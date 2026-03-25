Rüdiger'in Real Madrid'de kazandığı para: maaşı, sözleşmesinin süresi ve Juventus ile ilgili söylentiler

Sezonun bu aşamasında kulüpler yaz transfer dönemi için hedeflerini belirlemeye başlıyor, stratejilerini planlıyor ve listelerine ekledikleri oyuncular hakkında bilgi toplamaya başlayarak rakiplerinden bir adım önde olmak amacıyla zemin hazırlıyor. Bu oyuncular düşük maliyetli veya hatta bedelsiz transfer edilebiliyorsa daha da iyi: Şu anda Antonio Rüdiger'i transfer etmek isteyenler herhangi bir transfer ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Alman savunma oyuncusunun Real Madrid ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve şu anda sözleşmenin yenileneceğine dair herhangi bir işaret yok; durum böyle kalırsa, şimdiden 2026/27 sezonu için yeni bir kulüple bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilir.



