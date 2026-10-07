Bugün ise kazanan kişi, seçildiğini ancak tören günü öğreniyor. Ferré, bu değişiklikte hem olumlu hem de olumsuz yönler görüyor: "Bu iyi bir fikir çünkü heyecanı ve merakı garanti ediyor. Aynı zamanda, kulüpler ve oyuncular için pek pratik değil, ancak Altın Top'un cazibesini artırıyor."

Ödülü kazananın Londra'da açıklanmasına birkaç hafta kala mevcut durum hakkında yorum yapan Ferré, törenin 26 Ekim'de düzenlenmesinin planlandığını belirterek şunları söyledi: "Kylian Mbappé'nin Lamine Yamal'dan daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum, ancak Altın Top istenmez, kazanılır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu şeyler etkili olmuyor. Jüri üyeleri bağımsız ve deneyimli; açıkçası, Mbappé'nin kampanyasının çok etkili olduğunu düşünmüyorum."

Ve ekledi: "O harika bir oyuncu, ama ona oy vermem. Hiçbir kupa kazanamayan az sayıdaki adaydan biriydi. Bu sezon hiçbir şey kazanmadan dünyanın en iyi oyuncusu olması bana tuhaf geliyor. Futbol hâlâ takım ruhuna dayalı bir spor."