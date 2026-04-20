Ryan Giggs, Manchester United'a 72 milyon sterlinlik 'şanssız' transferine ikinci bir şans vermesini tavsiye ediyor ve Michael Carrick hakkında görüşünü açıklıyor
Carrick'e kalıcı görev için destek
Carrick, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından Ocak ayında Old Trafford'a geri döndü ve o günden bu yana takımı rayına oturtmayı başardı; en son Stamford Bridge'de Chelsea'yi 1-0 yenerek kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını canlandırdı. "Rio Ferdinand Presents" programında konuşan Giggs, eski takım arkadaşının takımın oyun stiline yaptığı katkıyı övdü. Giggs, "Bence güçlü bir kişiliği var ve işini sessiz sedasız yapıyor," dedi. "Manchester City karşısında oynadığımız gibi, bu United tarzı pas ve hareket, pas ve hareket. Topu dripling yapan oyunculara ulaştırdığınızda bir şeyler yaratabilirsiniz, işte o zaman risk alabilirsiniz."
United kimliğini yeniden kazanma
Gallerli oyuncu, Carrick’in kış transfer döneminde yeni oyuncular transfer etme imkânı bulamamasına rağmen nasıl daha geleneksel bir hücum felsefesini hayata geçirdiğini vurguladı. Manchester City ve Arsenal’e karşı arka arkaya alınan galibiyetler, sezonun başlarında eksikliği hissedilen iyimserliği United taraftarları arasında yeniden canlandırdı. Giggs, yaz boyunca yapılacak kapsamlı hazırlıkların Carrick’in liderliğinde daha da büyük gelişmeler sağlayacağına inanıyor.
"Man United'da hiçbir oyuncu topun hızından daha hızlı olmamalıdır. Bunu City maçındaki küçük üçgende gördünüz ve bu sadece birkaç günlük antrenmandan sonraydı," diye açıkladı. "Sezon öncesi hazırlık döneminde ve istediği oyuncuları kadroya kattığında neler yapabileceğini görelim."
Hojlund için ikinci bir şans
Teknik direktörlük konusunun ötesinde Giggs, şu anda kiralık olarak kulüpten uzak olan oyuncuların geleceğine de değindi. Marcus Rashford ve Jadon Sancho’nun başka bir kulübe kalıcı olarak transfer olmalarının daha iyi olabileceğini öne sürerken, Old Trafford’da geçirdiği iki zorlu sezonun ardından Napoli’de formunu yeniden bulan ve 72 milyon sterline transfer edilen Hojlund konusunda ise farklı bir tavır sergiledi.
Giggs, "Marcus, Hojlund, Sancho gibi tüm bu oyuncularla ilgili önemli kararlar alması gerekiyor" dedi. Bu üçlüden herhangi birini tutacak mı sorusuna ise, "Belki Hojlund, belki. Kulüpte tek santrfor olması nedeniyle şanssız olduğunu düşünmüştüm" diye ekledi.
Manchester United'da kadroya girmek için rekabet
Giggs, Hojlund’un beklenti yükü ve hücum hattındaki destek eksikliğinden muzdarip olduğunu savundu. United’ın onu Benjamin Sesko gibi hırslı bir forvetle eşleştirmesi halinde, antrenman sahasındaki sağlıklı rekabet sayesinde 23 yaşındaki oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkarabileceğini öne sürdü.
"Herkes onun gelip harika işler çıkarmasını bekliyordu. Bence Sesko daha fazla şans bulur ve daha fazla gol atar," diye itiraf etti Giggs. "Ama kim bilir, eğer ön tarafta iki genç, hırslı santrforunuz varsa ve onlara rekabet etmelerini söylerseniz. United'da bunun her zaman bir güç olduğunu görürsünüz. Bence antrenmanlar maçlardan daha zordur, eğer bir tarafta United'ın stoperleri Sesko'yu markaj altına alırsa, rekabetçi bir ortam oluşacaktır."