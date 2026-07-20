Rudi Garcia artık Belçika milli takımının teknik direktörü değil. 24 Ocak 2025’te başlayan ve bu Dünya Kupası’nda Kırmızı Şeytanlar’ın başında geçirdiği dönem sona eren Fransız teknik direktör – geçmişte İtalya liginde Roma ve Napoli takımlarında görev yapmış olan – görevinden ayrılmaya karar verdi ve Dünya Kupası’nın bitiminde sona erecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile uzatmamayı tercih etti. Garcia, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla bu kararını duyurdu; mesajda Belçika Futbol Federasyonu’na teşekkür etti ve kararının nedenlerini açıkladı.
Çeviri:
Rudi Garcia artık Belçika milli takımının teknik direktörü değil: "Son 18 aydır sürdürdüğümüz mükemmel serüveni sonlandırmaya karar verdik. İspanya'ya gol atan tek takım bizdik."
MESAJ
“Federasyonla yaptığımız görüşmenin ardından, son 18 aydır sürdürdüğümüz bu mükemmel serüvene devam etmeme kararı aldık. Belçika’yı Nations League A Ligi’nde ve dünyanın en iyi sekiz takımı arasında bırakıyorum. Sadece yeni dünya şampiyonu İspanya – ki sekiz maçta onlara gol atabilen tek takım bizdik – bu en prestijli turnuvada daha ileriye gitmemize engel oldu. Bu muhteşem futbolcu grubuna, sportif direktör Vincent Mannaert’e ve Dünya Kupası boyunca, Avrupa’da gece yarısı olsa bile bize destek veren tüm taraftarlara teşekkür etmek isterim,” diye yazıyor Rudi Garcia’nın yayınladığı mesajda.
GARCIA’NIN BİLANÇOSU
“Artık bir milli takımda ya da bir kulüpte yeni ve iddialı zorlukların üstesinden gelmeye hazırım. Benim de başlatma şerefine nail olduğum farklı bir futbolcu nesliyle yenilenme sürecini sürdürmesi için Belçika’ya başarılar diliyorum,” diye ekledi Rudi Garcia veda konuşmasında. Belçika milli takımının başında 20 maça çıkan Fransız teknik direktör, bu maçlarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydetti; Lukaku ve takım arkadaşlarını son Dünya Kupası elemelerine taşıdı; ancak takım, çeyrek finalde İspanya’ya karşı maçın son dakikalarında elenmişti.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun