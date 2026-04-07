Rumen futbol efsanesi Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti

Kırk yılı aşkın süren teknik direktörlük kariyeri boyunca 35 büyük kupa kazanan teknik adam, bu başarıyla tüm zamanların listesinde Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola’nın ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Shakhtar Donetsk, onun efsanevi 12 yıllık görev süresi boyunca sekiz Ukrayna şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası kazanmıştır. Ayrıca, Dinamo Bükreş, Rapid Bükreş, Galatasaray, Beşiktaş, Zenit ve Dinamo Kiev de onun yönetiminde ulusal şampiyonluklar kazandı. Yedi farklı kulüpte kupa kazanan tek teknik direktör olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Takımları her zaman çekici ve hücumcu bir futbol felsefesi sergilemiş, bu da onu farklı futbol kültürlerine uyum sağlayabilen parlak bir taktikçi olarak konumlandırmıştır.