Xinhua
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"Rúben Dias ile konuştum" - Manchester City'nin genç yıldızı Claudio Echeverri neden Benfica'ya gitmeyi seçti?
Echeverri, Benfica'ya transfer için geldi
A Bola'ya göre, Claudio Echeverri, Manchester City'den Benfica'ya kiralık transferinin detaylarını netleştirmek için salı gecesi Manchester'dan Lizbon'a geldi. Benfica, 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için geçici anlaşmanın sonunda satın alma opsiyonu aldı.
Gelecek vadeden oyun kurucunun, sözleşmesini imzalayıp resmi olarak tanıtılmadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Benfica, yaklaşan Avrupa Ligi kampanyası için UEFA'ya kayıtlı kadro listesini sunmadan önce işlemleri tamamlamak için acele ediyor.
Echeverri, Ocak 2024'te Manchester City ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladıktan sonra daha önce Bayer Leverkusen ve Girona FC'de geçici dönemler geçirdi.
- AFP
City yıldızlarından ve Benfica efsanesinden tavsiye
Portekiz'e varışının ardından Arjantinli oyuncu, transferi kabul etmeden önce Manchester City'den takım arkadaşları Rúben Dias ve Bernardo Silva'nın, ayrıca teknik direktör Marco Silva'nın görüşünü aldığını itiraf etti.
Echeverri, Portekiz devine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken daha önce kulüpte yıldızlaşan vatandaşı oyuncuların izinden gitme niyetini de ortaya koydu.
Echeverri, "Teknik direktörle ve ayrıca Manchester City'de Rúben Dias ile Bernardo Silva'yla konuştum" dedi. "Birçok Arjantinli oyuncu bu büyük kulüpte oynadı ve umarım onların yaptığını tekrarlayabilirim. Portekiz'in en büyük kulübü olan Benfica'nın kupalar kazanmasına yardımcı olmak istiyorum."
Lizbon'da taktik uyum
'El Diablito' lakaplı Echeverri'nin, Marco Silva'nın taktik planlamasında önemli bir takviye olması bekleniyor. Esas olarak son dönemde Heorhiy Sudakov'un görev yaptığı 10 numara pozisyonunda oynatılması hedefleniyor.
Genç orta saha oyuncusu, uluslararası çapta ilk çıkışını 2023 Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda yaptı; burada beş golle gol krallığında zirveyi paylaşırken üç de asist üretti. Aynı yıl daha sonra Endonezya'daki FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, Arjantin'in çeyrek finalde Brezilya'yı 3-0 yendiği maçta unutulmaz bir hat-trick yaparak ününü pekiştirdi.
Manchester City, Leverkusen ve Girona formalarıyla A takım düzeyinde maçlara çıktıktan sonra Lizbon'a transferi, Avrupa'da düzenli ilk 11 dakikaları alabilmesi için ona yapılandırılmış bir zemin sunuyor.
- ZUMA Press Wire
Kayıt son tarihleri ve sonraki adımlar
Echeverri artık Lizbon'a ayak basmışken, Benfica yetkilileri resmi kayıt penceresi kapanmadan önce sözleşmesini tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.
Sağlık kontrolünü geçmesi halinde oyuncu çarşamba günü tanıtılabilir ve Benfica'nın Avrupa kupaları kadro listesine resmen kaydedilebilir.
Antrenmanlara entegre olduktan sonra Echeverri, ilk maçına çıkmak ve gelecek sezon öncesinde Marco Silva'nın orta sahasında kilit bir isim haline gelmek için mücadele edecek.
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