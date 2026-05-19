Ryan Reynolds, dikkat et! Erling Haaland'ın sinema dünyasına girişi açıklandı – Man City'nin forveti mükemmel bir rolün sahibi oldu
En büyük oyuncu seçimi
Manchester City’nin gol makinesi Haaland, yeteneklerini Hollywood’a taşıyor. Haaland, Harald Zwart’ın yöneteceği ve yakında vizyona girecek olan animasyon filmi ‘ViQueens’ ile sinema dünyasına adım atacak.
Birçok kişinin modern sinemadaki en uygun oyuncu seçimi olarak değerlendireceği bu projede, 25 yaşındaki oyuncu, yine Haaland adını taşıyan bir Viking karakterine ses verecek. Film, "korkusuz savaşçı kızlar, buzlu fiyortlar ve İpek Yolu mitolojisinin dünyasında" geçen bir animasyon macera-komedi olarak tanımlanıyor.
1,95 metre boyunda ve kendine özgü uzun sarı saçlarıyla Haaland, hayranları ve uzmanlar tarafından sık sık mitolojik bir İskandinav savaşçısıyla karşılaştırılıyor. Bu nedenle, 'ViQueens' evrenine adım atması, onun küresel markası için doğal bir gelişme olarak görülüyor.
Gerçek hayattaki bir Viking simgesi
'The Karate Kid' ve 'The Mortal Instruments' filmleriyle tanınan yönetmen Harald Zwart, Premier Lig'in en korkulan forvetinin kadroya katılmasıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi. Zwart, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, "Küresel bir izleyici kitlesi için Viking macerası anlatan bir Norveçli hikâye anlatıcısı olarak, Haaland'ın ViQueens'e katılması inanılmaz heyecan verici" dedi.
Zwart sözlerine şöyle devam etti: "Erling, güçlü, korkusuz ve eşsiz bir Norveçli olarak, şimdiden dünya çapında bir tür gerçek hayattaki Viking ikonu haline geldi. Onu bu evrene kendisi olarak dahil etmek, filme bu hikaye için son derece uygun olan beklenmedik bir enerji ve özgünlük katıyor."
Yıldızlarla dolu bir seslendirme kadrosu
Haaland, kadrodaki tek büyük isim olmayacak; zira müzik ve sinema dünyasından önemli yıldızların yer aldığı bir kadroya katılıyor. İngiliz pop şarkıcısı Rita Ora ve oyuncu Ella Purnell, Norveç’ten Çin’e seyahat eden iki asi kız olan Hedvig ve Ingrid rollerinde projenin başını çekiyor.
Yardımcı oyuncu kadrosunda ise Kral Erik rolünde Steve Speirs, kardeşi Lars rolünde Anton Lesser ve Bard olarak bilinen kraliyet yazmanı rolünde komedyen Alan Carr yer alıyor.
Sola Media'nın Genel Müdürü Solveig Langeland, Haaland'ın katılımının filmin profilini bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Langeland, "Erling Haaland sporun ötesinde bir figür; o küresel bir kültür simgesi," diyor. "Onun katılımı, uluslararası macera, mizah ve duygusal hikaye anlatımını bir araya getiren bu filme, her yerdeki izleyicilerin ilgisini çekeceğine inandığımız heyecan verici bir boyut daha katıyor."
Hollywood'a geçiş
Haaland, futboldan sinema dünyasına geçen ikonların izinden giderken, ‘ViQueens’ ise ‘Cyborg’un eğlence sektörüne ciddi bir girişini işaret ediyor. Karve Animation tarafından üretilen film şu anda yapım aşamasında ve 2026'nın sonlarında vizyona girmesi bekleniyor. Instagram'da 40 milyondan fazla takipçisi ve Hollywood'un seçkinleriyle rekabet eden küresel bir profili olan Haaland'ın sinemaya geçişi, onun muazzam ticari çekiciliğinin açık bir göstergesidir.
Haaland'ın sahadaki etkisi şimdiden efsane haline gelmiştir. İngiltere Premier Ligi'nde tek sezon gol rekorunu elinde tutan Haaland, Manchester City'deki ilk sezonu olan 2022-23'te 36 gol atarak adını duyurmuştur.
Ayrıca, sadece 105 maçta bu dönüm noktasına ulaşarak, tarihte 100 gol atan en hızlı oyuncu olmaya devam ediyor.