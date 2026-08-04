Getty Images Sport
Çeviri:
Ruben Amorim, transfer söylentilerinin ortasında Rafael Leao'nun AC Milan'daki geleceğine ilişkin önemli bir güncelleme yaptı
Milan için transfer tutumunda değişiklik
Yazın ilk bölümünün büyük kısmında, Leao ile Milan'ın kesin bir ayrılığa doğru gittiği görülüyordu. Oyuncu, İtalya'daki döngüsünün sonuna geldiğinin sinyallerini vermişti; kulüp yönetimi ise Haziran 2028'e kadar devam eden mevcut sözleşmesini uzatma konusunda tereddütlü görünüyordu. Ancak son haftalarda piyasa dinamikleri önemli ölçüde değişti. Artık gelen haberlere göre Leao ile Milan, ayrılmak istediklerinden eskisi kadar emin değil. Bu da geçen sezonun sonunda benimsedikleri pozisyonlara kıyasla önemli bir U dönüşü anlamına geliyor.
Bu fikir değişikliği, Premier League ve La Liga'daki Avrupa'nın en büyük harcama yapan kulüplerinden somut bir ilginin gelmemesiyle birlikte yaşandı. Türkiye Süper Lig'den ilgi ortaya çıkmış olsa da, Leao'nun kariyerinin bu aşamasında Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş gibi kulüplere gitme ihtimalinden etkilenmediği bildiriliyor.
- Getty Images
Amorim'den Leao için uzak durun uyarısı
Amorim, Leao'nun San Siro'daki geleceğine dair süregelen spekülasyonlara değindi ve takımdan ayrılmanın yollarını arayan bir oyuncudan oldukça uzak bir tablo çizdi. Milan'ın Perth'te Inter ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Portekizli teknik adam, daha önce çıkan ve oyuncunun Serie A'da geçirdiği birkaç yılın ardından yeni bir meydan okuma düşündüğünü öne süren haberlere rağmen, vatandaşını çevreleyen olumlu atmosferin altını çizdi.
"Tüm oyuncular gerçekten çok iyi çalışıyor: hem ilk günden itibaren burada olanlar hem de daha sonra gelenler. Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Ben onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum" dedi Amorim.
“Şu an ile transfer döneminin sonu arasında ne olacağını bilmiyorum ama grubun gerçekten çok birleşmiş olduğunu hissediyorum. Önemli olan, işler zorlaştığında da bu ruhu sürdürmek. Bu kulüpte her maçı kazanmak zorundasınız ve bunun için sezon boyunca doğru ruh halini korumamız gerekiyor. Bu yüzden Leao'da diğer oyunculara kıyasla herhangi bir fark hissetmedim, görmedim. Herkesin çok zorlu bir sezona başlamaya hazırlandığını hissediyorum."
Mali talepler ve piyasa gerçekleri
Leao’nun transferiyle bağlantılı mali engeller, potansiyel talipler için önemli bir caydırıcı unsur oldu. Milan, herhangi bir satışı değerlendirmeye almak için dahi görüşmelerde çıtayı yükseğe koydu ve yüksek bir bonservis bedeli talep etti. Özellikle kulübün, Portekiz milli oyuncunun €50 milyon artı bonusların altında bir bedelle ayrılmasına izin vermediği bildiriliyor.
Avrupa’nın büyük rakiplerinden birinden sansasyonel bir teklif gelmemesi, Leao’ya Amorim tarafından inşa edilen sportif projeyi değerlendirme fırsatı verdi. İkili arasındaki çalışma ilişkisinin ilk işaretleri olumlu görünüyor ve kanat oyuncusunun sezon öncesi antrenmanlarındaki beden dili, ünlü kırmızı-siyahlı formayla yolculuğunu sürdürmeye açık olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Transfer piyasası memnuniyeti
Transfer dönemi son aşamalarına girerken Amorim, Milan yönetiminin şu ana kadar yaptığı işlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her hedefe her zaman ulaşılamayacağını kabul eden teknik adam, mevcut kadronun her kulvarda kupa için mücadele edebilecek kapasitede olduğuna inanıyor. Portekizli çalıştırıcı, 23 Ağustos'ta Torino'ya karşı oynanacak Serie A sezonunun ilk düdüğünden itibaren başlayacak bir kazanma zihniyeti inşa etmeye odaklanmış durumda.
Teknik direktör, "Sahip olduğum takımdan gerçekten çok memnunum" diye ekledi. "Oyun planımızı inşa ediyoruz. Transfer piyasasına dair de bir fikrimiz var. Bazen bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor, bazen olmuyor. Ama en önemli şey, basın toplantısında da söyledim ve tekrar edeceğim, şu: Eğer sezona bu takımla başlarsak, bence her maçta rekabetçi oluruz ve her maçı kazanabiliriz. Hazırlığımız çok kritik çünkü belli bir şekilde oynamamıza yardımcı oluyor: kazanmak istediğimiz şey, ama bunu çok kötü oynayarak yapmak güven vermez."
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