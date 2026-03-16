Russell Martin, eski Southampton teknik direktörünün dört ay sonra kovulmasına neden olan Rangers'taki talihsiz dönemiyle ilgili hiçbir pişmanlığı olmadığını söylüyor
Ibrox'taki zorlu bir dönemi değerlendirmek
Yaz aylarında yeni sahipler tarafından göreve getirilen Martin, 123 gün sonra görevinden ayrıldı. 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet kaydetti. Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Club Brugge’ye toplamda 9-1 gibi yıkıcı bir skorla yenilmesine ve ligde 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesine rağmen, kararlılığını koruyor.
BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir şeyden pişman değilim" dedi. "Bir teknik direktör, menajer ve lider olarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ama nihayetinde menajer olarak her zaman suçlu olan sizsiniz. Yeterince iyi performans gösterememem benim hatam ve bundan ders çıkaracağım, bu deneyim sayesinde kesinlikle daha iyi olacağım."
Futbol menajerliğinin kişisel bedeli
İşin yoğunluğu kısa sürede özel hayatına da sıçradı ve zehirli bir ortam yarattı. Şehre olan sevgisini dile getirmesine rağmen, eski İskoçya milli takım oyuncusu, giderek artan düşmanca tavırların ailesinin kendisine destek olmasını imkansız hale getirdiğini açıkladı. "Glasgow'u bir şehir olarak seviyorum," dedi. "Orada yaşamayı seviyordum. Çevremdeki insanlar, ailem ve arkadaşlarım için gerçekten zordu. Çocuklarım geldiğinde, o dönemde maruz kaldığım taciz nedeniyle maça gelemediler." Bu yoğun dönemi "karakter geliştirici" olarak nitelendirdi.
Büyük bir dönüşüm ve beklentilerle başa çıkmak
Atanması, köklü bir kadro revizyonunun yürütüldüğü büyük bir dönüşüm dönemine denk geldi. "O kadar çok değişiklik vardı ki," diye itiraf etti. "Kulübe geldiğimde, yeni sahipler göreve geleli tam anlamıyla iki hafta olmuştu. Yeni futbol direktörü, genel müdür, performans sorumlusu, yeni teknik direktör, 14 yeni oyuncu." Şöyle devam etti: "Bunun muhtemelen biraz zaman alacağını çok vurguladım, bu yüzden bu benim hatam çünkü tarihsel ve geleneksel olarak gerçekten zamanın olmadığı bir yerdeydim. Bir şeyler inşa etmek için zamana sahip olmayı çok isterdim ve kulübün buna ihtiyacı olduğunu hissettim. Sahipler farklı bir karar verdi ve kararlarını verdiler."
Yaz transfer dönemindeki başarılı transferlerden gurur duyuyoruz
Rangers, Danny Rohl yönetiminde üçüncü sıraya yükseldi ve lider Hearts’ın üç puan gerisinde yer alıyor. Takımdan ayrılmasına rağmen, eski Swansea City teknik direktörü Emmanuel Fernandez ve Mikey Moore gibi transferlerinden gurur duyuyor. “Moore’un olağanüstü yeteneği” hakkında konuşan Rohl, “Onun bu kadar başarılı olması beni hiç şaşırtmadı” dedi. “Mani Fernandez gibi isimleri ele alalım. League One'daki Peterborough'dan Rangers'a geçip birdenbire o kalabalığın önünde oynamak tamamen farklı bir deneyim. O muhteşem bir performans sergiledi." Bu yaz transferleri, yeni yönetim altında toplam 11 gol atarak hayati bir rol üstlendi.
