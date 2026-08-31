Getty/GOAL
Çeviri:
Ruud Gullit, Xabi Alonso'nun Stamford Bridge'deki transfer faaliyetlerinde ne kadar söz sahibi olduğunu sorgularken, Chelsea'ye taktik planlarının peşinden giden "başarılı bir takım olmadığı" uyarısında bulundu
Bir büyük harcamanın daha ardından Chelsea gollere doydu
2026-27 sezonuna yapılan olumlu başlangıç, Chelsea'nin bu sezon izlemesi çok keyifli bir takım olacağını gösteriyor; Batı Londra ekibinde goller adeta akıyor. Premier League ve Carabao Cup'ta oynanan üç maçta dokuz gol atan ekip, savunmada ise kalesinde beş gol gördü.
Birçok kişi Chelsea'yi, bir başka heyecan verici şampiyonluk yarışında Arsenal'ın en yakın takipçisi olmaya aday gösteriyor. Cole Palmer ve Joao Pedro'nun yanına 117 milyon sterlinlik (158 milyon dolar) oyun kurucu Morgan Rogers'ın eklenmesiyle birlikte İngiliz futbolunun en korkutucu hücum hattının kurulduğu düşünülüyor.
Dünya Kupası kazanan Arjantinli milli kaleci Emi Martinez de daha güvenilir bir son savunma hattı oluşturmak için kadroya katıldı; Chelsea, varsayılan sorunlara para saçmaktan hiçbir zaman çekinmedi.
Yaklaşımlarında bir miktar değişikliğe gittiler ve üçlü stoper hattı sahaya çıkıyor; şu ana kadar değerlendirildiğinde olumlu yönler olumsuzlardan daha fazla oldu. Alonso ise görünüşe göre eline verilen kadroyla oynamaktan memnun.
- Getty/GOAL
Alonso'nun transfer görüşmelerinde ne kadar etkisi var?
Uzun vadeli başarı için bir reçete bulunmuş olabilir mi? Eski Chelsea oyuncusu ve teknik direktörü Gullit buna ikna olmuş değil. Efsanevi Hollandalı, SportsCasting.com adına konuşurken, Chelsea'nin Alonso'nun taleplerine boyun eğip eğmediği ya da elindekilerle çalışmasını isteyip istemediği sorulduğunda GOAL'e şöyle dedi: “Yine, bu biraz hayal kırıklığı yarattı. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Doğru örnek, PSG'de Luis Enrique. O, felsefesini etrafında kurmak istediği kadroyu gerçekten oluşturma fırsatı buldu.
“Maxence Lacroix, üçlü savunmada oynayabilecek sistemin içinde. Uyum sağlayacaktır. Onu üçlü savunmada oynarken gördüğümde, topa sahip olup olmamalarına bağlı olarak biraz gevşeklik vardı ama o ruh mevcuttu.
“Ben hep şunu düşünürüm: Daha üst seviyede, bir sezonun tamamında sürekli üçlü savunmayla oynayıp başarılı olan bir takım yok. Orta sahada daha güçlü olduğunuzu savunabilirsiniz, Inter bunu sonunda Serie A'da başardı ama genel olarak hayır.
“Dolayısıyla cevap hayır, Chelsea'nin Alonso'ya kendi felsefesine uygun oyuncuları seçme özgürlüğünü vermemiş olmasından tamamen memnun değilim. Ama anlıyorum: çözmeleri gereken çok fazla sorun var, gelen ve giden oyuncular var. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, göreceğiz.
“Doğru düzgün yeniden yapılanmadan, ellerindekilerle idare ediyorlar ve bunu anlıyorum, çünkü görev çok büyük. Ama onun felsefesi oyuncular üzerinde işlerse potansiyel var ve ben yönetime inanmak istiyorum.”
Chelsea, uzun vadeli planlamasının karşılığını alıyor
Gullit, Bridge'deki kadro yapılanması hakkında sözlerini sürdürürken, bariz potansiyele sahip oyunculara büyük servetler yatırıldığını görmenin ardından şunları söyledi: “Unutmayın, dört yıl önce büyük harcamalar yapmaya başladılar. Yani sorun şu ki, o sistemi devreye soktuklarında, ödedikleri bedele mutlaka değmeyen genç oyuncuları satın alma fikri vardı ama umutları, takım başarılı oldukça yıllar içinde bu oyuncuların o değere ulaşmasıydı ve bu işe yaradı.
“Dört yıl önce hepimiz onların deli olduğunu düşünmüştük ama bizi haksız çıkardılar. İki yıl sonra Konferans Ligi'ni, ardından Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandılar ve bir anda o oyuncuların değeri fırladı.
“Bu, yönetim kurulunun da desteğiyle aşağı yukarı ne yaptıklarını bildiklerini gösteriyor. Ama futbolda bazen yeniden harcama yapabilmek için bir sezon geri adım atmaya hazır olmanız gerekir ve bu sezon yaklaşık 400 milyon sterlin harcadılar, doğru mu?”
- Getty
Chelsea 2026-27: Yaz transferleri ve Arsenal deplasmanı
2026 yazında Chelsea; Rogers, Lacroix, Welbeck, Henderson, Martinez, Marco Palestra, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, Valentin Barco, Pep Chavarria ve Dastan Satpayev'i kadrosuna kattı. Nicolas Jackson, Marc Cucurella, Andrey Santos ve Liam Delap'in de aralarında bulunduğu isimlerin gönderilmesiyle satışlardan önemli gelir elde edildi.
Hanedeki altı puan ve Carabao Cup'ta üçüncü tura yükselinmesinin ardından Chelsea yönetimi doğru yaklaşımın benimsendiğine inanacaktır. Alonso çizgiyi koruyor ve pazar günü Emirates Stadyumu'nda son şampiyon Arsenal ile oynanacak, takımının 2026-27'deki iddiasına dair ilk gerçek sınavı verecek maç öncesinde şikayet etmek için pek bir nedeni yok.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun