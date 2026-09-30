AFP
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Ruben Dias, Cristiano Ronaldo tartışmasını reddetti! Portekiz yıldızı, CR7'nin taraftarı görmezden gelmesi ve takım içindeki gerginlik konusunda eleştirmenlere yanıt verdi
Brezilya kaptanını savunmak
Portekiz kampına Ronaldo'nun son dönemdeki davranışlarına ilişkin tartışmalar damga vurdu. Pazar günü Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yaşanan gerginlikte, Jorge Jesus'un 30 dakika süre vereceği yönündeki sözüne rağmen 41 yaşındaki oyuncu forma giymedi, taraftarlara teşekkür etmeden soyunma odasına gitti ve iki antrenmanı kaçırdı. Ancak teknik direktörün bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söylemesiyle birlikte, perşembe günü Danimarka ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde ortamın yeniden sakinleştiği görülüyor.
Dias, tecrübeli golcünün sahadaki bireysel tepkileri nedeniyle atılan manşetlerden bağımsız olarak grubun hayati bir parçası olmaya devam ettiği konusunda netti. Kadronun bu tür olaylara nasıl baktığı ve kaptanla bunları konuşma ihtiyacı hissedip hissetmediği sorulduğunda Dias, pragmatik bir yaklaşım ortaya koydu. Savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, kendi adıma, Bernardo ve Bruno adına konuşuyorum; hiç kimse bu soruya onların verdiği kadar önem vermiyor" diyerek, oyuncuların bu anlatıyla kamuoyuna kıyasla çok daha az ilgilendiğini ima etti.
- AFP
Yüksek riskli hayal kırıklığını normalleştirmek
Ronaldo ile Jesus, salı gecesi Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca ile birlikte bir araya geldi; en azından resmi söyleme göre, ikili aralarındaki sorunları gidermek için havayı temizlemeye yönelik görüşmeler yaptı.
Sözlerini güçlendirmek isteyen Dias, medyaya üst düzeyde geçen uzun bir kariyer boyunca tamamen soğukkanlı kalmış bir oyuncu bulmaları çağrısında bulundu. "Bunlar herkesin başına gelebilecek anlar" dedi. "Bana, bir teknik direktörle hiç sorun yaşamamış ya da karmaşık bir durumla, bir fikir ayrılığıyla karşılaşmamış tek bir oyuncu söyleyin. Teknik direktörüyle ya da kendisiyle hiç hayal kırıklığı yaşamamış kim var? Bunlar yaşadığımız doğal şeyler, herkesin hayatının bir parçası. Önemli olan, bunları doğru perspektife oturtmayı bilmek ve yoluna devam etmek."
Taraftarın görmezden gelindiği yönündeki söylentilere yanıt
Konu, Ronaldo'nun taraftarları selamlamadığı yönündeki spesifik iddialara da geldi. Portekiz'in Galler'i 1-0 yendiği açılış maçında 67 dakika forma giyen tecrübeli forvet, ardından Norveç'e karşı alınan 2-1'lik galibiyetin tamamında yedek kulübesinde kaldı ve sonrasında taraftarları selamlamadan hayal kırıklığı içinde tünele yöneldi.
Dias, son düdük çaldığında ve takım sahada hedeflerine ulaştığında havanın ne kadar hızlı değiştiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili soruya yanıt verirken, "Bu, 10, 15 ya da 20 saniye süren bir hayal kırıklığı anı" dedi. "Bu, 20 yılı aşkın süredir milli takımımıza gösterdiğimiz bağlılığı hiçbir şekilde azaltmaz. Bir an böyle bir hayal kırıklığı yaşarsınız ve 5 dakika sonra hepimiz milli takımımız adına önemli bir galibiyeti kutluyor oluruz."
- Getty Images Sport
Odak hâlâ sahada
Odak büyük ölçüde Ronaldo'nun üzerindeyken, medya Manchester City savunmacısı Dias'ı da kulübünün saha dışındaki süregelen sıkıntıları hakkında bir konuşmaya çekmeye çalıştı. İngiliz ekibi, bağımsız bir komisyonun 115 mali suçlamanın neredeyse tamamında onları suçlu bulmasının ardından şu anda benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya.
Profesyonel sınırını koruyan Dias, basın toplantısının milli takımın hedeflerine odaklı kalmasını sağlamak için Etihad Stadı'ndaki süreçle ilgili tüm soruları geri çevirdi. "Sorunuzu anlıyorum ama lütfen benim de milli takımla ilgisi olmayan hiçbir konuda yorum yapmayacağımı anlayın" dedi.
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