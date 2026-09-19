Rusya, Azerbaycan'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Dünya Kupası'nın grup aşaması kurasına dahil edilmesinin ardından, gençler seviyesinde uluslararası futbol ortamına resmen geri döndü. Türkiye, Afganistan, Cibuti, Sierra Leone ve Sudan ile birlikte altı takımlı bir gruba yerleştirilen Rusya'nın turnuvaya dahil edilmesi, Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinden bu yana ülkeye yönelik sportif yaptırımlarda ilk gevşeme anlamına geliyor. Ancak bu gevşeme, geçen aralık ayında 211 üye federasyonun tamamına resmî davet gönderilmesinin ardından, kesin olarak yalnızca taban seviyesindeki futbolla sınırlı tutuldu.