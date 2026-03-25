Sezonun bu aşamasında kulüpler yaz transfer dönemi için hedeflerini belirlemeye başlıyor, stratejilerini planlıyor ve listelerine ekledikleri oyuncular hakkında bilgi toplamaya başlayarak rakiplerinden bir adım önde olmak amacıyla zemin hazırlıyor. Bu oyuncular düşük maliyetli veya hatta bedelsiz transfer edilebiliyorsa daha da iyi: Şu anda Antonio Rüdiger'i transfer etmek isteyenler herhangi bir transfer ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Alman savunma oyuncusunun Real Madrid ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve şu anda sözleşmenin yenileneceğine dair herhangi bir işaret yok; durum böyle kalırsa, şimdiden 2026/27 sezonu için yeni bir kulüple bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilir.
Çeviri:
Rüdiger'in Real Madrid'de kazandığı para: maaşı, sözleşmesinin süresi ve Juventus ile ilgili söylentiler
RUDIGER'İN REAL MADRID'E TRANSFERİ
1993 doğumlu (33 yaşını yeni doldurmuş) stoperle adı anılan kulüpler arasında, sezon sonunda ayrılabilecek bazı oyuncular nedeniyle savunma hattını gözden geçiren Juventus da bulunuyor. Bianconeri, Rüdiger için gerçekten harekete geçerse, büyük rekabete dikkat etmek zorunda kalacak çünkü onun gibi uluslararası bir profilin bedelsiz transferi birçok kulübün ilgisini çekiyor ve oyuncu ile çevresinin ekonomik açıdan ne gibi talepleri olacağını anlamak gerekecek: Şu anda oyuncunun Madrid'deki maaşı yaklaşık 9-10 milyon artı primler; ayrıca menajerine de komisyon ödenmesi gerekecek (ve bu durumda olduğu gibi oyuncuların transfer bedeli belirlenmemişse, komisyonlar her zaman daha yüksek olur).
JUVENTUS'UN TRANSFERLERİ
Şu anda Juventus'ta en yüksek maaşı alan futbolcu, 12 milyon avro maaş alan Dusan Vlahovic'tir: Onun da sözleşmesi sona ermek üzere; sözleşme uzatılması ihtimali dışlanamaz, ancak Juve bu olasılığa ancak mevcut rakamların altında bir ücretle açık. Sırp forvetin ardından, Bianconeri'nin en yüksek maaşlı oyuncuları arasında ikinci sırada Jonathan David yer alıyor: yaz aylarında bedelsiz transferle gelen eski Lille oyuncusu Kanadalı, sezon başına 6 milyon euro net maaş alıyor (sözleşmesi 2030'a kadar) ve bu rakam, Real Madrid'de Rüdiger'in kazandığının yaklaşık yarısı. Alman oyuncuyu Serie A'da yeniden görmek imkansız değil, çünkü transfer piyasasında her şey olabilir; ancak Juve için bu, özellikle ekonomik açıdan karmaşık bir operasyon olurdu.