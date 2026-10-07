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Rüşvet girişimi ve Perez'in baskısı mı? France Football'un eski direktörü: Mbappe'nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi tuhaf!

Real Madrid
Barcelona
La Liga
K. Mbappe
L. Yamal
İspanya
Fransa

Fried, kazananların seçilme anılarını hatırlıyor

France Football dergisinin eski müdürü ve 1996 ile 2023 yılları arasında Ballon d'Or ödülünün takdim edilmesinden sorumlu olan Pascal Ferré, "Ballon d'Or'un Gizli Yüzü" adlı kitabını yayımladıktan sonra İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda, her yıl dünyanın en iyi oyuncusuna verilen ödül hakkında daha önce hiç duyulmamış hikâyeler anlattı.

Ferré, "Ballon d'Or bir dedikodu fabrikası ve pek çok yalan var." dedi.



  • Perez planlarını dayatıyor mu?

    Ferré, ardından Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Merengue yıldızlarının ödülü kazanması için baskı yaptığına dair sürekli dolaşan söylentilere değindi ve Portekiz gazetesi Record'un aktardığına göre şunları söyledi: "Perez (bu ödülü) seviyor, ancak bana asla herhangi bir mesaj göndermedi ya da dolaylı olarak bir şey ima etmedi."

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  • Rüşvet girişimi!

    Şöyle devam etti: "Ancak buna karşılık, bu bir oyuncunun menajeriyle yaşandı." Ferre bu olay hakkında şunları söyledi: "Müvekkili ödüle aday gösterilmişti ve bana jüri önünde adaylığını tanıtıp tanıtamayacağını sormadan önce onun meziyetlerini anlattı. Elbette hayır dedim."

    Bir sürprizi de açıkladı: "Bir telefon görüşmesine yanıt vermek için masadan kalktım ve geri döndüğümde masanın üzerinde bir zarf vardı; onu aldım, sonra resepsiyon bölümünde bıraktım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. O menajerle o günden beri karşılaştım ve kendisi bu konuyu hiç dile getirmedi." Kimliğini açıklamadı.

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  • Modric'in gözyaşları ve Benzema'nın soğukkanlılığı: unutulmaz telefon görüşmeleri

    Kazananlarla yaptığı en özel iki telefon görüşmesini belirlemesi istendiğinde, Ferré tereddüt etmeden 2018'de Luka Modric'i ve 2022'de Karim Benzema'yı seçti.

    Şöyle konuştu: "Oylar sayılır sayılmaz Luka Modric'i aradım ama açmadı. Birkaç dakika sonra beni aradı ve ona haberi verdim. Önce sustu, ardından ağlamaya başladı. İnanılmaz bir şey olduğunu söyledi ve daha sonra o kadar duygulandığını, konuşamadığını itiraf etti."

    Şunları ekledi: "Karim Benzema ile görüşme sırasında onun soğukkanlılığına şaşırdım. Birkaç gün sonra özür diledi ve bana olanları açıkladı: 'Haykırmak istiyordum ama takım arkadaşlarımla çevriliydim ve bunu gizli tutmam gerektiğini biliyordum.'"

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  • Değişimin büyüsü: Mbappe, Yamal'a karşı

    Bugün ise kazanan kişi, seçildiğini ancak tören günü öğreniyor. Ferré, bu değişiklikte hem olumlu hem de olumsuz yönler görüyor: "Bu iyi bir fikir çünkü heyecanı ve merakı garanti ediyor. Aynı zamanda, kulüpler ve oyuncular için pek pratik değil, ancak Altın Top'un cazibesini artırıyor."

    Ödülü kazananın Londra'da açıklanmasına birkaç hafta kala mevcut durum hakkında yorum yapan Ferré, törenin 26 Ekim'de düzenlenmesinin planlandığını belirterek şunları söyledi: "Kylian Mbappé'nin Lamine Yamal'dan daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum, ancak Altın Top istenmez, kazanılır."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu şeyler etkili olmuyor. Jüri üyeleri bağımsız ve deneyimli; açıkçası, Mbappé'nin kampanyasının çok etkili olduğunu düşünmüyorum."

    Ve ekledi: "O harika bir oyuncu, ama ona oy vermem. Hiçbir kupa kazanamayan az sayıdaki adaydan biriydi. Bu sezon hiçbir şey kazanmadan dünyanın en iyi oyuncusu olması bana tuhaf geliyor. Futbol hâlâ takım ruhuna dayalı bir spor."

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