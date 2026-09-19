Russian Look
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Rusya'ya uluslararası futbola kısmi dönüş yolu açıldı: FIFA, 15 Yaş Altı Dünya Kupası kura çekimine genç takımı dahil etti
Genç takım turnuvaya katılıyor
Rusya, Azerbaycan'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Dünya Kupası'nın grup aşaması kurasına dahil edilmesinin ardından, gençler seviyesinde uluslararası futbol ortamına resmen geri döndü. Türkiye, Afganistan, Cibuti, Sierra Leone ve Sudan ile birlikte altı takımlı bir gruba yerleştirilen Rusya'nın turnuvaya dahil edilmesi, Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinden bu yana ülkeye yönelik sportif yaptırımlarda ilk gevşeme anlamına geliyor. Ancak bu gevşeme, geçen aralık ayında 211 üye federasyonun tamamına resmî davet gönderilmesinin ardından, kesin olarak yalnızca taban seviyesindeki futbolla sınırlı tutuldu.
- AFP
Yönetim kurumu vizyonunu açıkladı
Dünya futbolunun yönetim organı, festival turnuvası formatının dünya genelindeki üye ülkeler arasındaki rekabet düzeyi farkını kapatmak amacıyla bilinçli olarak tasarlandığını vurguladı. Pilot organizasyonun hayata geçirilmesinin arkasındaki temel amacı açıklayan FIFA, şu ifadeleri kullandı: "FIFA U-15 Dünya Kupası ve Festivali, uluslararası futboldaki temel bir soruna yanıt veriyor: FIFA organizasyonlarına katılım vizesi almak, ülkeler için hâlâ son derece büyük bir zorluk oluştururken, anlamlı rekabet fırsatları sunmak."
Kıdemli futbolcuya verilen men cezası tamamen yürürlükte kalıyor
Gençler seviyesindeki kısıtlamaların hafifletilmesi, Rusya'nın üst düzey millî takımlarının ve kulüplerinin Avrupa Şampiyonası ile Şampiyonlar Ligi gibi önde gelen organizasyonlardan men edilmesini değiştirmiyor. Söz konusu kısıtlamalar, Avrupa federasyonlarından gelecek yaygın maç boykotlarını önlemek amacıyla daha önce Spor Tahkim Mahkemesi tarafından da onanmıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ukrayna'daki çatışma sürdüğü sürece Rusya'nın A millî takım düzeyindeki kadrolarına kapının kesin olarak kapalı kalacağını yineledi.
- Pius Koller
Azerbaycan festival maçlarına ev sahipliği yapıyor
191 takımlı turnuva, 24 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenecek; maçlar, daha küçük sahalarda 20'şer dakikalık devrelerden oluşan sekizerli formatta oynanacak. Ukrayna, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu önemli eksikler, derin jeopolitik gerilimlerin etkinliğin üzerinde gölge oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor. İleriye dönük olarak FIFA, gelecek yıl kızlar kategorisini başlatmayı, ardından 2028'den itibaren her iki grassroots festivalini de yıllık etkinlikler hâline getirmeyi planlıyor.
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