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Ruben Dias, Portekiz’in Dünya Kupası “hayali”nin arkasında kenetlendiği bir ortamda, Cristiano Ronaldo’ya yönelik eleştirilerin “yeni bir şey olmadığını” söyledi
Açılışta yaşanan çıkmaz, mercek altına alınmasına yol açtı
Selecao, Kansas City’de DR Kongo ile 1-1 berabere kalarak K Grubu’ndaki mücadelesine hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Joao Neves’in kafa vuruşuyla favori gösterilen takımın erken öne geçmesine rağmen, Avrupa devi etkili bir hücum sergilemedi ve ilk yarı bitmeden Yoane Wissa’nın beraberlik golüne engel olamadı. Bu sonuç, taraftarlar ve eski oyuncular arasında hemen geniş çaplı eleştirilere yol açtı; maç sonrası duyulan hayal kırıklığının büyük kısmı, verimsiz bir hücum performansı sergileyen 41 yaşındaki kaptana yöneldi.
- AFP
Defender, dışarıdan gelen gürültüyü engelliyor
Bir sonraki maç öncesinde konuşan Dias, takımın performansı ve takımın sembolü haline gelen forvet oyuncusu etrafında dönen medya tepkilerine sakin bir şekilde değindi. Şöyle konuştu: “Eleştiriler tek bir oyuncuya yönelik değil. Cris en çok dikkat çeken isim, ancak böyle bir dönemde herkes mercek altına alınıyor. Bence olağan dışı bir durum söz konusu değil; ben buraya geldiğimden beri durum böyleydi, böyle de devam edecek, yani yeni bir şey değil.”
Sosyal medya platformlarında dolaşan dış görüşler hakkında daha fazla soru sorulduğunda ise şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, tüm bu spekülasyonlar... önemsiz şeyler. Hepimiz bir hayalin etrafında birleşmiş durumdayız ve aklım o konulara kaymıyor. Sosyal medyada bu tür şeyler görünüyor, ancak biz bunlara dikkat etmiyoruz ve bunun ele almam gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum.”
Takım, taktiksel çöküşe tepki gösteriyor
Deneyimli forvet, bir Dünya Kupası maçına ilk onbirde başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihi bir ilke imza attı; ancak turnuvadaki on maçlık gol suskunluğunu da sürdürdü. Afrika ülkesinin maça yeniden ortak olmasını sağlayan taktik hataları değerlendiren takım, oyun yoğunluğunda bir düşüş olduğunu kabul etti.
Dias şöyle açıkladı: “Şu anda maçı yorumlayan ve neyin yanlış gittiğine dair sonuçlar çıkaran o kadar çok analist var ki, bazı yayınlarda insanlar neyin pek iyi gitmediğini çoktan fark etmiş durumda.
"Erken bir gol attık ve maça iyi başladık; o anda o enerjiyi hissedebiliyordunuz, ancak sonunda gevşeyip disiplinimizi kaybettik. Bu da verimliliğimizi düşürdü, rakibe gerektiği gibi korku salamadık ve maç tuhaf bir dinamik kazandı.
"Sonuçta disiplinimizi kaybettik ve bunun farkındayız. Bundan sonra sadece olumlu şeyler görüyorum."
Halkın tepkisinin giderek artan boyutuna ilişkin olarak şu sonuca vardı: “Söylenenlerin çoğunu görmedim. Büyük eleştiriler görmedim, ancak sonuçlar pek olumlu olmadığında eleştirilerin üç katına çıkması doğaldır.
"Ancak bu, güvenimizi sarsmıyor. Zorluklar ne kadar erken gelirse o kadar iyi; büyümeye devam etme yeteneğine sahip olmalıyız ve mükemmel senaryolar beklemiyorum. En önemli şey, ayaklarımızı yere sağlam basmaya devam etmektir."
- Getty Images Sport
Houston’da acil müdahale gerekiyor
Roberto Martinez’in yıldızlarla dolu takımı, Salı günü turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan ile oynayacakları hayati maç öncesinde savunma disiplinini bir an önce yeniden tesis etmelidir. Yaklaşan bu karşılaşma, eleştirilerin hedefindeki takımın K Grubu’ndaki mücadelesine ivme kazandırmaya çalışırken karakterini hemen sınayacağı bir fırsat niteliğinde.
Güney Amerika'nın güçlü takımı Kolombiya ile oynayacakları grup aşamasının son maçı öncesinde, eleme hedeflerini canlı tutmak için üç puanı almak hayati önem taşıyor.