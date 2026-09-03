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Rus ruleti! Dynamo, tuhaf sağlık testi krizinin ardından Brezilyalı ikiliyi gönderdi
Rusya'daki iki transfer birden çöktü
Dynamo Moskova, sağlık kontrollerinde iki oyuncuyu da reddetmesinin ardından Botafogo forveti Matheus Martins ile Flamengo kanat oyuncusu Gonzalo Plata'nın transferlerini iptal etti. İki yıldız futbolcu hafta sonunda zaten Rusya'ya ulaşmış, ani geri dönüşten önce havalimanında kulüp atkılarıyla poz vermişti.
Martins için bozulan anlaşmanın değeri peşin 7 milyon euro artı 1 milyon euro bonus olarak belirlenmişti. Plata'nın transferinin ise Flamengo'ya peşin 60 milyon realin yanı sıra 12 milyon real tutarında olası ek ödemeler kazandırması bekleniyordu.
Bu karar Rio de Janeiro'da büyük öfkeye yol açtı; Botafogo ve Flamengo şimdi Rus kulübüne karşı yasal yollara başvuracaklarını söylüyor.
- Fotoarena
Martins, Rus kulübüne yanıt verdi
Globo'ya göre Botafogo'ya dönen Martins, sağlık kontrollerinin sonucunun kendisini tamamen şaşırttığını ifade etti. Forvet oyuncusu, Brezilya'daki düzenli maç temposuna dikkat çekerek iddiaları sert şekilde reddetti.
Kanat oyuncusu, bu sezon 38 maça çıktıktan sonra Rusya'da tüm fiziksel testleri sorunsuz tamamladığını belirtti.
"Benimle birlikte buraya gelen başka bir oyuncuya da tesadüfen aynı tavrı takınan Rus kulübünün sağlık kararına kesinlikle katılmıyorum" diyen Martins, "Kariyerime her zaman olduğu gibi devam ediyorum: adanmışlıkla ve her zaman en iyi versiyonumu arayarak" ifadelerini kullandı.
Dynamo ani iptali savundu
Dynamo Moskova, her iki işlemi de iptal etme kararının gerekçesini açıklayan resmi bir açıklama yayımladı. Kulüp, transferleri sonuçlandırmama kararı alırken uzun vadeli stratejik planları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
Dynamo'nun açıklamasına göre, kulüpler arasında varılan anlaşmaların ardından transferler "bir dizi nedenden" dolayı iptal edildi.
Rus kulübü, "Brezilya kulüpleri ile Dynamo arasında oluşturulan mutabakatlar doğrultusunda Plata ve Martins, kendi takımlarına katılmak üzere Brezilya'ya dönecek" ifadeleriyle bunu doğruladı.
- Getty Images Sport
Brezilya futboluna dönüş
Her iki oyuncu da şimdi iç sezonun geri kalanında kendi takımlarına yeniden katılmak üzere Güney Amerika'ya dönecek.
Martins, Botafogo kadrosuna yeniden dahil olacak, Plata ise Flamengo'da A takım görevlerine dönmeye hazırlanıyor.
Transfer dönemiyle ilgili kriz çözüme kavuşurken Botafogo ve Flamengo, iki hücum oyuncusunu yeniden sahaya döndürmeye çalışırken Dynamo Moscow'a karşı yürüttükleri hukuki süreçlere odaklanacak.
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