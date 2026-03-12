22 yaşındaki oyuncu, Spurs'un Atletico Madrid'e karşı 2-5 yenildiği maçın başında iki büyük hata yaptı. Bunun üzerine teknik direktör Igor Tudor, skor 0-3 iken sadece 17 dakika sonra onu oyundan aldı ve bu kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.
"Rüyadan kabusa": Eleştirilen kaleci, Şampiyonlar Ligi'ndeki korkunç ilk maçına tepki gösterdi
Kinsky sahadan gözle görülür şekilde morali bozuk bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra kaleci, Instagram hikayesinde bu dramatik geceye ilk kez değindi. "Mesajlarınız için teşekkürler" yazan kaleci, "Rüyadan kabusa, kabustan tekrar rüyaya. Yakında görüşürüz" diye ekledi.
Sezonun başlarında Çek oyuncu, İngiltere Lig Kupası'nda sadece iki kez forma giymişti, bu nedenle sekizinci final maçında ilk on birde yer alması daha da şaşırtıcıydı. Maçın altıncı dakikasında Kinsky'nin gecesi kötü bir şekilde başladı, top ayağından kaydı ve Marcos Llorente 1-0'ı yaptı. Julian Alvarez'in 3-0'lık golünden önce, her şeyin üstüne bir de topu ıskaladı.
"Böylece kariyerini tamamen mahvetti"
Tudor, bu değişikliği "oyuncuyu ve takımı korumak" istediği için yaptığını açıkladı. "Maçtan sonra Toni'ye onun doğru adam ve iyi bir kaleci olduğunu söyledim. Ne yazık ki bu önemli maçta bu hatalar oldu."
Yine de Spurs koçu eleştiri yağmuruna tutuldu. "Futbol dünyasındaki herkes bundan sonra Kinsky'nin adını gördüğünde veya duyduğunda bu anı hatırlayacak. En azından ilk yarıya kadar onu sahada bırakmalıydın. Böylece kariyerini tamamen mahvetti. Onun için gerçekten üzülüyorum" diye eleştirdi örneğin kaleci efsanesi Peter Schmeichel.
Kinsky, Slavia Prag'dan 16,5 milyon euroya Londra'ya transfer olduktan sonra 2025'in başından beri Tottenham'da forma giyiyor. Ancak as kaleci Guglielmo Vicario'yu geçmesi mümkün değil. Toplamda 13 maça çıktı.
Tottenham Hotspur'un sonraki maçları
Tarih Maç 15 Mart FC Liverpool - Tottenham (Premier League) 18 Mart Tottenham - Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) 22 Mart Tottenham - Nottingham Forest (Premier Lig)