Yaz aylarında yeni sahipler tarafından göreve getirilen Martin, 123 gün sonra görevinden ayrıldı. 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet kaydetti. Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Club Brugge’ye toplamda 9-1 gibi yıkıcı bir skorla yenilmesine ve ligde 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesine rağmen, kararlılığını koruyor.

BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir şeyden pişman değilim" dedi. "Bir teknik direktör, menajer ve lider olarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ama nihayetinde menajer olarak her zaman suçlu olan sizsiniz. Yeterince iyi performans gösterememem benim hatam ve bundan ders çıkaracağım, bu deneyim sayesinde kesinlikle daha iyi olacağım."