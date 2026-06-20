Ruben Dias, Portekiz’in Dünya Kupası “hayali”nin arkasında kenetlendiği bir ortamda, Cristiano Ronaldo’ya yönelik eleştirilerin “yeni bir şey olmadığını” söyledi

Deneyimli forvet, bir Dünya Kupası maçına ilk onbirde başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihi bir ilke imza attı; ancak turnuvadaki on maçlık gol suskunluğunu da sürdürdü. Afrika ülkesinin maça yeniden ortak olmasını sağlayan taktik hataları değerlendiren takım, oyun yoğunluğunda bir düşüş olduğunu kabul etti.

Dias şöyle açıkladı: “Şu anda maçı yorumlayan ve neyin yanlış gittiğine dair sonuçlar çıkaran o kadar çok analist var ki, bazı yayınlarda insanlar neyin pek iyi gitmediğini çoktan fark etmiş durumda.

"Erken bir gol attık ve maça iyi başladık; o anda o enerjiyi hissedebiliyordunuz, ancak sonunda gevşeyip disiplinimizi kaybettik. Bu da verimliliğimizi düşürdü, rakibe gerektiği gibi korku salamadık ve maç tuhaf bir dinamik kazandı.

"Sonuçta disiplinimizi kaybettik ve bunun farkındayız. Bundan sonra sadece olumlu şeyler görüyorum."

Halkın tepkisinin giderek artan boyutuna ilişkin olarak şu sonuca vardı: “Söylenenlerin çoğunu görmedim. Büyük eleştiriler görmedim, ancak sonuçlar pek olumlu olmadığında eleştirilerin üç katına çıkması doğaldır.

"Ancak bu, güvenimizi sarsmıyor. Zorluklar ne kadar erken gelirse o kadar iyi; büyümeye devam etme yeteneğine sahip olmalıyız ve mükemmel senaryolar beklemiyorum. En önemli şey, ayaklarımızı yere sağlam basmaya devam etmektir."



