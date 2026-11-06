Russell Martin’in Leicester macerasının sona ermesi kaçınılmaz mı? Leicester’ın eski forvetinden, taraftarların huzursuzluğu sürerken görüş ayrılığı yaratan eski Rangers teknik direktörüne tutumunu değiştirme çağrısı
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Leicester üst üste iki kez küme düştü
Haziran ortasında lig basamaklarındaki endişe verici düşüşe çare bulacak doğru kişinin bulunduğuna, görev Martin'e verildiğinde Doğu Midlands'da herkes ikna olmamıştı. Leicester, o dönemde iki unutulmak istenen küme düşme sezonunun ardından Premier League'den League One'a gerilemenin etkilerini hâlâ üzerinden atmaya çalışıyordu.
Düşüşü durdurup yeniden ileriye doğru ivme kazanmak için bir yerlerden ilham bulunması gerekiyordu. Bu süreci yönetme görevi, EFL'de geniş deneyime sahip bir isme verildi.
Ancak Martin, İskoçya Premiership'inin devlerinden Rangers'ın başında geçirdiği felaketle sonuçlanan 17 maçlık dönemin gölgesinden hâlâ kurtulamamıştı. Ayrıca Southampton'da taktik anlayışını değiştirmeyi reddederek taraftarların da gözünden düşmüştü. St Mary's'de Premier League'e yükselmenin getirdiği zorluklarla başa çıkmakta güçlük çekmişti.
Leicester City taraftarları hayal kırıklıklarını dile getirdi
Leicester, 2026-27 sezonuna kötü başladı ve tüm kulvarlardaki ilk altı maçında yalnızca iki galibiyet alabildi. Evinde Oxford United'a 4-0 yenilmesi, Martin üzerindeki baskıyı erkenden artırdı.
Üçüncü ligde yalnızca bir kez üst üste iki galibiyet alabilen takım için istikrarsızlık sorun olmaya devam ediyor. Görevdeki en doğru kişinin Martin olup olmadığı sorgulanırken, hayal kırıklığı yaşayan taraftarların tepkilerini açıkça göstermesiyle iç saha maçlarındaki seyirci sayısı da düşüyor.
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Martin, taraftarların desteği olmadan başarısız olmaya mahkûm mu?
Taraftarlar bir teknik direktöre sırt çevirdiğinde genellikle tek bir sonuç ortaya çıktığı hatırlatılarak Martin'in başarısızlığa mahkûm olup olmadığı sorulan eski Leicester forveti Beckford, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi olan FreeBets ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sonuç almadığınız sürece genellikle öyle olur. Leicester şu anda biraz tuhaf bir durumda. ‘Şu anda’ diyorum ama Leicester son birkaç yıldır gerçekten çok kötü bir durumda.
“Yapmanız gereken tek şey... Russell Martin aleyhinde konuşmak istemiyorum. Teknik direktörlük görevinin ne kadar zor olduğunu ancak tahmin edebilirim; özellikle de Leicester gibi büyük bir kulüpte, birkaç lig altına düşmüşken ve pek çok şey aleyhinize gelişiyorken. Ama dışarıdan bakıldığında taraftarları yanınızda tutmanız gerektiğini söylemek zorundasınız. Taraftarları dinleyin, ne istediklerine kulak verin, ne için haykırdıklarını dinleyin.
“Onların karşısına çıktığınız an, aslında ‘Sizi umursamıyorum, ne düşündüğünüz umurumda değil’ demiş olursunuz. Gerçekten böyle düşünüp düşünmediğinden bağımsız olarak, dışarıdan bakıldığında oluşan algı bu. Belirli bir oyun tarzınız varsa, ki onun takımlarını nasıl oynatmak istediği konusunda kesinlikle çok belirgin bir DNA'sı var, bu bazen işe yaramaz.”
Martin'in yaklaşımında ince ayar yapması gerekiyor mu?
Martin’in karşı karşıya olduğu en büyük sorunun A planından vazgeçmekteki isteksizliği olup olmadığı sorusu üzerine Beckford şunları ekledi: “Evet, bu bir ölçüde takdire şayan. Ama herkesin işe yaramadığını gördüğü bir şeyi siz ve taraftarlarınız da izlediğiniz hâlde sürdürmeniz, aynı zamanda çok ağır bir tablo ortaya koyuyor. Bu, gerçekten deliliğin tanımı.
“Son dört ya da beş yılda futbol dünyasına gösterdiği her şeyin tam tersini yapmasını, alışılmışın dışına çıkıp oyununu tamamen değiştirmesini isterim. Mesela artık geriden oyun kurmasınlar. Artık tiki-taka futbolu oynamasınlar. Doğrudan oynasınlar. Ya da topu kanat oyuncularına gönderip onların ceza sahasına orta açmasını sağlasınlar; savunmada sağlam, orta sahada disiplinli kalsınlar.
“Taraftarların görmek istediği bu. Farklı bir şey görmek istiyorlar çünkü şimdiye kadar izlediklerinin işe yaramadığını biliyorlar. Bu çok sinir bozucu. Maçların ilk beş dakikasında tribünleri dinlemek bile yeterli: Oyuncular hâlâ geriden oyun kurmaya çalışırken homurdanmalar başlıyor. Rakip sahanın tamamında baskı yapıyor olsa bile ne olacağını anlayabiliyor, görebiliyorsunuz. Kaçınılmaz oluyor. Onun oyunu biraz olsun değiştirmesini isterim.
“Ama tekrar söylüyorum, teknik direktörlük futboldaki en zor görevlerden biri, hatta belki de en zoru. Belirli bir oyun anlayışı olduğunu ve buna bağlı kalmak istediğini tamamen anlıyorum. Yine de hem kendisi hem de kulüp adına farklı bir şey yapabilmesini ve kötü gidişatı tersine çevirebilmesini umuyorum. Çünkü o kulüp, League One’da bu durumda kalamayacak kadar büyük.”
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Leicester’ın 2026-27 fikstürü: Sırada FA Cup maçı var
Leicester, 13 haftanın ardından üçüncü kademe ligde 10. sırada ve play-off hattının üç puan gerisinde. Üst lige yükselme mücadelesine girişmek için hâlâ zamanları var.
Cuma günü FA Cup birinci turunda National League North'un mütevazı ekiplerinden Oxford City'ye konuk olacaklar. Bu maçta sürpriz bir yenilgiden kaçınmaları önemli. Martin'in ekibi, 21 Kasım'da Huddersfield deplasmanına çıkana kadar League One'da yeniden sahaya çıkmayacak.
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