Amorim, Leao'nun San Siro'daki geleceğine dair süregelen spekülasyonlara değindi ve takımdan ayrılmanın yollarını arayan bir oyuncudan oldukça uzak bir tablo çizdi. Milan'ın Perth'te Inter ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Portekizli teknik adam, daha önce çıkan ve oyuncunun Serie A'da geçirdiği birkaç yılın ardından yeni bir meydan okuma düşündüğünü öne süren haberlere rağmen, vatandaşını çevreleyen olumlu atmosferin altını çizdi.

"Tüm oyuncular gerçekten çok iyi çalışıyor: hem ilk günden itibaren burada olanlar hem de daha sonra gelenler. Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Ben onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum" dedi Amorim.

“Şu an ile transfer döneminin sonu arasında ne olacağını bilmiyorum ama grubun gerçekten çok birleşmiş olduğunu hissediyorum. Önemli olan, işler zorlaştığında da bu ruhu sürdürmek. Bu kulüpte her maçı kazanmak zorundasınız ve bunun için sezon boyunca doğru ruh halini korumamız gerekiyor. Bu yüzden Leao'da diğer oyunculara kıyasla herhangi bir fark hissetmedim, görmedim. Herkesin çok zorlu bir sezona başlamaya hazırlandığını hissediyorum."