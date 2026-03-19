Ruben Amorim’in Manchester United’daki görevi, sadece 14 ayın ardından Ocak ayında ani bir şekilde sona erdi. Ancak Portekiz’den gelen haberlere göre, eski Kırmızı Şeytanlar teknik direktörü uzun süre işsiz kalmayabilir; zira Benfica’nın başına geçecek en güçlü aday olarak gösteriliyor. Amorim’in ezeli rakibi Sporting Lizbon ile olan uzun geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer gerginliklerle dolu bir süreç olacak.

41 yaşındaki Amorim, Sporting'de görev yaptığı süre boyunca Avrupa'nın en çok aranan teknik direktörlerinden biri olarak kendini kanıtladı, ancak İngiltere'deki felaket sezonun ardından popülaritesi dibe vurdu. United, onun liderliğinde Premier League'de 15. sıraya geriledi ve Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenildi; sonuçta Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından görevinden alındı. Manchester'daki zorluklara rağmen, Portekiz'deki itibarı hala oldukça güçlü.