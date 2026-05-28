Ruben Dias ayrılmak istiyor! Pep Guardiola'nın ayrılması, Man City'nin savunma oyuncusunu yaz transfer döneminde 60 milyon avroluk bir transfer için harekete geçirdi; Real Madrid, Bayern Münih ve PSG de bu transferle yakından ilgileniyor

CaughtOffside'a göre Dias, Guardiola'nın kulüpten ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde City'den ayrılmak için hazırlık yapıyor. 2020 yılında takıma katılan ve tüm turnuvalarda 255 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, Etihad Stadyumu'ndaki teknik değişikliklerden rahatsız. 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, yaklaşık 60 milyon euro olduğu bildirilen transfer bedeli nedeniyle Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, durumunu yakından takip ediyor.