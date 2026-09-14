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Moataz Elgammal

Çeviri:

Ryan Giggs, Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun Paul Scholes'un inanılmaz seviyesine ulaşacağını öngördü

R. Giggs
K. Mainoo
P. Scholes
M. United
Premier Lig

Eski Manchester United kanat oyuncusu Ryan Giggs, genç orta saha Kobbie Mainoo'nun Paul Scholes'un ulaştığı inanılmaz seviyeye çıkmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Giggs, Manchester derbisindeki etkileyici performansının ardından Mainoo'yu överken genç oyuncunun eşsiz hızlanmasını, fiziksel gücünü ve sahada sürekli doğru şeyleri yapma isteğini öne çıkardı.

  • Etkileyici derbi performansı

    Mainoo maça ilk 11'de başladı ve pazar günü Old Trafford'da Manchester United'ın 10 kişi kalan Manchester City'ye 1-0 yenildiği karşılaşmada 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Olumsuz sonuca rağmen Giggs, orta sahanın dayanıklılığından fazlasıyla etkilendi.

    Rio Ferdinand'ın YouTube kanalına konuşan Giggs, performansı değerlendirdi ve genç oyuncunun belirli fiziksel özelliklerini övdü. Giggs, "Bu hız değil, ivmelenme" dedi. "Yani çok ama çok hızlı değil ama o ivmelenmeye sahip ve fiziksel olarak da güçlü. Çok, çok iyi bir oyuncu."

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    Görüşü Scholes ile karşılaştırmak

    Giggs, Mainoo'nun oyun görüşünü özellikle Scholes'unkine benzetti ve onun bu üst düzey pas aralığını geliştirebileceğini öne sürdü. Orta saha oyuncusunun Scholes'un görüş seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, Giggs olumlu yanıt verdi.

    "Evet, yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun ilk bakması gereken pas bu olmalı; biliyorsun, arkaya atılan top, potansiyel olarak 30 metrelik oyun yönü değişikliği," diye açıkladı. "İleriye oynanan o top, düşünmen gereken ilk pas olmalı. Yani buna, driblinginin ve kısa paslarının yanına bunu da eklerse, o zaman kim bilir?"

  • İş başında öğrenmek

    Eski Galli kanat oyuncusu, yerel rakiplerine karşı orta sahada yaşanan mücadelenin ne kadar yıpratıcı olduğuna da dikkat çekerek Mainoo'nun kendini sürekli zorladığını belirtti.

    "Son 10 dakika için üzüldüm çünkü hâlâ [çok fazla şey] yapmaya çalışıyordu. Topu ondan aldılar çünkü hâlâ doğru olanı yapmaya çalışıyordu ve bunu yapacak enerjisi kalmamıştı," diye gözlemledi Giggs. Şöyle ekledi: "Man Utd'de... merkez orta saha oyuncusu olarak hâlâ genç, oyunu hâlâ öğreniyor ve bunu yaparken de tecrübe kazanmak zorunda kalıyor."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mainoo için sırada ne var?

    Manchester United, kulüp yönetiminin Michael Carrick yönetimindeki hızlı gelişiminden büyük memnuniyet duyduğu Mainoo'ya açıkça büyük bir güven gösterdi. Genç orta saha oyuncusu şimdi, takım yaklaşan Premier League maçlarına hazırlanırken ileriye dönük paslarını geliştirmeye ve dikkat çekici yükselişini sürdürmeye çalışacak.

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