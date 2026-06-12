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Ruben Amorim ya da Alvaro Arbeloa, AC Milan'ın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'i geride bırakabilir; zira Serie A ekibi, eski Crystal Palace teknik direktörüyle anlaşmaya varmış olmasına rağmen eski Manchester United teknik direktörünün "vizyonunu" tercih ediyor
Yönetici arayışı uzayıp gidiyor
Milan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememesinin ardından Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek bir teknik direktör bulamadı. Glasner'e iki yıllık geçici bir sözleşme teklifi sunulmuş olsa da, kulüp sahibi Cardinale, kendi uzun vadeli futbol felsefesine uygun bir teknik direktör bulmak için görüşmeleri bizzat yürütüyor. Tuttosport'un haberine göre, daha genç ve daha geniş kapsamlı bir taktik vizyona sahip alternatif adaylar Amorim ve Al-Ahli'den Matthias Jaissle ile görüşmelerin planlandığı ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Cardinale teknik vizyonunu değerlendiriyor
La Gazzetta dello Sport’un verdiği ek bilgilere göre, Glasner’in Crystal Palace ile kazandığı üçlü kupa başarısının ardından favori konumunu koruduğu doğru olsa da, Milan yönetimi bilinçli olarak seçenek yelpazesini genişletiyor. İtalyan yayın organı, Cardinale’nin Real Madrid’den ayrıldıktan sonra serbest kalan Arbeloa ile de temasa geçtiğini belirtiyor. Öte yandan Gazzetta, Jaissle'nin Suudi Arabistan'daki 6 milyon avroluk yüksek satın alma bedeli nedeniyle finansal açıdan karmaşık bir alternatif olduğunu vurguluyor ve kulübün her profili dikkatle incelediğini belirtiyor.
Rangnick'in kararı büyük önem taşıyor
Tüm spor projesi, Milan’ın yeni teknik direktörü olmak için tek aday olan Ralf Rangnick’e bağlı. Avusturya milli takım teknik direktörü, Zlatan Ibrahimovic gibi kulüp yetkililerinin müdahalesi olmaksızın teknik kadro üzerinde mutlak kontrol sahibi olma konusunda katı şartlar koydu.
Bu arada, zaman geçtikçe, "Milan'ımızı kurtarın" yazılı pankartların yer aldığı taraftar protestoları Londra'ya da sıçradı. Taraftarlar, kulübün sahiplerinden kulübü serbest bırakmalarını talep ederken, pankartlar Big Ben ile London Eye arasında asıldı.
- AFP
Milan'ın önünde kritik son tarihler var
Rangnick, Avusturya'yı Dünya Kupası'nın Ürdün'le oynayacağı açılış maçına hazırlarken, önümüzdeki birkaç gün içinde kesin bir karar alınması gerekiyor. Milan, yaz transfer dönemi hız kazanmadan ve 2026-27 Serie A sezonu 22-23 Ağustos 2026 hafta sonu resmi olarak başlamadan önce, belirlediği teknik kadroyu kesinleştirmek için acele etmelidir.
Takımın rekabet gücünü yeniden kazanmak için önemli bir revizyondan geçmesi beklenirken, yönetim kurulu, sezon öncesi antrenmanlar öncesinde uyumlu bir strateji sağlamak için spor hiyerarşisini kesinleştirmelidir.