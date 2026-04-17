Ruud Nijstad: Barcelona, Bayern ve Chelsea'nin dikkatini çeken Twente'nin uzun boylu genç stoperi

İster iki kez Dünya Kupası finalisti Ruud Krol, ister hücumcu Ronald Koeman, ister "total futbol"un simgesi Ruud Gullit, ister şampiyonluklara adını yazdıran Virgil van Dijk olsun, Hollanda futbolu, futbolda iz bırakmış savunmacılar yetiştirme konusunda köklü bir geleneğe sahiptir. Ve şimdi, tüm büyük kulüplerin kadrosuna katmak istediği yeni bir yetenek sahneye çıkıyor: FC Twente'nin genç yıldız stoperi Ruud Nijstad.

Nijstad, profesyonel olarak henüz ilk sezonunu geçiriyor olsa da, Twente'de adından söz ettirmesi ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi.

Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea, geçen Ekim ayında A takımda ilk kez forma giydikten sonra kısa sürede Twente'nin önde gelen savunma oyuncularından biri haline gelen 18 yaşındaki oyuncuya ilgi duyan kulüplerden sadece birkaçı. Nijstad, yakın gelecekte transfer olabileceğini bile itiraf etti.

GOAL, Hollanda'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri hakkında size tüm detayları sunuyor...

    Her şeyin başladığı yer

    Nijstad, 17 Ocak 2008 tarihinde Hollanda'nın küçük kenti Almelo'da dünyaya geldi. Alt lig kulübü DETO'da ilk adımlarını attıktan sonra, 11 yaşında Twente ve Heracles'in ortak akademisine katıldı. 16 yaşına yaklaşırken AC Milan ve Juventus'un ilgisini çekti ve hatta her iki kulübün temsilcileriyle görüşmek üzere İtalya'nın kuzeyine gitti. 

    Ancak, sonunda desteklediği ve kendisine büyük güven duyan Twente ile sözleşme imzalamayı tercih etti. Eredivisie takımının kadrolarında hızla yükseldi, henüz 16 yaşındayken U19 takımına yükseldi ve bu sezonun başında U21 takımına alındı.

    Ancak, çok geçmeden A takımda forma giymeye başladı...

    Büyük fırsat

    Nijstad, 17 yaşındayken Twente’nin maç kadrosuna girmeye başladı ve Ekim 2025’te Heracles ile oynanan yerel derbinin henüz sekizinci dakikasında kulübün kaptanı Robin Propper’ın kafa travması geçirmesi üzerine büyük fırsatını yakaladı. İki takımın alışılmadık yapısı nedeniyle her iki kulübün gençlik akademisinde de fiilen forma giymiş olması nedeniyle, bu onun ilk maçına çıkması için son derece uygun bir fırsattı. 

    Ancak Nijstad, çoktan Twente'ye bağlılığını göstermişti ve 2-1'lik galibiyette üst düzey bir performans sergiledi; o gün taraftarlar tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.

    Maçtan sonra "Çok güzel bir gün" dedi. "Bunun için çok uzun süre çalışıyorsunuz. Sekiz yıldır bu akademide oynuyorum ve burada oynamayı hayal ediyorsunuz. Bunun bugün, sadece birkaç dakika sonra gerçekleşmesi gerçekten inanılmaz. Gerçekten harika bir andı, ama çok gergindim. Maç ilerledikçe kendimi daha iyi hissetmeye başladım.

    "Küçük yaşlardan beri FC Twente ile büyüdüm, bu yüzden bugün yedek olarak oyuna girebilmek benim için çok güzeldi. Derbi diğer maçlardan farklıdır, ama sen ona normal bir maç gibi yaklaşırsın. Benim için, bazıları için olduğu kadar ağır gelmiyor."

    Nasıl gidiyor?

    Nijstad, derbinin gergin atmosferinde o kadar iyi bir performans sergiledi ki, Propper tamamen iyileşip sahalara döndüğünde bile kadrodaki yerini korudu ve Ajax’a 3-2 yenildikleri maçta, henüz üçüncü maçında ilk asistini yaptı.

    Genç oyuncu oynamaya devam etti ve hatta takım kaptanının büyük rahatsızlığına rağmen Propper'ı kadrodan etti. Savunmanın merkezinde Stav Lemkin ile düzenli bir ikili oluşturdu ve sol bek Mats Rots ile iyi bir uyum yakaladı.

