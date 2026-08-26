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Greta Bodino Juventus GOALGOAL

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Ruh sağlığı ve kapsayıcılıktan sosyal sorumluluğa: Greta Bodino, GOAL’e saha dışında da iddialı bir Juventus’u anlattı

Juventus
Serie A

Juventus’un İnsan, Kültür ve ESG Direktörü, GOAL’a kendisini anlattı; saha dışındaki, sahaya kıyasla daha az görünür ama aynı zamanda çok iddialı projelerden söz etti.

Juventus'un İnsan, Kültür ve ESG Direktörü Greta Bodino, adeta bir fikir fabrikası.

Yıllar içinde bu fikirler, refah, ruh sağlığı, kapsayıcılık ve sosyal sorumluluk gibi konularda Juventus'un öncü rol üstlenmesini sağlayan başarılı projelere dönüştü.

People First stratejisinden Stories of Strength'e, oradan da Positive Impact Hub'a uzanan bu yolda, onunla Juventus'un sahadakine kıyasla daha az görünür ama en az onun kadar iddialı yüzünü konuştuk.

  • People First kavramından başlayalım; kulübün çok önem verdiği iki kelime.

    “People First, yani Environmental, Social and Governance’tan oluşan ESG stratejimizin temel taşlarından biri. Özellikle de ‘S’ye, yani sosyal boyuta odaklandığımızda, People First; çalışanlarımız için sosyal açıdan yaptığımız, düşündüğümüz, istediğimiz ve hayata geçirdiğimiz her şeyi yöneten politika. Üç sezon önce ESG bölümünü de sorumluluğum altına almam istendiğinde, bu teklifi memnuniyetle kabul ettim”, diye açıkladı Greta Bodino.

    “İnsan kaynaklarının ruhunu, yani insanlara gösterilen özeni, onların refahını ve iyi oluşunu; hem çalışanlarımıza hem de dışarıya teşvik ettiğimiz değerlere ve davranışlara adanmış daha ESG odaklı bir yaklaşımla bir araya getirmeyi başardık. Bu iki yönü birleştirmek bizim için çok güzel ve çok önemliydi. Bu konuya tutkuyla bağlıyım, çünkü People First aynı zamanda çalışanlarımızın motivasyonunu, iradesini ve enerjisini yalnızca içe dönük değil, dışa dönük bir anlatı için kullanmak anlamına geliyor. Bu da her şeyi biraz daha gerçek kılıyor.”

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  • Özellikle Stories of Strength üzerinde durmak isterim. Özellikle Pietro’nun hikâyesine bakınca duygulanmamak bence imkânsız. Juventus’un dünyadaki birçok insan için hayatta bir referans noktası olduğu anlaşılıyor. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

    "Bunu düşündüğümde hâlâ tüylerim diken diken oluyor. Bu bir olaydı, belki de ben buraya geldiğimden beri yaptığımız en güzel şeylerden biriydi. Senin için de özel bir şey olmasına sevindim. Stories of Strength 2023’te doğdu. Merkezindeki fikir, ne yazık ki sporda ve özellikle futbolda hâlâ varlığını sürdüren ruh sağlığına ilişkin damgalamayı yıkmak. Bu yolculuk ilk sezonda, sporcularımız, kadın sporcularımız ve teknik ekibimizin üyeleriyle hazırlanan bir podcast ile başladı. Ardından yıllar içinde gelişti ve bu yıl üç taraftarın hikâyesinin anlatılmasıyla zirveye ulaştı. Buna paralel olarak çalışanlarımızın zihinsel esenliğiyle ilgili bir program da geliştirdik ve bunu kurum içinde yeniden hayata geçirdik".

  • Belgeselle bağlantılı olarak, Team Strength ne anlama geliyor?

    "Team Strength, güçlendirme ve zihinsel dayanıklılık kavramlarını çağrıştırıyor. Amaç, insanlara ruh sağlıklarıyla, kendileriyle ve kendi iyi oluşlarıyla ilgilenmeleri için yeni araçlar sunmak."

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  • Londra’da alınan Sustainable Game Award nedeniyle ne kadar gurur duyuyorsunuz? Strateji neydi?

    "Ödül ofisimde duruyor ve büyük bir gurur var; bu, ödülün kendisinden çok, uluslararası düzeyde ödüllendirilmiş olsak da, temsil ettiği şeyle ilgili", dedi.

    "Biz istemeden seçildik ve özel başvurular yapmadan ödüllendirildik. Bizi seçen onlardı. Manchester City, Barcelona ve diğer oluşumlar gibi başka önemli kulüpler ve organizasyonlar da vardı. Gurur büyük çünkü bu ödül, uzun yıllardır sürdürdüğümüz yolu temsil ediyor: İç taraftaki ruhu, insanlarımızdan gelen çok güçlü itici gücü, taraftarlarımıza sunduğumuz dış süreçlerle ve programlamaya ve hayata geçirmeye çalıştığımız her şeyle birleştiren bir yol".

  • Positive Impact Hub konusuna geçelim.

    "Positive Impact Hub, gönüllü olarak şirketin sosyal sorumluluk girişimlerine katılmak isteyen çalışanlardan oluşan bir gönüllüler komitesidir. Buradaki önemli nokta, onlara benim, ekibimin ya da şirketin yön vermemesi. Bu komitede bir araya gelen ve belki de bizim aklımıza gelmeyecek girişimleri hayata geçirenler bizzat onlar. Bu, sahip olduğumuz pek çok araçtan biri, ancak şirket tarafından dayatılan bir yönlendirmeden doğmuyor: Gönüllü olarak katılmayı seçen şirket çalışanlarından doğuyor".

