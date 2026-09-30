Portekiz kampına Ronaldo'nun son dönemdeki davranışlarına ilişkin tartışmalar damga vurdu. Pazar günü Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yaşanan gerginlikte, Jorge Jesus'un 30 dakika süre vereceği yönündeki sözüne rağmen 41 yaşındaki oyuncu forma giymedi, taraftarlara teşekkür etmeden soyunma odasına gitti ve iki antrenmanı kaçırdı. Ancak teknik direktörün bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söylemesiyle birlikte, perşembe günü Danimarka ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde ortamın yeniden sakinleştiği görülüyor.

Dias, tecrübeli golcünün sahadaki bireysel tepkileri nedeniyle atılan manşetlerden bağımsız olarak grubun hayati bir parçası olmaya devam ettiği konusunda netti. Kadronun bu tür olaylara nasıl baktığı ve kaptanla bunları konuşma ihtiyacı hissedip hissetmediği sorulduğunda Dias, pragmatik bir yaklaşım ortaya koydu. Savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, kendi adıma, Bernardo ve Bruno adına konuşuyorum; hiç kimse bu soruya onların verdiği kadar önem vermiyor" diyerek, oyuncuların bu anlatıyla kamuoyuna kıyasla çok daha az ilgilendiğini ima etti.