Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
خالد محمود

Çeviri:

Ryan Reynolds, 10 kişilik Wrexham'ın heyecan verici FA Cup karşılaşmasında Chelsea'yi uzatmalara götürmesinden 'inanılmaz derecede gurur duyuyor'

Wrexham'ın Hollywood masalı, Cumartesi günü Şampiyonluk Ligi ekibinin heyecan verici FA Kupası beşinci tur maçında Premier Lig devi Chelsea'yi sonuna kadar zorlamasıyla, şimdiye kadarki en inanılmaz bölümünü yazmaya çok yaklaştı. Racecourse Ground'daki düşmanca atmosferde, Galler ekibi ünlü konuklarına karşı iki kez öne geçti ve Liam Rosenior'un adamlarını tarihi bir sürprizi önlemek için bireysel kalitelerinin sınırlarını zorlamaya zorladı. Maç, 120 dakikalık yoğun futbolun ardından Chelsea'nin 4-2 galibiyetiyle sona erdi, çünkü Premier League ekibinin derinliği uzatma süresinde belirleyici oldu.

  • Racecourse Ground'da direnç ve gurur

    Chelsea, maçın son dakikalarında 10 kişi kalan Wrexham karşısında üstünlüğünü ortaya koyarken, ev sahibi takımın coşkulu performansı, sonuç ne olursa olsun, stadyumu dolduran taraftarları ve kulübün ünlü sahiplerini gururla doldurdu. Galler ekibinin gösterdiği direnç, dikkat çekici ilerleyişini vurgularken, en üst lige yükselme hedefine odaklanmaya devam ettiklerini gösteriyor.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Hollywood sahipleri Wrexham'ın kahramanlığını övüyor

    120 dakikalık zorlu mücadelenin ardından son düdük çaldığında, Ryan Reynolds ve Rob Mac yorgun oyuncuları için ayakta alkışladı. Çeyrek final hayali uzatmalarda suya düşse de, kulübün ilerlemesi açıktı. "Deadpool" yıldızı, Hollywood'un kulübü devralmasından bu yana geçen süreci değerlendirerek X'te şunları söyledi: "Üç yıl önce bu hafta, Maidenhead United ile berabere kaldık. Bugün ise Chelsea'yi uzatmalara götürdük. Wrexham'ın bugünkü performansından inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

  • Premier Lig kalitesi sonunda kendini gösteriyor

    Chelsea'nin üstün fiziksel kondisyonu ve kadro derinliği, özellikle ev sahibi takım sayıca dezavantajlı bir durumda oynamak zorunda kaldıktan sonra, uzatma dakikalarında etkisini gösterdi. Joao Pedro'nun oyuna girmesiyle momentum tamamen değişti ve eksik olan klinik bitiricilik seviyesi geldi. Alejandro Garnacho, Blues'a üstünlüğü getiren golü atarak parlak formunu sürdürdü, ardından Pedro geç bir golle sonucu kesinleştirdi ve Chelsea'nin bir sonraki tura kalmasını sağladı.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi'ne bakış

    Wrexham, Championship'te yükseliş arayışına geri dönerken - ligde altıncı sırada yer alıyorlar - başları dik, Chelsea ise hızla toparlanmak zorunda. Alt ligdeki rakiple olan mücadele, Rosenior'un takımı için Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde bir uyarı niteliğindeydi. Wrexham için ise bu gece, Reynolds ve Mac'in yönetiminde hızlı yükselişlerinin bir başka kanıtı oldu. Lig dışı mücadelelerden, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birini neredeyse devirmeye kadar geldiler.

