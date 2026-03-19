Ruben Amorim teknik direktörlüğe çarpıcı bir dönüş mü yapacak? Eski Manchester United teknik direktörünün teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir dönüş yapacağı söyleniyor
Lizbon'a Tartışmalı Bir Dönüş
Ruben Amorim’in Manchester United’daki görevi, sadece 14 ayın ardından Ocak ayında ani bir şekilde sona erdi. Ancak Portekiz’den gelen haberlere göre, eski Kırmızı Şeytanlar teknik direktörü uzun süre işsiz kalmayabilir; zira Benfica’nın başına geçecek en güçlü aday olarak gösteriliyor. Amorim’in ezeli rakibi Sporting Lizbon ile olan uzun geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer gerginliklerle dolu bir süreç olacak.
41 yaşındaki Amorim, Sporting'de görev yaptığı süre boyunca Avrupa'nın en çok aranan teknik direktörlerinden biri olarak kendini kanıtladı, ancak İngiltere'deki felaket sezonun ardından popülaritesi dibe vurdu. United, onun liderliğinde Premier League'de 15. sıraya geriledi ve Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenildi; sonuçta Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından görevinden alındı. Manchester'daki zorluklara rağmen, Portekiz'deki itibarı hala oldukça güçlü.
"Özel Adam"ın Yerine Geçmek
Estadio da Luz'da ortaya çıkabilecek boşluk, Jose Mourinho'nun geleceğine dair artan belirsizliklerin ortasında ortaya çıkıyor. Efsanevi teknik direktör, Fenerbahçe'de geçirdiği bir dönemin ardından 25 yıllık bir aradan sonra bu sezonun başlarında Benfica'ya geri dönmüştü. Ancak Benfica'nın şu anda Primeira Liga şampiyonluk yarışında Sporting ve FC Porto'nun gerisinde kalması nedeniyle, kulüp yönetiminin sezonu kurtarmak için bir yön değişikliği yapmayı düşündüğü bildiriliyor.
Gazeteci Luis Rocha Rodrigues, kulübün Mourinho ile yollarını ayırmaya karar vermesi halinde Amorim'in doğal bir seçim olacağına inanıyor. Durumu değerlendiren Rodrigues, "Benfica benim plan B olarak gördüğüm seçeneğe yönelirse... Benfica, Ruben Amorim'i denemek zorunda. Piyasaya bakıldığında, mantıklı ve geçerli çözümler arandığında, Portekiz'de nasıl kazanılacağını bilen, büyük bir kulüpte olmanın ne anlama geldiğini anlayan biri. Bence Ruben Amorim en önde gelen aday."
Estadio da Luz'daki tarih
Sporting ile olan bağları nedeniyle bu atama tartışmalara yol açsa da, Amorim Benfica'ya yabancı değil. Oyunculuk kariyerinin büyük bir bölümünü "Kartallar"da geçirmiş ve kulüp formasıyla 154 maça çıkmıştır. Kulüp kültürüne dair bu içsel bilgi birikimi, Braga ve Sporting ile kazandığı ulusal şampiyonluklardan oluşan kanıtlanmış başarısı ile birleştiğinde, onu yönetim kurulu için cazip bir aday haline getiriyor.
Brezilya ekibi Vasco da Gama da potansiyel talipler arasında gösterilse de, yakından tanıdığı bir kulüple Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönmenin cazibesi, reddedilemeyecek kadar büyük olabilir. Bu transfer gerçekleşirse, Portekiz futbol tarihinin en çok konuşulan teknik direktör değişikliklerinden biri olacak ve Amorim, bir zamanlar zafere taşıdığı Sporting ekibiyle doğrudan karşı karşıya gelecek.
Amorim'den sonra Old Trafford'da hayat
Manchester'a dönersek, kulüp Amorim'in ayrılmasından bu yana tartışmasız bir şekilde toparlanmayı başardı. Michael Carrick geçici olarak göreve getirildi ve ligde dikkat çekici bir dönüşe imza attı. Eski orta saha oyuncusunun yönetiminde United, sıralamada yeniden yükselişe geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı gelecek sezon için artık oldukça yüksek görünüyor; bu durum, Carrick'e bu görevin kalıcı olarak verilmesi gerektiği konusunda tartışmaları alevlendirdi.
Ancak United yönetimi hala seçeneklerini açık tutuyor. Son haberlere göre, eski Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique bu göreve atanması en olası isim olarak gösterilirken, Roberto De Zerbi ve Carlo Ancelotti gibi isimler de Old Trafford'daki teknik direktörlük koltuğuyla anılmaya devam ediyor. United yeni bir döneme doğru ilerlerken, eski teknik direktörü Lizbon'da kendi yüksek riskli serüvenine başlamaya hazırlanıyor gibi görünüyor.
