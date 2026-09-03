Dynamo Moskova, sağlık kontrollerinde iki oyuncuyu da reddetmesinin ardından Botafogo forveti Matheus Martins ile Flamengo kanat oyuncusu Gonzalo Plata'nın transferlerini iptal etti. İki yıldız futbolcu hafta sonunda zaten Rusya'ya ulaşmış, ani geri dönüşten önce havalimanında kulüp atkılarıyla poz vermişti.

Martins için bozulan anlaşmanın değeri peşin 7 milyon euro artı 1 milyon euro bonus olarak belirlenmişti. Plata'nın transferinin ise Flamengo'ya peşin 60 milyon realin yanı sıra 12 milyon real tutarında olası ek ödemeler kazandırması bekleniyordu.

Bu karar Rio de Janeiro'da büyük öfkeye yol açtı; Botafogo ve Flamengo şimdi Rus kulübüne karşı yasal yollara başvuracaklarını söylüyor.