Matteo Ruggeri'nin menajeri Manuel Montipò, Atletico Madrid'de forma giyen 2002 doğumlu kanat oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Transfer piyasası açık ve her şey olabilir, çünkü teklifler eksik değil. Hem İtalya'dan hem de yurt dışından teklifler alıyor, ancak şu anda somut bir gelişme yok. Şu anda Atletico'da ilk 11'de oynuyor. Juve mi? O bir üst düzey kulüpte ve diğer tüm üst düzey kulüpler de güçlü oyuncuları takip ediyor. Dolayısıyla bir ilgi olabilir, bilmiyorum, ama olabilir."