  • Şirketin bağlılık ve refah açısından gelişim yolları nelerdir?

    "Bunlardan çok var. Bizim için her şey, her zaman şeffaf ve adil olmaya çalıştığımız işe alım süreçlerinden başlıyor. Bizi takip edenler, pozisyonların giderek daha sık dışarıya açık şekilde yayımlandığını görmüştür; bu da bizi çok gururlandıran bir şey", diye açıklıyor Greta Bodino.

    "Bir kişi seçildiğinde, her şeyin başlangıcı onboarding programımız oluyor. Bu, Juventus’a katılan her kişinin ilk haftalardaki yolculuğunu kapsayan detaylı bir program: toplantılar, tanınacak tesisler, etkileşim kuracağı kişiler ve nereye geldiğini anlaması için gereken her şey. Çok gurur duyduğumuz bir diğer konu da, şirketimizdeki yeteneklere adanmış Talent Management Program. Yaklaşık her iki yılda bir seçiliyorlar ve nitelikler ile gelişim alanlarına yönelik değerlendirmeler, koçluk süreçleri ve yine kişilerin kendilerinin seçtiği eğitim programlarını içeren özel bir programa katılıyorlar. Şirket, yol haritasını dayatmıyor: Her yetenek, hangi alanda eğitim almak istediğine kendisi karar veriyor. Program daha sonra bir mentorluk süreciyle tamamlanıyor ve bu durumda da bunu kiminle yapacağını yine yetenek seçiyor", diye ekliyor.

    "Ardından tüm çalışanlar için yapay zeka üzerine eğitim programları da hayata geçirdik. Buradaki fikir, AI’ın mümkün olan yerlerde katkı sağlayarak ve bize yardımcı olabileceği işlerden zaman ile alan açarak iyi oluşa katkıda bulunabilmesi. Ayrıca sağlık departmanımızın desteğiyle, örneğin kadın sağlığı, cilt, beslenme ve uykuya adanmış, Health Talks adını verdiğimiz programlar da yürütüyoruz. Daha önce Team Strength’ten söz ettik. Bunun yanında, online bir platform üzerinden herkesin erişimine açık dil öğrenimi de var: herkes hangi dili çalışacağını, ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini seçebiliyor. Son olarak, öğle arası spor programı var: yoga, pilates, functional training ve spor salonu".

  • Hepimiz altyapının sizin için, sadece saha düzeyinde değil, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuyla bağlantılı projeler nelerdir?

    "Bu konu bizim için çok önemli. Hatta bunun ruhumuz olduğunu söyleyebilirim; hem kadın altyapımız hem de erkek altyapımız için. Bu yıl J-Studium programı kapsamında bazı buluşmaları yeniden düzenledik. Bu, birkaç yıl önce seleflerimiz ve daha önce altyapıyı yönetenler tarafından başlatılan harika bir girişimdi. Bunlar arasında bir konuşma yapmak üzere gelen Federica Brignone da vardı ve bugün bile o anı büyük bir memnuniyetle hatırlıyorum. Altyapıyla birlikte sürdürdüğümüz ikinci bir çalışma da cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili. Geçen mayısta Cecchettin Vakfı'ndan Gino Cecchettin de vardı; altyapılarımızın tüm personeliyle iki buluşma gerçekleştirdi. Gerçekten çok dokunaklıydı".

  • Peki ya piyasaya sürdüğünüz Kyan uygulaması?

    "Kyan uygulaması, Team Strength yolculuğumuzun, yani çalışanlarımızın ruh sağlığıyla bağlantılı sürecimizin doğal bir parçası olarak konumlanıyor. Uygulamayı, üç taraftarla ilgili belgesel etkinliği vesilesiyle hayata geçirdik. Bu, benim biraz daha fazla bir yıl önce Zürih'te kurumsal iyi yaşam konulu bir etkinlikte keşfettiğim bir uygulama. Öncelikle insanların bir değerlendirme yapmasına olanak tanıyor; böylece iş, stres, uyku ve iyi oluşun diğer bazı ana alanları açısından nasıl durumda olduklarını anlayabiliyorlar. Bu değerlendirmenin ardından uygulama öneriler, kısa eğitim içerikleri ve yeni günlük testler sunuyor. Çok hoşumuza giden bir özellik de psikologlar veya koçlarla bire bir seans rezervasyonu yapma imkanı. Böylece Juventus'ta çalışan her kişi bireysel bir psikolojik destek sürecine girme imkanına sahip. Bu, sporcularımıza zaten sunulan bir şeydi, ancak bugüne kadar çalışanlarımıza henüz sunulmuyordu. Artık sunuluyor".

  • Spoiler zamanı: Gelecek planlarına dair bize önceden söyleyebileceğin bir şey var mı?

    "Ayrıntısına giremem. Ama senin ve ekibinin (BN ve GOAL'e gönderme, editör notu) yaptıklarımızla da ilgilenmesi çok güzel, bunu söyleyebilirim. Ben her zaman dünyanın en güzel işine sahip olduğumu söylüyorum ve insanların bizden istediği her şeyi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bence bu işi iyi yapmak için her şeyden önce dinlemeyi bilmek gerekiyor. Bu yıllarda yapmaya çalıştığımız da buydu. Bu sohbette pek çok şey anlattık ama bunlar, dinlemenin, gücün ve bu girişimleri sürdürme iradesinin bir sonucundan başka bir şey değil. Buna çok inanıyoruz ve devam edeceğiz", ifadelerini kullandı Greta Bodino.

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