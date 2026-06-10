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Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ruggeri'nin menajeri: "Juventus mu? Tüm büyük kulüpler güçlü oyuncuları takip ediyor"

Juventus
Transfers
Atletico Madrid
M. Ruggeri

Eski Atalanta oyuncusu, şu anda Atlético Madrid'in ilk onbirinde yer alan bek oyuncusunun menajeri konuştu

Matteo Ruggeri'nin menajeri Manuel Montipò, Atletico Madrid'de forma giyen 2002 doğumlu kanat oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Transfer piyasası açık ve her şey olabilir, çünkü teklifler eksik değil. Hem İtalya'dan hem de yurt dışından teklifler alıyor, ancak şu anda somut bir gelişme yok. Şu anda Atletico'da ilk 11'de oynuyor. Juve mi? O bir üst düzey kulüpte ve diğer tüm üst düzey kulüpler de güçlü oyuncuları takip ediyor. Dolayısıyla bir ilgi olabilir, bilmiyorum, ama olabilir."

  • gianlucadimarzio.com sitesinin aktardığına göre, menajer Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atlético Madrid'de bu kanat oyuncusunun performansına değindi: "Ruggeri bu yıl Atlético Madrid formasıyla 48 maça çıktı ve 7 asist yaptı. Neredeyse tüm maçlara ilk 11'de başladı; kulüp oyuncudan çok memnun ve onu kadroda tutmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bugün Atlético Madrid'in ilk 11'inde yer alıyor."


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