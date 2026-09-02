"Rúben Dias ile konuştum" - Manchester City'nin genç yıldızı Claudio Echeverri neden Benfica'ya gitmeyi seçti?

'El Diablito' lakaplı Echeverri'nin, Marco Silva'nın taktik planlamasında önemli bir takviye olması bekleniyor. Esas olarak son dönemde Heorhiy Sudakov'un görev yaptığı 10 numara pozisyonunda oynatılması hedefleniyor.

Genç orta saha oyuncusu, uluslararası çapta ilk çıkışını 2023 Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda yaptı; burada beş golle gol krallığında zirveyi paylaşırken üç de asist üretti. Aynı yıl daha sonra Endonezya'daki FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, Arjantin'in çeyrek finalde Brezilya'yı 3-0 yendiği maçta unutulmaz bir hat-trick yaparak ününü pekiştirdi.

Manchester City, Leverkusen ve Girona formalarıyla A takım düzeyinde maçlara çıktıktan sonra Lizbon'a transferi, Avrupa'da düzenli ilk 11 dakikaları alabilmesi için ona yapılandırılmış bir zemin sunuyor.