Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Serie A'nın 4. haftasında pazartesi gününün erteleme maçlarından biri olan Inter karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu: "Inter'e karşı çok iyi bir performans gerekecek. Onlar Serie A'nın en iyi takımı, yazın daha da güçlendiler, uzun yıllardır birlikte oynayan ve teknik direktörden bağımsız olarak belirgin bir oyun tarzına sahip bir grupları var. Chivu, zaten var olan oyun prensiplerini yeniden ele aldı ve takıma daha da fazla enerji kattı. Madrid'de, Real seviyesindeki bir takıma karşı Inter, maçın bazı bölümlerinde oyuna hükmetti, bu yüzden bizi neyin beklediğini ve çok şey yapmamız gerekeceğini, gerektiğinde acı çekmeyi de bilmemiz gerektiğini biliyoruz. Birkaç sakat oyuncumuz var ama biz şikâyet etmeyi sevmeyiz, bu maçtan mümkün olan en iyi verimi almaya çalışacağız. Maç 0-0'dan başlıyor ve iyi bir maç çıkarmaya çalışacağız, sonra sonucun ne olacağını göreceğiz".
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Runjaic: “Inter, Madrid’de oyuna hükmetti. Çok sayıda sakatımız var ama şikâyet etmiyoruz”
Kadrodaki oyuncular ve sakatlar hakkında: "Chakvetadze düzenli olarak takımla çalışıyor, sakatlığını atlattı ve oynamaya hazır" dedi Sportmediaset. "Yarın maçın nasıl gelişeceğini göreceğiz, farklı senaryolar öngördük ama plan ona birkaç dakika vermek. Jovanovic yeni geldi, bizimle çok fazla antrenman yapmadı, ancak ihtiyaç olursa oynamaya hazır. Zanoli ve Zaniolo, Inter'e karşı forma giyemeyecek ama Cagliari maçında olmaları konusunda iyimserim. Diğer sakatlar da her şey yolunda giderse milli ara dönüşünde geri dönecek."
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