Getty Images Sport
Çeviri:
Rudi Voller, Jurgen Klopp'un kasım ayında 44 kişilik Almanya kadrosunu kaldırıp daha dar bir grupla yola devam edeceğini doğruladı
Direktör, daraltılmış kadro planlarını doğruladı
Spor direktörü Voller, Klopp'un şişkin 44 kişilik kadrosunu kasım ayında daha derli toplu bir gruba indireceğini doğruladı. Yeni teknik direktör, ilk deney olarak havuzu dört Uluslar Ligi maçına yayılmış iki ayrı kadroya böldüğünü kabul etti. Klopp, Almanya'nın yetenek havuzunu nihai çekirdek yapılanmasına karar vermeden önce kapsamlı şekilde değerlendirmek için bu geçici önlemi aldı.
- Sven Simon
Seçme aşaması, kasımdaki sadeleştirmenin öncesinde geliyor
Voller, toplu çağrının yalnızca yeni teknik ekibin geçiş dönemini daha rahat atlatması için tasarlanmış tek seferlik bir önlem olduğunu vurguladı. Bild am Sonntag'a konuşan Voller, "Asıl önemli olan kasım ayı, o zaman Jurgen'in daraltılmış kadrosunu göreceğiz. Artık 44 oyuncu davet edilmeyecek" dedi.
Ayrıca mevcut grubun da "kesinleşmiş olmadığını" vurgulayan Voller, Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier ve Leroy Sane gibi göz ardı edilen oyunculara da cesaret verdi.
Seçim süreci kişisel sorumluluk gerektiriyor
Milli takım yönetimi, ilk kadroya alınmayan tecrübeli oyunculara özel muamele yapmayı ya da doğrudan açıklama sunmayı reddetti. Voller, "Profesyonel futbolda durum böyle. Bazen seçilmezsiniz ve bununla başa çıkıp kendinizi kanıtlamanız gerekir" dedi.
Yunanistan karşısında sahasında alınan şok yenilginin ardından artan eleştirilere rağmen, Klopp, ilk 24 kişilik grup ile daha sonraki 20 kişilik kadro arasındaki radikal rotasyon planına tam destek vermeyi sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Kritik maçlar, sürpriz şampiyonluk adaylarını test ediyor
Almanya, yaklaşan Uluslar Ligi fikstüründe Yunanistan'a gitmeden önce Sırbistan'ı ağırlarken hemen yanıt vermek zorunda. Klopp yönetiminde görülen erken dönem istikrarsızlık, kadro daraltmaları yürürlüğe girmeden önce oturmuş bir çekirdek oluşturmayı artık acil bir öncelik haline getiriyor. Kalan bu maçlar, kadro sınırındaki isimlerin Almanya Milli Takımı için değerlerini kanıtlaması adına son bir seçme niteliği taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun