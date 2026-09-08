Christie, Vitality Stadyumu'ndaki gecenin yıldızı oldu ve muhteşem bir hat-trick'le takımına ilham verdi. Orta saha oyuncusu, henüz yedinci dakikada Ben Gannon-Doak'ın soldan yaptığı ortayı yumuşak bir voleyle ağlara göndererek skoru açtı.

Christie sürekli tehdit olmaya devam etti ve ilk yarının bitimine saniyeler kala Lincoln kalecisi Joe Gauci'nin avuçlarını yaktı. Aradan sonra David Brooks'un kullandığı kornerde kafayı vurarak gol sayısını ikiye çıkardı. İskoç milli oyuncu daha sonra konuk savunmanın bir korneri uzaklaştıramamasının ardından soğukkanlı bir bitirişle hat-trick'ini tamamladı. Bu, Bournemouth oyuncusundan bitiricilik konusunda bir ustalık dersi oldu.