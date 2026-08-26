Ruh sağlığı ve kapsayıcılıktan sosyal sorumluluğa: Greta Bodino, GOAL’e saha dışında da iddialı bir Juventus’u anlattı

"Bunlardan çok var. Bizim için her şey, her zaman şeffaf ve adil olmaya çalıştığımız işe alım süreçlerinden başlıyor. Bizi takip edenler, pozisyonların giderek daha sık dışarıya açık şekilde yayımlandığını görmüştür; bu da bizi çok gururlandıran bir şey", diye açıklıyor Greta Bodino.

"Bir kişi seçildiğinde, her şeyin başlangıcı onboarding programımız oluyor. Bu, Juventus’a katılan her kişinin ilk haftalardaki yolculuğunu kapsayan detaylı bir program: toplantılar, tanınacak tesisler, etkileşim kuracağı kişiler ve nereye geldiğini anlaması için gereken her şey. Çok gurur duyduğumuz bir diğer konu da, şirketimizdeki yeteneklere adanmış Talent Management Program. Yaklaşık her iki yılda bir seçiliyorlar ve nitelikler ile gelişim alanlarına yönelik değerlendirmeler, koçluk süreçleri ve yine kişilerin kendilerinin seçtiği eğitim programlarını içeren özel bir programa katılıyorlar. Şirket, yol haritasını dayatmıyor: Her yetenek, hangi alanda eğitim almak istediğine kendisi karar veriyor. Program daha sonra bir mentorluk süreciyle tamamlanıyor ve bu durumda da bunu kiminle yapacağını yine yetenek seçiyor", diye ekliyor.

"Ardından tüm çalışanlar için yapay zeka üzerine eğitim programları da hayata geçirdik. Buradaki fikir, AI’ın mümkün olan yerlerde katkı sağlayarak ve bize yardımcı olabileceği işlerden zaman ile alan açarak iyi oluşa katkıda bulunabilmesi. Ayrıca sağlık departmanımızın desteğiyle, örneğin kadın sağlığı, cilt, beslenme ve uykuya adanmış, Health Talks adını verdiğimiz programlar da yürütüyoruz. Daha önce Team Strength’ten söz ettik. Bunun yanında, online bir platform üzerinden herkesin erişimine açık dil öğrenimi de var: herkes hangi dili çalışacağını, ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini seçebiliyor. Son olarak, öğle arası spor programı var: yoga, pilates, functional training ve spor salonu".