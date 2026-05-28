Getty Images Sport
Çeviri:
Ruben Dias ayrılmak istiyor! Pep Guardiola'nın ayrılması, Man City'nin savunma oyuncusunu yaz transfer döneminde 60 milyon avroluk bir transfer için harekete geçirdi; Real Madrid, Bayern Münih ve PSG de bu transferle yakından ilgileniyor
Takımın savunma direği ayrılmak istiyor
CaughtOffside'a göre Dias, Guardiola'nın kulüpten ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde City'den ayrılmak için hazırlık yapıyor. 2020 yılında takıma katılan ve tüm turnuvalarda 255 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, Etihad Stadyumu'ndaki teknik değişikliklerden rahatsız. 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, yaklaşık 60 milyon euro olduğu bildirilen transfer bedeli nedeniyle Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, durumunu yakından takip ediyor.
- Getty
Yeni zorluklar aranıyor
Haberlere göre, bu defans oyuncusu Etihad Stadyumu'ndan uzaklaşarak yeni bir macera peşinde; Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin cazibesi, yaz transferinin gerçekleşme olasılığını oldukça yüksek kılıyor. Portekizli milli oyuncu, transfer piyasasının yeniden açılması öncesinde uzun vadeli kariyer hedeflerini değerlendirirken, bu üst düzey seçenekleri değerlendirmeye açık olduğunu belirtiyor.
Dias'a olan ilgi artıyor
Madrid, tecrübeli savunma oyuncuları David Alaba ve Antonio Rüdiger’in yerine uzun vadeli alternatifler ararken, Dias’ı savunma hattı için ideal bir liderlik takviyesi olarak görüyor. Ayrıca, CaughtOffside’ınhaberine göre, İspanyol devi, Dias’ın takım arkadaşı Josko Gvardiol’a da ilgi duyuyor. 2025-26 sezonunda Arsenal’in ardından Premier Lig’i ikinci sırada tamamlayan City, hassas bir teknik direktörlük geçiş sürecinde kilit oyuncularını kaybetmek konusunda son derece isteksiz.
- Getty Images Sport
Savunmacılar hayati sınavlarla karşı karşıya
Kulüp, her zamanki yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, gelecek sezon da seçkin kadrosunu korumak için var gücüyle mücadele etmek zorunda. Zaten teknik direktörünü kaybetmiş olan kulüp, iki kaliteli savunma oyuncusunu da Avrupa'daki rakiplerine kaptırmanın vereceği yıkıcı darbeyi kesinlikle kaldıramaz. Öte yandan Dias, Portekiz'in K Grubu'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacağı Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin ardından, dikkatini derhal milli takım görevine verecek.