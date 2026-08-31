2026-27 sezonuna yapılan olumlu başlangıç, Chelsea'nin bu sezon izlemesi çok keyifli bir takım olacağını gösteriyor; Batı Londra ekibinde goller adeta akıyor. Premier League ve Carabao Cup'ta oynanan üç maçta dokuz gol atan ekip, savunmada ise kalesinde beş gol gördü.

Birçok kişi Chelsea'yi, bir başka heyecan verici şampiyonluk yarışında Arsenal'ın en yakın takipçisi olmaya aday gösteriyor. Cole Palmer ve Joao Pedro'nun yanına 117 milyon sterlinlik (158 milyon dolar) oyun kurucu Morgan Rogers'ın eklenmesiyle birlikte İngiliz futbolunun en korkutucu hücum hattının kurulduğu düşünülüyor.

Dünya Kupası kazanan Arjantinli milli kaleci Emi Martinez de daha güvenilir bir son savunma hattı oluşturmak için kadroya katıldı; Chelsea, varsayılan sorunlara para saçmaktan hiçbir zaman çekinmedi.

Yaklaşımlarında bir miktar değişikliğe gittiler ve üçlü stoper hattı sahaya çıkıyor; şu ana kadar değerlendirildiğinde olumlu yönler olumsuzlardan daha fazla oldu. Alonso ise görünüşe göre eline verilen kadroyla oynamaktan memnun.