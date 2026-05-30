Ruben Dias, Maya Jama ile ayrıldığını doğruladı; Man City yıldızı, 85 yaşındaki dedesinin sorgusunun ardından Love Island sunucusunu aldatmadığını vurgulayan sert bir açıklama yayınladı

Söylentilerin, kişisel hayatına ve ailesine de yansımaya başlamasının ardından artık görmezden gelinemez hale geldiğini söyledi. Defans oyuncusu, sürekli çıkan haberler ve internetteki dedikoduların, yaşlı akrabalarının bile bu iddialara maruz kalacağı bir noktaya geldiğini ve bunun da kendisini kamuoyuna açıklama yapmaya ittiğini açıkladı.

Dias, Instagram'da şöyle yazdı: "85 yaşındaki dedem, haberlerde defalarca gördüğü için kız arkadaşımı aldattığımı soruyorsa, kabul edilebilir olan ve olmayan şeylerin sınırını burada çiziyorum. Maya ve benim ilişkimiz her zaman karşılıklı saygı üzerine kurulmuştur. Bu konuda hiçbir sınır aşılmamıştır.

"Yeterince sık söylenen bir yalan, gerçekmiş gibi hissedilmeye başlayabilir ve bu nedenle size aldatmadığımı, bunu yapma niyetim veya isteğim de olmadığını söylüyorum. Maya'nın dünyadaki tüm saygıyı hak ettiğine inanıyorum.

"Ayrılma nedenlerimiz özel ve bize ait bir konudur ve ikimiz de bu durumu çok olgun bir şekilde ele aldık. Kişisel hayatım sadece beni ilgilendirdiği için bu konularda her zaman sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak insanlara yalan söylemenin ve sadece tıklanma sayısı artırmak için birinin tam tersi bir imajını çizmenin yanlış olduğuna da inanıyorum. Bana saygı gösterin, Maya'ya saygı gösterin ve bir ilişkinin sona ermesi için her zaman birinin diğerine ihanet etmesi gerekmediğini anlayın."





