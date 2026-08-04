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Ryan Reynolds ve Rob Mac, 10 milyon sterlinden fazla harcamaya hazır mı? Hollywoodlu ortak sahipler Premier League hayalinin peşindeyken eski Wrexham yıldızından transfer tahmini
Wrexham'ın rekor transferi kim ve ne kadara mal oldu?
Wrexham, 2025 yazında Nathan Broadhead'i Ipswich'ten kopardığında o eşiğe doğru ilerledi. Bu anlaşmadaki toplam paket zamanla sekiz haneli rakamlara ulaşabilir. Ek ödemelerin denkleme dahil edilmesine gerek kalmadan, 12 ay sonra bu büyüklükte bir meblağın el değiştirmesi de mümkün olabilir.
Büyük harcamaların yapıldığı birkaç transfer döneminin ardından, rekabetçi bir kadronun kurulup geliştirilmesine imkan tanınırken, Racecourse Ground'da artık nicelikten çok niteliğe öncelik veriliyor. Phil Parkinson'ın elinde yeterli oyuncu var, ancak ekstra kalite dokunuşları her zaman memnuniyetle karşılanacaktır.
Wrexham şu ana kadar nispeten sessiz kaldı ve kapıdan içeri giren tek isim 23 yaşındaki bek Danny Imray oldu. Finlandiya ve Kuzey Amerika'yı kapsayan yoğun bir sezon öncesi hazırlık döneminde Manchester United ile oynanan maçlar, Leeds ve Liverpool karşılaşmaları da dahil olmak üzere dikkat dağıtan pek çok unsur vardı.
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Wrexham transfer rekorunu yeniden kıracak mı?
Yeni sezon hızla yaklaşırken, işlerin bundan sonra hareketlenmesi bekleniyor. Wrexham'ın hareketli olup olmayacağı sorulduğunda, eski Red Dragons yıldızı Trundle, livescore.com iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Bence olacaklar. Geçen yıl çok iyi işler yaptılar, bu yüzden de iyi bir kadroları var. Yine de takıma oyuncu katmak isteyeceklerini düşünüyorum.
“Birkaç oyuncunun gönderildiğini gördüm, sözleşmelerinin bitip bitmediği gibi durumlar var. Kesinlikle o ekstra kaliteyi kadroya katmak isteyecekler ama bence geçen sezon Wrexham'ın nerede olduğuna bakarsanız, sezon sonunda yine oralarda olacağını düşünmek istersiniz.”
Kendisine gerekirse 10 milyon sterlinlik bir anlaşmaya onay verip Reynolds ve Mac'in yeniden kesenin ağzını açmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda Trundle şöyle devam etti: “Bence hazırlar. Bu sahiplerine baktığınızda, söyledikleri her şeyi yaptılar, yapacaklarını söyledikleri her konuda sözlerini tuttular. Bir taraftar olarak bunu duymak kulağa müzik gibi geliyor.
“Sahiplerin kulübü sevdiğini anlayabiliyorsunuz. Sadece kulübü de değil, yerel işletmelere ve oradaki herkese yardımcı olarak Wrexham'a bir yer olarak da dahil olmak istiyorlar. Bunu görmek harika ve heyecan verici günler yaşanıyor. Açıkçası geçen yıl oradaki ilk yıldı, şimdi nasıl olacağını düşünüyorsunuz. Takımlar onları tanıyor, onlar hakkında çok daha fazla şey biliyor olacaklar ama ben yine de Wrexham'ın play-off sıralaması civarında kalacak kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum.”
Belgesel yıldızları: Reynolds ve Mac egolarını bir kenara bırakıyor
Wrexham geçen sezon ilk altının kıyısından döndü, ancak bu dönem yükselme mücadelesi veren grubun sekiz basamaktan oluştuğunu biliyor. Reynolds ve Mac, Parkinson ve ekibinin ihtiyaç duyduğu tüm araçlara sahip olmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyor.
A sınıfı ortak sahipler Galler'de fazlasıyla ilgi topladı, ancak her zaman ortak dava uğruna Hollywood egolarını bir kenara bırakmaktan memnun oldular; hatta ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisinde bile zaman zaman geri planda kaldılar ve diğer karakterler sahnenin merkezini doldurdu.
Trundle, ipleri elinde tutan isimler hakkında şunları söyledi: “Beni yanlış anlamayın, yaptıkları belgeselde yeteneklerinin nerede devreye girdiğini anlayabiliyorsunuz. Bu işlerin büyük bölümünde doğrudan sahadalar, ama bana göre Wrexham'ı dünya çapında tanıtan şey de bu oldu. İnsanların izleyeceği yere koyuyorsunuz, ama izlemeye başlayıp Wrexham'ın hikâyesini ve taraftarlarla konuşma biçimlerini gördükleri anda, bu harika oldu.
“Bence onlara kulüp sahibi olarak baktığınızda, önemli maçlarda oradalar, fırsat bulduklarında geliyorlar. Orada olmadıklarında da evden maçı ne kadar takip ettiklerini ve kulübe hâlâ ne kadar bağlı olduklarını görüyorsunuz. Benim için, eski bir Wrexham oyuncusu olarak bunu görmek harika çünkü kulüpte zor dönemlerden geçildiğini ve Football League'in dışına kadar düşüldüğünü gördüm. Taraftarların şimdi kulübün bulunduğu noktayı görmesi harika ve bunda sahiplerin çok büyük payı var. Bence taraftarlar, herkesten çok, onları asla kaybetmek istemez.”
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Wrexham'ın 2026-27 fikstürü: Kupa ve Championship sezon açılış maçları
Wrexham, cuma günü Carabao Cup ilk turunda Middlesbrough ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Ardından 17 Ağustos'ta sezonun açılış derbisinde Cardiff deplasmanında Championship'te değerli puanlar için sahaya çıkacak.
O tarihe kadar Parkinson'ın kadrosuna yeni isimler katılmış olabilir, ancak yaz transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık kalacak. Bu da ay sonundan önce daha fazla para harcanabileceği anlamına geliyor.
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