    Nisan ayında Ajax'a karşı 2-1 kazanılan maçta muhtemelen şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi ve bunu takip eden hafta, Volendam'ı 2-1 yendikleri maçta köşe vuruşunun ardından attığı golle profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Nijstad, uluslararası düzeyde de ödüllendirildi ve Mart ayında Hollanda U19 milli takımında ilk kez forma giydi.

    En büyük güçlü yanları

    Nijstad, top kontrolündeki yeteneğiyle tanınır. Etkileyici bir pas menziline sahiptir; hücuma uzun paslar atma konusunda keskin bir gözü vardır ve top ayağındayken olağanüstü bir özgüvene sahiptir. Ters sol bek olarak oynayabilen ve hücumu desteklemek için orta sahaya çıkmaktan çekinmeyen, modern bir defans oyuncusunun tipik örneğidir.

    Kendi oyun stilini tanımlaması istendiğinde, "Topla iyi, fiziksel olarak güçlü, iyi bir görüşüm ve iyi pasım var" dedi. Ayrıca boyu da kesinlikle eksik değil; 1,90 metre boyunda ve hala büyüme potansiyeli var.

    Geliştirilebilecek alanlar

    Pozisyonu ve 1,90 metrelik boyu göz önüne alındığında belki de şaşırtıcı bir şekilde Nijstad şöyle itiraf etti: "Ceza sahası içindeki savunma becerilerimi ve sağ ayağımı da hala geliştirebilirim." Nitekim Ajax maçında, Wout Weghorst ile hava toplarında büyük zorluklar yaşarken, bu oyunda hâlâ ne kadar çok şey öğrenmesi gerektiğini bir kez daha hatırladı.

    Sıradaki... Frank de Boer mı?

    Nijstad, 18 yaşında Eredivisie'de ilk kez sahaya çıkan bir başka sol ayaklı stoper olan efsanevi Hollandalı savunma oyuncusu Frank de Boer ile sık sık karşılaştırılıyor. Her iki oyuncu da defans hattından topu ileriye taşıma becerileri ve fiziksel güçleriyle tanınıyor.

    Nijstad'ı ilk kez sahada gördüğünüzde, Pep Guardiola tarafından sol bek pozisyonuna dönüştürülen bir başka sol ayakla oynayan stoper olan Manchester City'den Nathan Ake de akla geliyor.

    Şimdi ne olacak?

    Eredivisie sezonunun bitmesine dört maç kala Nijstad, Twente'nin ikinci sırayı kaparak Şampiyonlar Ligi'ne katılma ya da en azından Avrupa Ligi'ne girme hedefine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmış durumda. Ancak bir sonraki adımının şimdiden aklında olduğu açık. Nijstad'ın Twente ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var, bu da kulübün onu bu yaz mütevazı bir transfer ücreti karşılığında (söylentilere göre yaklaşık 8 milyon avro) satabileceği ya da gelecek yıl bedelsiz olarak ayrılma riskini göze alabileceği anlamına geliyor.

    ESPN ile yaptığı son röportajda bunu açıkça dile getirdi: "Ya sözleşmemi uzatırım ya da ayrılırım, sanırım. Ne yapacağım konusunda bir fikrim var, ancak şu anki durum itibariyle ben bir FC Twente oyuncusuyum. Bu konuyu kafamdan oldukça iyi uzaklaştırıp aileme ve menajerime bırakabiliyorum. Ben futbola odaklanıyorum. Kendimi aklı başında biri olarak görüyorum ve bu durum karşısında sakin kalıyorum. İşler gerçekten hızlı ilerliyor, beklenenden daha hızlı, ancak aldığım sürelerden memnunum ve böyle devam etmeyi umuyorum."

    Teknik direktörü John van den Brom, onun zirveye çıkacağına inanıyor. "İyi şeyler çabuk gelir," dedi. "Ruud muazzam bir gelişim gösterdi. Çok sevimli bir çocuk ve büyük bir yetenek. Başarılı olmak için büyük potansiyeli var. Bana göre, o benim teknik direktörlük kariyerimdeki en yetenekli beş oyuncu arasında yer alıyor."