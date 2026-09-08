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Ryan Christie'nin hat-tricki Bournemouth'a Carabao Cup'ta farklı galibiyeti getirdi, Marco Rose ilk zaferini aldı
Rose, Bournemouth ile ilk galibiyetini aldı
Bournemouth, yeni teknik direktörü Rose yönetimindeki ilk resmi galibiyetini Carabao Cup üçüncü turunda Lincoln City'yi 4-0 yenerek aldı. Christie'nin hat-trick'i ve Rayan'ın geç golü, Vitality Stadium'da rahat geçen geceye damga vurdu.
Championship ekibi güney kıyısındaki deplasmanda maça iyi başladı, ancak Premier League temsilcisi ev sahibi kısa sürede üstünlüğünü kabul ettirdi. Farklı galibiyetle Bournemouth, organizasyonda dördüncü tura yükselmeyi başardı.
- Getty Images Sport
Christie'nin hat-trick'i kupada turu getirdi
Christie, Vitality Stadyumu'ndaki gecenin yıldızı oldu ve muhteşem bir hat-trick'le takımına ilham verdi. Orta saha oyuncusu, henüz yedinci dakikada Ben Gannon-Doak'ın soldan yaptığı ortayı yumuşak bir voleyle ağlara göndererek skoru açtı.
Christie sürekli tehdit olmaya devam etti ve ilk yarının bitimine saniyeler kala Lincoln kalecisi Joe Gauci'nin avuçlarını yaktı. Aradan sonra David Brooks'un kullandığı kornerde kafayı vurarak gol sayısını ikiye çıkardı. İskoç milli oyuncu daha sonra konuk savunmanın bir korneri uzaklaştıramamasının ardından soğukkanlı bir bitirişle hat-trick'ini tamamladı. Bu, Bournemouth oyuncusundan bitiricilik konusunda bir ustalık dersi oldu.
Erken korkuya rağmen kadro derinliği öne çıktı
Rose, cumartesi günü Newcastle ile 2-2 berabere kalan kadroya göre sekiz değişiklik yaparak kadrosunun derinliğini gösterdi. İlk kez forma giyen kaleci Michele Di Gregorio kalede başladı, Alvaro Rodriguez ise yaz aylarında Elche'den transfer olduktan sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Lincoln, Di Gregorio'nun topu elinden kaçırmasıyla kısa süreliğine eşitliği yakalama şansı buldu, ancak Ryley Towler boş kaleye yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. Bournemouth o andan itibaren oyuna hakim oldu ve Bafode Diakite'nin sektirdiği kafa vuruşu da kornere çelindi.
Defans oyuncusu James Hill, ikinci yarının başlarında neredeyse harika bir gole imza atıyordu, ancak ceza sahası dışından çektiği şut üst direğin tepesine çarptı. Rodriguez de Christie'sinin ikinci golünden kısa süre önce kafa vuruşuyla gole yaklaştı.
- Getty Images Sport
Bournemouth dördüncü tur için ivme kazanıyor
Lincoln, maçın son bölümüne girilirken tamamen mağlup olacak gibi görünüyordu, ancak Premier League ekibinin işi henüz bitmemişti. Oyuna sonradan giren Rayan, uzatma dakikalarında hızlı gelişen bir kontra atağı gole çevirerek skoru belirledi. Rose yönetimindeki ilk galibiyetin alınması, Bournemouth için önemli bir moral olurken takım Carabao Cup'ta dördüncü tura rahat şekilde yükseldi. Teknik direktör, bu düzgün kupa galibiyetinin sezonun geri kalanı için standardı belirlemesini umacaktır.
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