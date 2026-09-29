Voller, toplu çağrının yalnızca yeni teknik ekibin geçiş dönemini daha rahat atlatması için tasarlanmış tek seferlik bir önlem olduğunu vurguladı. Bild am Sonntag'a konuşan Voller, "Asıl önemli olan kasım ayı, o zaman Jurgen'in daraltılmış kadrosunu göreceğiz. Artık 44 oyuncu davet edilmeyecek" dedi.

Ayrıca mevcut grubun da "kesinleşmiş olmadığını" vurgulayan Voller, Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier ve Leroy Sane gibi göz ardı edilen oyunculara da cesaret verdi.