Getty Images Sport
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Rüya gibi bir gece! Fabregas, teknik direktörlükteki inanılmaz yükselişinin ardından Como'yu Manchester United maçı için kenetliyor
Fabregas, Como’yu Manchester United ile tarihi maça taşıyor
Cesc Fabregas, UEFA'ya değerlendirmelerde bulundu. Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Hızlı bir yükseliş yakalayan Lombardiya kulübü, 2024'te Serie A'ya yükseldi; geçen sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.
Fabregas için Premier League ekibini ağırlamak, tüm Como şehri adına önemli bir dönüm noktası.
İspanyol teknik direktör, oyuncularına sakin kalmaları ve en üst düzeyde mücadele etmenin keyfini çıkarmaları çağrısında bulundu.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, daha güçlü rakiplerle karşılaşmalarına rağmen inançlı olmalarını istiyor
Üç kez Avrupa şampiyonu olan Manchester United'ı ağırlamanın zorluğuna değinen Fabregas, üst düzey rakiplere karşı mücadele etmek için gereken inancın altını çizdi. Fabregas, “Tarihin en iyi ve en büyük takımlarından birine karşı harika bir maç olacak,” dedi. “Hayalini kuracağımız bir maç, ancak kazanmak ve üç puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”
“Üst düzey takımlarla karşılaşmanın nasıl bir şey olduğunu yavaş yavaş anlamalıyız. Onların bizden daha iyi olduğunu bilsek de elimizdekilerle mücadele etmeliyiz.”
“Bizi güçlü kılacak ve bunu başarabileceğimize inanmamızı sağlayacak şey, içimizdeki güç ve zihniyetimiz,” diye vurguladı.
Fabregas, efsanevi akıl hocalarından öğrendiği temel felsefeyi açıkladı
Fabregas, Arsene Wenger, Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi efsanevi teknik direktörlerle çalışmanın kendi antrenörlük yaklaşımını şekillendirmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Fabregas, “Tarihin en iyi teknik direktörleriyle çalıştığım için çok şanslıydım,” dedi. “Pek olumlu olmayan yönlerinden de kendi fikirlerinizi oluşturmak için yararlanırsınız.”
“Günün sonunda kendiniz de olmalısınız... Ben de kendime hep aynı soruyu sorarım: ‘Nasıl kaybetmek istiyorum?’ Bu benim için hayati önem taşıyor.”
Fabregas, “Bir yenilgiden sonra eve, yapmak istediklerimizi yaptığımızı bilerek dönmek istiyorum,” diye ekledi. “Kaybettikten sonra eve, kendimiz gibi olmadığımızı düşünerek dönmek istemiyorum.”
- ANP
Como tarihî Avrupa gecesine hazırlanıyor
Fabregas, farklı karakterleri yönetmeyi ve kadro seçimine ilişkin zor kararlar almayı Como'nun altyapı takımı ve Serie B ekibindeki ilk teknik direktörlük dönemlerinde öğrendiğini söyledi. Fabregas, “Çok rekabetçi bir lig olan Serie A'da gelişebilecek, istikrarlı ve sağlam bir takımı yavaş yavaş oluşturduk” dedi.
“Bir sonraki tura yükselmek için önümüzde çok zorlu bir yol var ve burada mücadele etmek bizim için bir mutluluk.”
Como, teknik direktörünün cesur futbol felsefesini Avrupa'da unutulmaz bir sonuca dönüştürme hedefiyle çarşamba günü TSİ 20.45'te Manchester United'ı ağırlayacak.
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