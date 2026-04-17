Ruud Nijstad: Barcelona, Bayern ve Chelsea'nin dikkatini çeken Twente'nin uzun boylu genç stoperi

Nijstad, 17 yaşındayken Twente’nin maç kadrosuna girmeye başladı ve Ekim 2025’te Heracles ile oynanan yerel derbinin henüz sekizinci dakikasında kulübün kaptanı Robin Propper’ın kafa travması geçirmesi üzerine büyük fırsatını yakaladı. İki takımın alışılmadık yapısı nedeniyle her iki kulübün gençlik akademisinde de fiilen forma giymiş olması nedeniyle, bu onun ilk maçına çıkması için son derece uygun bir fırsattı.
Ancak Nijstad, çoktan Twente'ye bağlılığını göstermişti ve 2-1'lik galibiyette üst düzey bir performans sergiledi; o gün taraftarlar tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Maçtan sonra "Çok güzel bir gün" dedi. "Bunun için çok uzun süre çalışıyorsunuz. Sekiz yıldır bu akademide oynuyorum ve burada oynamayı hayal ediyorsunuz. Bunun bugün, sadece birkaç dakika sonra gerçekleşmesi gerçekten inanılmaz. Gerçekten harika bir andı, ama çok gergindim. Maç ilerledikçe kendimi daha iyi hissetmeye başladım.
"Küçük yaşlardan beri FC Twente ile büyüdüm, bu yüzden bugün yedek olarak oyuna girebilmek benim için çok güzeldi. Derbi diğer maçlardan farklıdır, ama sen ona normal bir maç gibi yaklaşırsın. Benim için, bazıları için olduğu kadar ağır gelmiyor."