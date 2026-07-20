Rudi Garcia artık Belçika milli takımının teknik direktörü değil: "Son 18 aydır sürdürdüğümüz mükemmel serüveni sonlandırmaya karar verdik. İspanya'ya gol atan tek takım bizdik."

“Federasyonla yaptığımız görüşmenin ardından, son 18 aydır sürdürdüğümüz bu mükemmel serüvene devam etmeme kararı aldık. Belçika’yı Nations League A Ligi’nde ve dünyanın en iyi sekiz takımı arasında bırakıyorum. Sadece yeni dünya şampiyonu İspanya – ki sekiz maçta onlara gol atabilen tek takım bizdik – bu en prestijli turnuvada daha ileriye gitmemize engel oldu. Bu muhteşem futbolcu grubuna, sportif direktör Vincent Mannaert’e ve Dünya Kupası boyunca, Avrupa’da gece yarısı olsa bile bize destek veren tüm taraftarlara teşekkür etmek isterim,” diye yazıyor Rudi Garcia’nın yayınladığı mesajda.