Çeviri:
Ruben Dias, Maya Jama ile ayrıldığını doğruladı; Man City yıldızı, 85 yaşındaki dedesinin sorgusunun ardından Love Island sunucusunu aldatmadığını vurgulayan sert bir açıklama yayınladı
Dias ayrılık konusuna değindi ve söylentileri yalanladı
Dias, Jama ile artık birlikte olmadıklarını kamuoyuna açıkladı. Manchester City'nin savunma oyuncusu, ilişkilerinin sona ermesiyle ilgili haftalarca süren spekülasyonların ardından sessizliğini bozdu. Portekiz milli takım oyuncusu, ayrılıkta aldatmanın herhangi bir rol oynadığına dair iddiaları Instagram üzerinden yalanladı.
Dias iddialara yanıt verdi
Söylentilerin, kişisel hayatına ve ailesine de yansımaya başlamasının ardından artık görmezden gelinemez hale geldiğini söyledi. Defans oyuncusu, sürekli çıkan haberler ve internetteki dedikoduların, yaşlı akrabalarının bile bu iddialara maruz kalacağı bir noktaya geldiğini ve bunun da kendisini kamuoyuna açıklama yapmaya ittiğini açıkladı.
Dias, Instagram'da şöyle yazdı: "85 yaşındaki dedem, haberlerde defalarca gördüğü için kız arkadaşımı aldattığımı soruyorsa, kabul edilebilir olan ve olmayan şeylerin sınırını burada çiziyorum. Maya ve benim ilişkimiz her zaman karşılıklı saygı üzerine kurulmuştur. Bu konuda hiçbir sınır aşılmamıştır.
"Yeterince sık söylenen bir yalan, gerçekmiş gibi hissedilmeye başlayabilir ve bu nedenle size aldatmadığımı, bunu yapma niyetim veya isteğim de olmadığını söylüyorum. Maya'nın dünyadaki tüm saygıyı hak ettiğine inanıyorum.
"Ayrılma nedenlerimiz özel ve bize ait bir konudur ve ikimiz de bu durumu çok olgun bir şekilde ele aldık. Kişisel hayatım sadece beni ilgilendirdiği için bu konularda her zaman sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak insanlara yalan söylemenin ve sadece tıklanma sayısı artırmak için birinin tam tersi bir imajını çizmenin yanlış olduğuna da inanıyorum. Bana saygı gösterin, Maya'ya saygı gösterin ve bir ilişkinin sona ermesi için her zaman birinin diğerine ihanet etmesi gerekmediğini anlayın."
Dias'tan nadir bir kamuoyu açıklaması
Dias, özel hayatını genellikle kamuoyunun gözünden uzak tutmuş olduğu için, yaptığı açıklama alışılmadık bir kamuoyu tepkisi olarak değerlendirildi. Çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silmesinin ardından, Mayıs ortasında çiftin geleceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. İddiaya göre ilişkileri, Kasım 2024’te Manchester’da düzenlenen MTV EMA ödül töreninde tanışmalarının ardından başlamış ve Nisan 2025’te ilişkilerini resmen doğrulamışlardı.
Dikkatler yeniden futbola yöneliyor
Konu artık kamuoyuna açıklandığından, Dias kariyerine yeniden odaklanmaya çalışacaktır. Defans oyuncusu, Man City kadrosunda önemli bir figür olmaya devam ediyor ve geçen yıl sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Dias şu anda 2026 Dünya Kupası için Portekiz milli takımındaki görevlerine odaklanmış durumda. Portekiz, DR Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte K Grubu'nda yer alıyor. Ancak bundan önce Selecao, 6 Haziran'da Şili ve 10 Haziran'da Nijerya ile iki hazırlık maçı oynayacak.