama evet, Jack'in nerede oynamak istediğini kim bilir. Eğer Wrexham'daki gibi ilgi görmek istiyorsa, bu belki de konuşulabilecek bir konu."
Wrexham'ın Premier Lig hayali
Böylesine büyük çaplı bir transferin gündeme gelmesi için, Wrexham’ın öncelikle üst lige yükselmeyi garantilemesi gerekiyor. Kulüp sahipleri, takımı Premier Lig’e taşımak istediklerini hiçbir zaman gizlememişlerdi; elitler arasına girdiklerinde ise tanınmış uluslararası yıldızları kadroya katmak, atılması gereken bir adım olacaktır. Phil Parkinson'ın takımı şu anda Championship tablosunda 39 maçta topladığı 63 puanla yedinci sırada yer alıyor ve ilk üçten altı puan geride. Takım, ya ilk ikide bitirerek doğrudan ya da play-off'lar yoluyla Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor.