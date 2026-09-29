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Rummenigge, Sébastien Haller'i denklemin içine katıyor: Wirtz transferiyle ilgili sürpriz açıklamalar

Transfers
Liverpool - M.City
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M.City
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Augsburg - Bayern Münih
Augsburg
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F. Wirtz
K. Rummenigge
I. Saibari
İngiltere
Almanya
Fas

Bayern Münih eski hedefine yeniden mi yöneliyor?

Bayern Münih kulübü, bir yıldan fazla süre önce Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti; ancak Karl-Heinz Rummenigge şimdi oyuncunun ikinci bir girişimle Bavyera kulübüne transfer olma ihtimali hakkında açık açık konuştu.

Alman futbolunun efsanesi ayrıca oyuncunun Liverpool ile şu anki performansı karşısında şaşırdığını da açıkladı.

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Bayern Münih denetim kurulu üyesi Rummenigge, "Münchner Abendzeitung" gazetesine verdiği ve Goal'ün aktardığı röportajda, Alman kulübünün Wirtz'i gelecekte kadrosuna katma ihtimaline kapıyı kapatmadığını söyledi.

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    Aynı zamanda Rummenigge, transferin yakın gelecekte gündemde olmadığını da açıkça belirtti.

    71 yaşındaki Rummenigge şunları söyledi: "Bir noktada başka bir şey mümkün olabilir mi? Bilmiyorum. Soru, Wirtz'in Liverpool'da mutlu olup olmadığı ve ben bunu değerlendiremem. Ben ve Uli (Hoeneß) bir süre onun babası ve annesiyle iletişim halindeydik, ardından farklı bir karar verdiler ve biz de buna saygı duyduk."

    Rummenigge, Bayern Münih'in mevcut kadrosunun oyun kurucu mevkiinde başka bir oyuncuya ihtiyaç duymadığının altını çizerek şöyle konuştu: "Jamal Musiala ve Serge Gnabry'nin bu mevkide oynadığını unutmamalıyız, ayrıca Ismail Jakobs gibi başka seçenekler de var."

    Ve ekledi: "Wirtz'in muhtemelen mal olacağı para karşılığında dördüncü bir oyuncuyla anlaşmaya da gerek yok."

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  • Bayern Münih, Wirtz'i kadrosuna katmak için uzun süre baskı yaptı, ancak oyuncu 2025 yazında transferi reddetti ve Leverkusen'den Liverpool'a 125 milyon euro karşılığında transfer oldu. Hayal kırıklığı yaratan ilk sezonun ardından oyuncu Dünya Kupası'nda da beklenen düzeyi gösteremedi.

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    Wirtz bu sezon yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Liverpool'un ilk on birinde yer aldı, ancak baskı yapma, savunma arkasına koşu ve hatlar arası pas konularında istatistiksel olarak öne çıkmasına rağmen gol atamadı ve yalnızca bir asist yaptı. Bu nedenle İngiltere'de eleştirilere maruz kaldı; performansı Bayern'e gideceğine dair söylentileri gündeme getirdi.

    Rummenigge şöyle konuştu: "Bir oyuncunun attığı her adımı önceden dikkatlice düşünmesi gerekir."

    Wirtz'in gelişiminden "açıkçası" şaşırdığını da ekleyen Rummenigge şu ifadeleri kullandı: "Bizde oluşan izlenim, Liverpool'a gitmesinin nedeninin o dönemki teknik direktör Arne Slot'un ona 10 numara mevkisini vaat etmesi olduğuydu; bu da Leverkusen'de oynadığı mevkinin aynısıydı. Bu, Liverpool'a katılma kararında önemli bir etkendi."

    Rummenigge şu noktanın altını çizdi: "Mali açıdan söz konusu olduğunda dramatik farklar yoktu."

    Slot yönetiminde Wirtz sık sık sol kanatta oynadı ya da yedek kaldı; sezonun ortalarına doğru ritmini yeniden bulup bir süre gol katkılarını artırdı, ardından bir sakatlık geçirmesinin ardından geriledi ve sezonu 49 maçta 7 gol ve 10 asist olmak üzere 17 gol katkısıyla tamamladı.

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