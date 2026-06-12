Ruben Amorim ya da Alvaro Arbeloa, AC Milan'ın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'i geride bırakabilir; zira Serie A ekibi, eski Crystal Palace teknik direktörüyle anlaşmaya varmış olmasına rağmen eski Manchester United teknik direktörünün "vizyonunu" tercih ediyor

Milan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememesinin ardından Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek bir teknik direktör bulamadı. Glasner'e iki yıllık geçici bir sözleşme teklifi sunulmuş olsa da, kulüp sahibi Cardinale, kendi uzun vadeli futbol felsefesine uygun bir teknik direktör bulmak için görüşmeleri bizzat yürütüyor. Tuttosport'un haberine göre, daha genç ve daha geniş kapsamlı bir taktik vizyona sahip alternatif adaylar Amorim ve Al-Ahli'den Matthias Jaissle ile görüşmelerin planlandığı ortaya çıktı.