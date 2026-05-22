Rüya gibi bir gol ve çılgın bir taraftar coşkusu! Rot-Weiss Essen, "direk şanssızlığı"nın ardından 2. Lig'e yükselme yolunda ilerliyor

Rüya gibi bir gol sayesinde Rot-Weiss Essen, neredeyse 20 yıl aradan sonra 2. Bundesliga'ya özlemle beklenen dönüşünü her zamankinden daha fazla umut ediyor. SpVgg Greuther Fürth ile oynanan play-off ilk maçında Ruhr bölgesinin köklü kulübü 1-0 (0-0) galip geldi ve Salı günü ikinci maça umut verici bir konumda Orta Frankonya'ya gidecek.

Üçüncü Lig'de üçüncü sırada yer alan takımın golünü Torben Müsel (62.) attı. Müsel, Hafenstraße Stadyumu'nu köşeye gönderdiği muhteşem serbest vuruşuyla coşturdu ve Fürth'ün küme düşme endişelerini daha da artırdı. Kleeblatt, 1997'den bu yana ilk kez üçüncü lige düşmemek için evinde oynayacağı maçta elinden geleni yapmak zorunda.