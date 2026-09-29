Aynı zamanda Rummenigge, transferin yakın gelecekte gündemde olmadığını da açıkça belirtti.

71 yaşındaki Rummenigge şunları söyledi: "Bir noktada başka bir şey mümkün olabilir mi? Bilmiyorum. Soru, Wirtz'in Liverpool'da mutlu olup olmadığı ve ben bunu değerlendiremem. Ben ve Uli (Hoeneß) bir süre onun babası ve annesiyle iletişim halindeydik, ardından farklı bir karar verdiler ve biz de buna saygı duyduk."

Rummenigge, Bayern Münih'in mevcut kadrosunun oyun kurucu mevkiinde başka bir oyuncuya ihtiyaç duymadığının altını çizerek şöyle konuştu: "Jamal Musiala ve Serge Gnabry'nin bu mevkide oynadığını unutmamalıyız, ayrıca Ismail Jakobs gibi başka seçenekler de var."

Ve ekledi: "Wirtz'in muhtemelen mal olacağı para karşılığında dördüncü bir oyuncuyla anlaşmaya da gerek yok."