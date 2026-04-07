Rumen futbol efsanesi Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti
Bir ulusal simgenin vefatı
Associated Press ve Romanya kaynaklı Golazo.ro’nun haberine göre, Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesinden Salı günü Lucescu’nun vefatı doğrulandı. Tecrübeli teknik direktör, Mart ayı sonlarından beri tedavi görüyordu ve Cuma günü kalp krizi geçirmişti. Hastane, onun mirasını onurlandıran kapsamlı bir açıklama yayınladı: “Bugün, 7 Nisan 2026 Salı günü, saat 20.30 civarında, Sayın MIRCEA LUCESCU’nun vefatı ilan edildi. Mircea Lucescu, Romanya'nın en başarılı futbol antrenörleri ve oyuncularından biriydi. 1984 yılında Romanya milli takımını ilk kez Avrupa Şampiyonası'na taşıyan kişi oldu. Bütün bir nesil Romanyalılar, onu ulusal bir sembol olarak kalplerinde taşıyarak büyüdü. Tanrı rahmet eylesin!"
Rekor kıran son kampanya
Lucescu, hayatının son günlerine kadar mesleğine son derece bağlı kaldı. Ağustos 2024’te Romanya milli takımının başına geri dönen Lucescu, 28 yıllık Dünya Kupası’na katılamama serisini sona erdirmeyi hedefliyordu. Geçen ay Türkiye’ye 1-0 yenildikleri play-off maçında, 80 yaşında bir ülke milli takımını resmi bir maçta yöneten en yaşlı teknik direktör oldu. Maçın hemen ardından soyunma odasında rahatsızlanan Lucescu, görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 2010 yılında Gazeta Sporturilor'a verdiği dokunaklı bir röportajda şöyle demişti: "Saha içinde ölmek, bir teknik direktörün başına gelebilecek en güzel şeydir. Ben de saha içinde ölmek isterim. Bu, mücadelenin tam ortasında her şeyi yaşamış olduğun anlamına gelir."
Avrupa kulüplerinde üstünlük
Kırk yılı aşkın süren teknik direktörlük kariyeri boyunca 35 büyük kupa kazanan teknik adam, bu başarıyla tüm zamanların listesinde Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola’nın ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Shakhtar Donetsk, onun efsanevi 12 yıllık görev süresi boyunca sekiz Ukrayna şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası kazanmıştır. Ayrıca, Dinamo Bükreş, Rapid Bükreş, Galatasaray, Beşiktaş, Zenit ve Dinamo Kiev de onun yönetiminde ulusal şampiyonluklar kazandı. Yedi farklı kulüpte kupa kazanan tek teknik direktör olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Takımları her zaman çekici ve hücumcu bir futbol felsefesi sergilemiş, bu da onu farklı futbol kültürlerine uyum sağlayabilen parlak bir taktikçi olarak konumlandırmıştır.
Seçkin bir spor kariyeri
Saha kenarında büyük izler bırakmadan önce, esas olarak kanat oyuncusu olarak parlak bir futbol kariyeri yaşadı. Dinamo Bükreş, onun sahadaki katkılarıyla yedi lig şampiyonluğu kazandı. Uluslararası alanda ise Romanya milli takımında 64 kez forma giydi ve özellikle 1970 Dünya Kupası'nda takımın kaptanlığını yaptı; bu turnuvada İngiltere ve Brezilya gibi efsanevi rakiplerle karşılaştılar. Oyunculuk günlerinden rekor kıran teknik direktörlük başarılarına kadar, futbola olan sarsılmaz tutkusu, Romanya ve ötesinde nesiller boyu sürecek bir miras bırakmasını garanti ediyor.