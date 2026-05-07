Maçın bitimine daha çok varken Freiburg taraftarları tribünlerden aşağıya indi; tarihi final biletinin kesinleşmesiyle artık kimse kendini tutamadı: Sport-Club’ın Eurocup kahramanları dev bir sevinç çemberi oluşturdu, teknik direktör Julian Schuster gözyaşlarını tutamadı, taraftarlar ise hep birlikte kutlama yapmak için sahaya akın etti. SC Freiburg, hayallerindeki hedef olan İstanbul'a ulaştı ve Avrupa'daki masalsı yolculuğunu tamamlamaya çok az kaldı!
Rüya gibi bir gol ve sürpriz bir maç kahramanı: SC Freiburg tarihi bir mucizeyi başardı ve Avrupa Ligi finaline yükseldi
Breisgau ekibi, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Sporting Braga'yı 3-1 (2-0) mağlup ederek ilk maçtaki 1-2'lik skoru telafi etti ve 20 Mayıs'ta Türkiye'nin büyük kentinde kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası finaline çıkacak. Hedeflenen tarihi şampiyonluğun önünde artık sadece Aston Villa duruyor.
Matthias Ginter, RTL'ye "Sürekli bağırmaktan sesim kısıldı" dedi. "Artık son adımı atmamız gerekiyor. Kulüp tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. Bu, Freiburg için eşsiz bir fırsat."
Lukas Kübler (19., 72.) ve Johan Manzambi (41.) attıkları gollerle Freiburg taraftarlarını coşturdu. Pau Victor, Mario Dorgeles'in (6.) erken gördüğü kırmızı kartın ardından neredeyse tüm maçı eksik oynayan Braga adına gol attı (79.). Schuster'in takımı, ev sahibi olarak sahip olduğu güçlü desteğe güvenebildi; Sport-Club, bu Avrupa Ligi sezonunda kendi stadyumunda oynadığı yedi maçın hepsini kazandı.
Freiburg'un kalecisi Noah Atubolu, maç öncesinde RTL'ye "Neler yapabileceğimizi biliyoruz" diyerek "bir savaş" olacağını duyurdu. Ancak SC, Yuito Suzuki'den yoksun kalmak zorunda kaldı. Japon oyuncu, Pazar günü Bundesliga'da Wolfsburg'a karşı 1-1 biten maçta sağ köprücük kemiğinde kırık yaşamıştı. Schuster, bu hareketli ve fark yaratan oyuncunun yerine tecrübeli Nicolas Höfler'i ilk on birde sahaya sürdü.
SC Freiburg, sayısal üstünlüğünden en iyi şekilde yararlanıyor
Kendi taraftarlarının gürültülü tezahüratlarıyla coşan Freiburg, sahada da hemen kontrolü ele geçirdi ve 6. dakikada sayısal üstünlüğe kavuştu: İlk maçın uzatma dakikalarında Braga’ya galibiyeti getiren golü atan Dorgeles, kaleye doğru tek başına koşan Jan-Niklas Beste’yi düşürdü ve hakem Davide Massa’dan bu acil müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.
Bunun ardından Braga, hücum hareketleri yerine erken zaman kazanma taktiğiyle dikkat çekti, Freiburg'un baskısı artmaya devam etti ve sonuç olarak öne geçtiler: Kübler, kısa bir şekilde uzaklaştırılan bir ortayı Portekizlilerin kalesine doğru gönderdi, top sağ bek ile bir rakip arasında gidip geldi ve sonunda ağlara gitti.
Bundan sonra da Freiburg rakibine nefes aldırmadı, oyun kurmada düşünceli ve sabırlı davrandı ve skoru artırdı: Manzambi sol kanattan içeriye doğru çekildi ve yaklaşık 20 metreden topu sağ köşeye gönderdi. Böylece ilk maçtaki geriye düşme durumu tersine çevrildi, ancak Freiburg, devre bitmeden Victor Gomez'in direğe çarpan şutunda (45.+1) da şanslıydı.
İkinci yarı başlarken Sport-Club maçı bitirmeye çalıştı: Vincenzo Grifo dış direğe çarptı (47.), Matthias Ginter'in yerden vuruşu kaleyi az farkla ıskaladı (49.), Manzambi'nin şutunu Braga kalecisi Lukas Hornicek köşeden çıkardı (53.).
Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün de aralarında bulunduğu 33.700 seyircinin gözü önünde Braga pes etmedi: Jean-Baptiste Gorby (58.) ve Joao Moutinho (69.) skoru eşitleme fırsatlarını kaçırdı. Kübler kafa vuruşuyla skoru artırdı, ancak Braga maçı yine heyecanlı hale getirdi.