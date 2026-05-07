Rüya gibi bir gol ve sürpriz bir maç kahramanı: SC Freiburg tarihi bir mucizeyi başardı ve Avrupa Ligi finaline yükseldi

Breisgau ekibi, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Sporting Braga'yı 3-1 (2-0) mağlup ederek ilk maçtaki 1-2'lik skoru telafi etti ve 20 Mayıs'ta Türkiye'nin büyük kentinde kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası finaline çıkacak. Hedeflenen tarihi şampiyonluğun önünde artık sadece Aston Villa duruyor.

Matthias Ginter, RTL'ye "Sürekli bağırmaktan sesim kısıldı" dedi. "Artık son adımı atmamız gerekiyor. Kulüp tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. Bu, Freiburg için eşsiz bir fırsat."

Lukas Kübler (19., 72.) ve Johan Manzambi (41.) attıkları gollerle Freiburg taraftarlarını coşturdu. Pau Victor, Mario Dorgeles'in (6.) erken gördüğü kırmızı kartın ardından neredeyse tüm maçı eksik oynayan Braga adına gol attı (79.). Schuster'in takımı, ev sahibi olarak sahip olduğu güçlü desteğe güvenebildi; Sport-Club, bu Avrupa Ligi sezonunda kendi stadyumunda oynadığı yedi maçın hepsini kazandı.

Freiburg'un kalecisi Noah Atubolu, maç öncesinde RTL'ye "Neler yapabileceğimizi biliyoruz" diyerek "bir savaş" olacağını duyurdu. Ancak SC, Yuito Suzuki'den yoksun kalmak zorunda kaldı. Japon oyuncu, Pazar günü Bundesliga'da Wolfsburg'a karşı 1-1 biten maçta sağ köprücük kemiğinde kırık yaşamıştı. Schuster, bu hareketli ve fark yaratan oyuncunun yerine tecrübeli Nicolas Höfler'i ilk on birde sahaya sürdü.