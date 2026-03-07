Ryan Reynolds, 10 kişilik Wrexham'ın heyecan verici FA Cup karşılaşmasında Chelsea'yi uzatmalara götürmesinden 'inanılmaz derecede gurur duyuyor'

Wrexham, Championship'te yükseliş arayışına geri dönerken - ligde altıncı sırada yer alıyorlar - başları dik, Chelsea ise hızla toparlanmak zorunda. Alt ligdeki rakiple olan mücadele, Rosenior'un takımı için Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde bir uyarı niteliğindeydi. Wrexham için ise bu gece, Reynolds ve Mac'in yönetiminde hızlı yükselişlerinin bir başka kanıtı oldu. Lig dışı mücadelelerden, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birini neredeyse devirmeye kadar geldiler.