Taraftarlar bir teknik direktöre sırt çevirdiğinde genellikle tek bir sonuç ortaya çıktığı hatırlatılarak Martin'in başarısızlığa mahkûm olup olmadığı sorulan eski Leicester forveti Beckford, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi olan FreeBets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sonuç almadığınız sürece genellikle öyle olur. Leicester şu anda biraz tuhaf bir durumda. ‘Şu anda’ diyorum ama Leicester son birkaç yıldır gerçekten çok kötü bir durumda.

“Yapmanız gereken tek şey... Russell Martin aleyhinde konuşmak istemiyorum. Teknik direktörlük görevinin ne kadar zor olduğunu ancak tahmin edebilirim; özellikle de Leicester gibi büyük bir kulüpte, birkaç lig altına düşmüşken ve pek çok şey aleyhinize gelişiyorken. Ama dışarıdan bakıldığında taraftarları yanınızda tutmanız gerektiğini söylemek zorundasınız. Taraftarları dinleyin, ne istediklerine kulak verin, ne için haykırdıklarını dinleyin.

“Onların karşısına çıktığınız an, aslında ‘Sizi umursamıyorum, ne düşündüğünüz umurumda değil’ demiş olursunuz. Gerçekten böyle düşünüp düşünmediğinden bağımsız olarak, dışarıdan bakıldığında oluşan algı bu. Belirli bir oyun tarzınız varsa, ki onun takımlarını nasıl oynatmak istediği konusunda kesinlikle çok belirgin bir DNA'sı var, bu bazen işe yaramaz.”