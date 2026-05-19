Ryan Reynolds, dikkat et! Erling Haaland'ın sinema dünyasına girişi açıklandı – Man City'nin forveti mükemmel bir rolün sahibi oldu

Manchester City’nin gol makinesi Haaland, yeteneklerini Hollywood’a taşıyor. Haaland, Harald Zwart’ın yöneteceği ve yakında vizyona girecek olan animasyon filmi ‘ViQueens’ ile sinema dünyasına adım atacak.

Birçok kişinin modern sinemadaki en uygun oyuncu seçimi olarak değerlendireceği bu projede, 25 yaşındaki oyuncu, yine Haaland adını taşıyan bir Viking karakterine ses verecek. Film, "korkusuz savaşçı kızlar, buzlu fiyortlar ve İpek Yolu mitolojisinin dünyasında" geçen bir animasyon macera-komedi olarak tanımlanıyor.

1,95 metre boyunda ve kendine özgü uzun sarı saçlarıyla Haaland, hayranları ve uzmanlar tarafından sık sık mitolojik bir İskandinav savaşçısıyla karşılaştırılıyor. Bu nedenle, 'ViQueens' evrenine adım atması, onun küresel markası için doğal bir gelişme olarak görülüyor.



