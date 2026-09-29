Bayern Münih, Wirtz'i kadrosuna katmak için uzun süre baskı yaptı, ancak oyuncu 2025 yazında transferi reddetti ve Leverkusen'den Liverpool'a 125 milyon euro karşılığında transfer oldu. Hayal kırıklığı yaratan ilk sezonun ardından oyuncu Dünya Kupası'nda da beklenen düzeyi gösteremedi.
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Wirtz bu sezon yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Liverpool'un ilk on birinde yer aldı, ancak baskı yapma, savunma arkasına koşu ve hatlar arası pas konularında istatistiksel olarak öne çıkmasına rağmen gol atamadı ve yalnızca bir asist yaptı. Bu nedenle İngiltere'de eleştirilere maruz kaldı; performansı Bayern'e gideceğine dair söylentileri gündeme getirdi.
Rummenigge şöyle konuştu: "Bir oyuncunun attığı her adımı önceden dikkatlice düşünmesi gerekir."
Wirtz'in gelişiminden "açıkçası" şaşırdığını da ekleyen Rummenigge şu ifadeleri kullandı: "Bizde oluşan izlenim, Liverpool'a gitmesinin nedeninin o dönemki teknik direktör Arne Slot'un ona 10 numara mevkisini vaat etmesi olduğuydu; bu da Leverkusen'de oynadığı mevkinin aynısıydı. Bu, Liverpool'a katılma kararında önemli bir etkendi."
Rummenigge şu noktanın altını çizdi: "Mali açıdan söz konusu olduğunda dramatik farklar yoktu."
Slot yönetiminde Wirtz sık sık sol kanatta oynadı ya da yedek kaldı; sezonun ortalarına doğru ritmini yeniden bulup bir süre gol katkılarını artırdı, ardından bir sakatlık geçirmesinin ardından geriledi ve sezonu 49 maçta 7 gol ve 10 asist olmak üzere 17 gol katkısıyla tamamladı.
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