Rüya gibi bir gol ve çılgın bir taraftar coşkusu! Rot-Weiss Essen, "direk şanssızlığı"nın ardından 2. Lig'e yükselme yolunda ilerliyor

Rot-Weiss Essen, Greuther Fürth ile oynadığı 2. Lig play-off ilk maçında bu ligin kapılarını araladı. RWE taraftarlarının çılgın bir eylemi büyük yankı uyandırdı.

Rüya gibi bir gol sayesinde Rot-Weiss Essen, neredeyse 20 yıl aradan sonra 2. Bundesliga'ya özlemle beklenen dönüşünü her zamankinden daha fazla umut ediyor. SpVgg Greuther Fürth ile oynanan play-off ilk maçında Ruhr bölgesinin köklü kulübü 1-0 (0-0) galip geldi ve Salı günü ikinci maça umut verici bir konumda Orta Frankonya'ya gidecek.

Üçüncü Lig'de üçüncü sırada yer alan takımın golünü Torben Müsel (62.) attı. Müsel, Hafenstraße Stadyumu'nu köşeye gönderdiği muhteşem serbest vuruşuyla coşturdu ve Fürth'ün küme düşme endişelerini daha da artırdı. Kleeblatt, 1997'den bu yana ilk kez üçüncü lige düşmemek için evinde oynayacağı maçta elinden geleni yapmak zorunda.

  • Bu arada RWE taraftarları akıl almaz bir eyleme imza attı. Ultras grubu, maç öncesinde tribünlerinde MSV Duisburg’dan çalındığı anlaşılan bir kale direğini sergiledi. Metal direk, iki pankartla çevriliydi. Pankartlarda “MSV: Rüya bitti” ve “Sizin direğiniz bizim bagajımızda” yazıyordu.

    Rasim Bulic, son maç gününde Viktoria Köln ile oynanan maçın uzatma dakikalarında tam da bu direğe karşı tamamen boş pozisyonda golü kaçırmış ve bu sayede Essen play-off'lara kalmayı başarmıştı. 

    Son maç gününde MSV'ye bir galibiyet yeterli olacaktı, ancak Bulic'in kaçırdığı gol sayesinde Zebralar bir beraberlikten öteye gidemedi, RWE ise uzatmalarda Ulm'a karşı galibiyet golünü attı.

  • Rot-Weiss Essen, 14 yıllık amatör futbol döneminin ardından 2. Lig'e dönüşün eşiğinde

    Küme düşmeler, iflas ve spor alanında başarısızlıklarla geçen zorlu yılların ardından Essen, ancak 2022'de 3. Lig'e yükselmeyi başardı; Essen, 14 yıldır profesyonel futbolda yer almamıştı. Ligin son haftalarında biraz zayıf bir performans sergilemiş olan 1955 Almanya Şampiyonu'nda coşku buna paralel olarak oldukça büyüktü. Ancak, heyecanlı geçen ilk dakikalarda Fürth'ten Jannik Dehm, 16. dakikada üst direğe çarpan ilk uyarı atışını yaptı.

    Bu, çok çekişmeli ancak oyun açısından sade geçen maçtaki birkaç şutlardan biri olarak kaldı. İkinci Lig'in son maç gününde Fortuna Düsseldorf'u 3-0 yenerek 16. sıraya yükselmeyi başaran Fürth, çok nadiren tehlikeli olabildi. Essen golü daha yakındı ve Kaito Mizuta'nın (58.) şutunu az farkla kaçırmasının ardından, Müsel duran top pozisyonunda bu fırsatı kaçırmadı. Essen, maçın son dakikalarında da hücumda aktif olmaya devam etti.

