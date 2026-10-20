Üç kez Avrupa şampiyonu olan Manchester United'ı ağırlamanın zorluğuna değinen Fabregas, üst düzey rakiplere karşı mücadele etmek için gereken inancın altını çizdi. Fabregas, “Tarihin en iyi ve en büyük takımlarından birine karşı harika bir maç olacak,” dedi. “Hayalini kuracağımız bir maç, ancak kazanmak ve üç puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

“Üst düzey takımlarla karşılaşmanın nasıl bir şey olduğunu yavaş yavaş anlamalıyız. Onların bizden daha iyi olduğunu bilsek de elimizdekilerle mücadele etmeliyiz.”

“Bizi güçlü kılacak ve bunu başarabileceğimize inanmamızı sağlayacak şey, içimizdeki güç ve zihniyetimiz,” diye vurguladı.