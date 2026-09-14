Eski Galli kanat oyuncusu, yerel rakiplerine karşı orta sahada yaşanan mücadelenin ne kadar yıpratıcı olduğuna da dikkat çekerek Mainoo'nun kendini sürekli zorladığını belirtti.

"Son 10 dakika için üzüldüm çünkü hâlâ [çok fazla şey] yapmaya çalışıyordu. Topu ondan aldılar çünkü hâlâ doğru olanı yapmaya çalışıyordu ve bunu yapacak enerjisi kalmamıştı," diye gözlemledi Giggs. Şöyle ekledi: "Man Utd'de... merkez orta saha oyuncusu olarak hâlâ genç, oyunu hâlâ öğreniyor ve bunu yaparken de tecrübe kazanmak zorunda kalıyor."