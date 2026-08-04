Ryan Reynolds ve Rob Mac, 10 milyon sterlinden fazla harcamaya hazır mı? Hollywoodlu ortak sahipler Premier League hayalinin peşindeyken eski Wrexham yıldızından transfer tahmini

Wrexham, 2025 yazında Nathan Broadhead'i Ipswich'ten kopardığında o eşiğe doğru ilerledi. Bu anlaşmadaki toplam paket zamanla sekiz haneli rakamlara ulaşabilir. Ek ödemelerin denkleme dahil edilmesine gerek kalmadan, 12 ay sonra bu büyüklükte bir meblağın el değiştirmesi de mümkün olabilir.

Büyük harcamaların yapıldığı birkaç transfer döneminin ardından, rekabetçi bir kadronun kurulup geliştirilmesine imkan tanınırken, Racecourse Ground'da artık nicelikten çok niteliğe öncelik veriliyor. Phil Parkinson'ın elinde yeterli oyuncu var, ancak ekstra kalite dokunuşları her zaman memnuniyetle karşılanacaktır.

Wrexham şu ana kadar nispeten sessiz kaldı ve kapıdan içeri giren tek isim 23 yaşındaki bek Danny Imray oldu. Finlandiya ve Kuzey Amerika'yı kapsayan yoğun bir sezon öncesi hazırlık döneminde Manchester United ile oynanan maçlar, Leeds ve Liverpool karşılaşmaları da dahil olmak üzere dikkat dağıtan pek çok unsur vardı.