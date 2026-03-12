"Rüyadan kabusa": Eleştirilen kaleci, Şampiyonlar Ligi'ndeki korkunç ilk maçına tepki gösterdi

Tudor, bu değişikliği "oyuncuyu ve takımı korumak" istediği için yaptığını açıkladı. "Maçtan sonra Toni'ye onun doğru adam ve iyi bir kaleci olduğunu söyledim. Ne yazık ki bu önemli maçta bu hatalar oldu."

Yine de Spurs koçu eleştiri yağmuruna tutuldu. "Futbol dünyasındaki herkes bundan sonra Kinsky'nin adını gördüğünde veya duyduğunda bu anı hatırlayacak. En azından ilk yarıya kadar onu sahada bırakmalıydın. Böylece kariyerini tamamen mahvetti. Onun için gerçekten üzülüyorum" diye eleştirdi örneğin kaleci efsanesi Peter Schmeichel.

Kinsky, Slavia Prag'dan 16,5 milyon euroya Londra'ya transfer olduktan sonra 2025'in başından beri Tottenham'da forma giyiyor. Ancak as kaleci Guglielmo Vicario'yu geçmesi mümkün değil. Toplamda 13 maça çıktı.